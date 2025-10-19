Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Bão Fengshen giật cấp 11 đi vào Biển Đông, còn tiếp tục mạnh thêm

18:42 19/10/2025
Chiều nay, bão Fengshen giật cấp 11 đi vào Biển Đông, khả năng còn mạnh thêm và sẽ liên tục đổi hướng gây biển động dữ dội.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, chiều nay 19/10, bão Fengshen đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trên Biển Đông trong năm 2025.

Lúc 16h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Dự báo đến 16h ngày 20/10, bão số 12 Fengshen trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Đông Bắc, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km, khả năng mạnh thêm với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

bao Fengshen tren Bien Dong anh 1

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Fengshen. Nguồn: NCHMF.

Lúc 16h ngày 21/10, bão số 12 Fengshen trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc, đổi hướng Tây, di chuyển chậm lại với tốc độ 10-15 km/h và có thể mạnh thêm.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Dự báo hiện tại cho thấy, đây là cường độ cực đại của cơn bão này.

Đến 16h ngày 22/10, bão số 12 Fengshen trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 220 km về phía Đông Bắc, đổi hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15 km, khả năng suy yếu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh ccấp 9, giật cấp 11.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần.

Tác động của bão số 12 Fengshen, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5 m, biển động rất mạnh.

Khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) nguy cơ chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 5-7 m, biển động dữ dội.

Ngoài ra, nhận định về đợt không khí lạnh đầu mùa, cơ quan khí tượng cho biết, tối và đêm nay 19/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến thời tiết khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Từ 20-22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/bao-fengshen-giat-cap-11-di-vao-bien-dong-con-tiep-tuc-manh-them-post1590310.html
Cùng chủ đề
Cái giá đắt cho sự ảo tưởng của Ngân 98 Đời sống
Cái giá đắt cho sự ảo tưởng của Ngân 98

Trường hợp của Ngân 98 là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người có sức ảnh hưởng khác đang chọn...

Xác minh thông tin bé gái nghi bị cha dượng bạo hành Đời sống
Xác minh thông tin bé gái nghi bị cha dượng bạo hành

Nạn nhân là một học sinh lớp 5 ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, nghi bị cha dượng đánh...

Thu ngân sách Nhà nước hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt dự toán cả năm Đời sống
Thu ngân sách Nhà nước hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt dự toán cả năm

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tính đến hết ngày 16/10, lũy kế thu ngân sách Nhà nước...

Gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc Đời sống
Gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc

Hiện nay (19/10), bộ phận không khí lạnh đang tiến sát vùng biên giới phía Bắc nước ta và dự...

Giá vàng thế giới bất ngờ rơi thẳng đứng Đời sống
Giá vàng thế giới bất ngờ rơi thẳng đứng

Giá vàng giảm cắm đầu sau khi chạm mức kỷ lục trên 4.300 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD mạnh...

Cảnh tượng lạ lùng tại cửa hàng vàng hot nhất Hà Nội ngày hôm nay Đời sống
Cảnh tượng lạ lùng tại cửa hàng vàng hot nhất Hà Nội ngày hôm nay

Giá vàng miếng SJC sáng 17/10 lập kỷ lục 152 triệu đồng/lượng, khiến nhiều người dân Hà Nội đội nắng...

Mới cập nhật
Cái giá đắt cho sự ảo tưởng của Ngân 98

Cái giá đắt cho sự ảo tưởng của Ngân 98

Trường hợp của Ngân 98 là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người có sức ảnh hưởng khác đang chọn con đường nổi tiếng bằng mọi giá, bất chấp đạo đức, lương tâm nghề nghiệp.

14 giờ trước Đời sống

Xác minh thông tin bé gái nghi bị cha dượng bạo hành

Xác minh thông tin bé gái nghi bị cha dượng bạo hành

Nạn nhân là một học sinh lớp 5 ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, nghi bị cha dượng đánh đập phải nhập viện.

15 giờ trước Đời sống

Thu ngân sách Nhà nước hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt dự toán cả năm

Thu ngân sách Nhà nước hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt dự toán cả năm

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tính đến hết ngày 16/10, lũy kế thu ngân sách Nhà nước trong cân đối đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt 2,35% dự toán năm.

16 giờ trước Đời sống

Hai năm ê chề của Miss Grand Vietnam ở đấu trường quốc tế: Hệ luỵ từ chuyện 'ăn xổi ở thì'

Hai năm ê chề của Miss Grand Vietnam ở đấu trường quốc tế: Hệ luỵ từ chuyện 'ăn xổi ở thì'

Nhìn lại quá khứ, thành tích của đại diện Việt Nam tại sân chơi Miss Grand International thực sự đáng tự hào.

19 giờ trước Showbiz

Quy định khắt khe với sạc dự phòng pin lithium khi đi máy bay

Quy định khắt khe với sạc dự phòng pin lithium khi đi máy bay

Pin lithium có trong rất nhiều thiết bị điện tử cá nhân, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nên nhiều hãng hàng không quản lý rất chặt chẽ.

19 giờ trước Thiết bị

HOT: Rầm rộ ảnh Diệu Nhi - Anh Tú bế 2 con đi chơi

HOT: Rầm rộ ảnh Diệu Nhi - Anh Tú bế 2 con đi chơi

Đây là lần hiếm hoi Anh Tú - Diệu Nhi bị "team qua đường" bắt gặp như thế này.

20 giờ trước Hậu trường

Gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc

Gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc

Hiện nay (19/10), bộ phận không khí lạnh đang tiến sát vùng biên giới phía Bắc nước ta và dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khu vực trong những giờ tới.

20 giờ trước Đời sống

Lê Phương Thảo (Thảo Táo Tàu) rạng rỡ tại TikTok Awards Việt Nam 2025

Lê Phương Thảo (Thảo Táo Tàu) rạng rỡ tại TikTok Awards Việt Nam 2025

Đêm Gala trao giải TikTok Awards Việt Nam 2025 diễn ra tối 18/10 tại TP.HCM đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, người nổi tiếng và nhà sáng tạo nội dung hàng đầu trên nền tảng TikTok. Không chỉ là lễ vinh danh thường niên, sự kiện năm nay mang đến không khí sôi động, đầy cảm hứng nơi những cá nhân tiên phong trong lĩnh vực sáng tạo nội dung được tôn vinh và kết nối.

22 giờ trước Giải trí

Khám phá điện thoại Honor – đẳng cấp mới trong từng chi tiết

Khám phá điện thoại Honor – đẳng cấp mới trong từng chi tiết

Điện thoại Honor đang định hình tiêu chuẩn sử dụng hằng ngày của người dùng hiện đại nhờ thiết kế thanh lịch và hiệu năng ổn định. Danh mục smartphone này trải rộng từ giá rẻ đến cao cấp, bao phủ đầy đủ các mức nhu cầu phổ biến. Nhờ phân lớp rõ ràng theo hiệu năng, camera, pin và màn hình, người dùng dễ chọn cấu hình đúng mục đích.

2 ngày trước CÔNG NGHỆ

Giá vàng thế giới bất ngờ rơi thẳng đứng

Giá vàng thế giới bất ngờ rơi thẳng đứng

Giá vàng giảm cắm đầu sau khi chạm mức kỷ lục trên 4.300 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và ông Trump cho biết mức thuế áp lên Trung Quốc sẽ "không bền vững".

2 ngày trước Đời sống