Gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc

Hiện nay (19/10), bộ phận không khí lạnh đang tiến sát vùng biên giới phía Bắc nước ta và dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khu vực trong những giờ tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm nay, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng yếu đến khu vực Đông Bắc Bộ. Từ ngày 20 đến 22/10, khối không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn, mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Từ đêm 20/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19–21°C ở đồng bằng và Thanh Hóa; 17–19°C ở trung du, vùng núi; vùng núi cao dưới 16°C. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, từ đêm 20/10 trời chuyển lạnh, nhiệt độ dao động 19–21°C.

Gió mùa Đông Bắc ập xuống, miền Bắc chuyển lạnh đột ngột từ đêm mai (20/10). Ảnh minh hoạ/Nguồn: báo Thanh Niên

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão Fengshen, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động. Vùng biển phía Đông gần tâm bão có gió mạnh cấp 8–10, giật cấp 12, sóng cao 2–6m, biển động rất mạnh. Từ gần sáng và ngày 20/10, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật 7–8, biển động, sóng cao từ 2–4m.

Nhiệt độ dự báo tại Đông Bắc Bộ trong đêm 19 và ngày 20/10 dao động 21–24°C, vùng núi cao dưới 20°C, ban ngày khoảng 25–27°C. Từ đêm 20 đến ngày 21/10, nhiệt độ giảm sâu hơn, thấp nhất 19–21°C, vùng núi cao dưới 18°C.

Không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao cũng gây ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to từ Nghệ An đến Quảng Ngãi trong đêm nay. Từ ngày 20/10, khu vực này tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to.

Các chuyên gia cảnh báo, đợt không khí lạnh này có thể gây ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn kéo dài cũng làm tăng nguy cơ ngập úng vùng trũng, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi. Trên biển, gió mạnh và sóng lớn có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động. Ngoài ra, thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng được dự báo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.