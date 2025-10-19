Lê Phương Thảo (Thảo Táo Tàu) rạng rỡ tại TikTok Awards Việt Nam 2025

Đêm Gala trao giải TikTok Awards Việt Nam 2025 diễn ra tối 18/10 tại TP.HCM đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, người nổi tiếng và nhà sáng tạo nội dung hàng đầu trên nền tảng TikTok. Không chỉ là lễ vinh danh thường niên, sự kiện năm nay mang đến không khí sôi động, đầy cảm hứng nơi những cá nhân tiên phong trong lĩnh vực sáng tạo nội dung được tôn vinh và kết nối.

TikTok Awards Việt Nam 2025 Với chủ đề “Thế hệ mới – Tiếp nối kỷ nguyên sáng tạo”

Với chủ đề “Thế hệ mới – Tiếp nối kỷ nguyên sáng tạo”, TikTok Awards 2025 vinh danh 16 hạng mục giải thưởng cùng 74 đề cử đến từ nhiều lĩnh vực như Giáo dục, ẩm thực, Làm đẹp, Giải trí, Thể thao và đời sống. Mỗi cá nhân, nhóm sáng tạo được đề cử đều đại diện cho tinh thần đổi mới, tích cực và nhân văn – góp phần tạo nên một cộng đồng nội dung lành mạnh, đầy cảm hứng tại Việt Nam.

Phát biểu bên lề sự kiện, ông Lê Quang Tự Do – Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử – cho biết:

“Mỗi năm, chúng tôi đều chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của TikTok nói riêng và phong trào sáng tạo nội dung nói chung. Thông điệp về kỷ nguyên mới của TikTok rất phù hợp với bối cảnh đất nước đang vươn mình. Chúng tôi tin rằng cần có những biểu tượng mới – những nhà sáng tạo đề cao đạo đức, văn minh và trách nhiệm trên không gian mạng.”

Theo ông, những nhà sáng tạo nội dung trẻ không chỉ dừng lại ở việc giải trí, mà còn đang góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn, khơi gợi niềm tự hào dân tộc, tinh thần sẻ chia và sáng tạo trong cộng đồng.

Trong số những gương mặt tham dự đêm vinh danh, Thảo Táo Tàu (Tên thật Lê Phương Thảo) nhà sáng tạo sở hữu hơn 5,5 triệu lượt theo dõi thu hút ống kính truyền thông với phong thái tự tin và hình ảnh trẻ trung, thân thiện. Xuất hiện tại sự kiện, cô lựa chọn trang phục váy trắng kết hợp kiểu trang điểm nhẹ nhàng, toát lên nét tinh tế nhưng vẫn gần gũi, đúng với hình ảnh quen thuộc của cô trên mạng xã hội. Tại sự kiện, Thảo Táo Tàu vẫn nổi bật nhờ nụ cười rạng rỡ, phong thái tự nhiên cùng tinh thần tích cực mà cô luôn lan tỏa qua các video sáng tạo. Sự xuất hiện của cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả và đồng nghiệp bởi Phong cách thân thiện và năng lượng tích cực.

Không ồn ào hay chạy theo Xu hướng, Thảo chinh phục người xem bằng những bài hát hay, những câu chuyện giản dị và chân thành khi là những chuyến đi trải nghiệm văn hóa vùng miền, khi là những khoảnh khắc nhỏ trong đời sống thường ngày, hay đơn giản chỉ là chia sẻ một suy nghĩ tích cực, một việc tốt đáng lan tỏa.