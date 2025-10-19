Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc

17:00 19/10/2025
Hiện nay (19/10), bộ phận không khí lạnh đang tiến sát vùng biên giới phía Bắc nước ta và dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khu vực trong những giờ tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm nay, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng yếu đến khu vực Đông Bắc Bộ. Từ ngày 20 đến 22/10, khối không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn, mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Từ đêm 20/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19–21°C ở đồng bằng và Thanh Hóa; 17–19°C ở trung du, vùng núi; vùng núi cao dưới 16°C. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, từ đêm 20/10 trời chuyển lạnh, nhiệt độ dao động 19–21°C.

Gió mùa Đông Bắc ập xuống, miền Bắc chuyển lạnh đột ngột từ đêm mai (20/10). Ảnh minh hoạ/Nguồn: báo Thanh Niên Gió mùa Đông Bắc ập xuống, miền Bắc chuyển lạnh đột ngột từ đêm mai (20/10). Ảnh minh hoạ/Nguồn: báo Thanh Niên

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão Fengshen, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động. Vùng biển phía Đông gần tâm bão có gió mạnh cấp 8–10, giật cấp 12, sóng cao 2–6m, biển động rất mạnh. Từ gần sáng và ngày 20/10, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật 7–8, biển động, sóng cao từ 2–4m.

Nhiệt độ dự báo tại Đông Bắc Bộ trong đêm 19 và ngày 20/10 dao động 21–24°C, vùng núi cao dưới 20°C, ban ngày khoảng 25–27°C. Từ đêm 20 đến ngày 21/10, nhiệt độ giảm sâu hơn, thấp nhất 19–21°C, vùng núi cao dưới 18°C.

Không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao cũng gây ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to từ Nghệ An đến Quảng Ngãi trong đêm nay. Từ ngày 20/10, khu vực này tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to.

Các chuyên gia cảnh báo, đợt không khí lạnh này có thể gây ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn kéo dài cũng làm tăng nguy cơ ngập úng vùng trũng, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi. Trên biển, gió mạnh và sóng lớn có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động. Ngoài ra, thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng được dự báo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/gio-mua-dong-bac-tran-ve-mien-bac-202510191643162925.html
Cùng chủ đề
Cái giá đắt cho sự ảo tưởng của Ngân 98 Đời sống
Cái giá đắt cho sự ảo tưởng của Ngân 98

Trường hợp của Ngân 98 là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người có sức ảnh hưởng khác đang chọn...

Xác minh thông tin bé gái nghi bị cha dượng bạo hành Đời sống
Xác minh thông tin bé gái nghi bị cha dượng bạo hành

Nạn nhân là một học sinh lớp 5 ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, nghi bị cha dượng đánh...

Thu ngân sách Nhà nước hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt dự toán cả năm Đời sống
Thu ngân sách Nhà nước hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt dự toán cả năm

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tính đến hết ngày 16/10, lũy kế thu ngân sách Nhà nước...

Bão Fengshen giật cấp 11 đi vào Biển Đông, còn tiếp tục mạnh thêm Đời sống
Bão Fengshen giật cấp 11 đi vào Biển Đông, còn tiếp tục mạnh thêm

Chiều nay, bão Fengshen giật cấp 11 đi vào Biển Đông, khả năng còn mạnh thêm và sẽ liên tục...

Giá vàng thế giới bất ngờ rơi thẳng đứng Đời sống
Giá vàng thế giới bất ngờ rơi thẳng đứng

Giá vàng giảm cắm đầu sau khi chạm mức kỷ lục trên 4.300 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD mạnh...

Cảnh tượng lạ lùng tại cửa hàng vàng hot nhất Hà Nội ngày hôm nay Đời sống
Cảnh tượng lạ lùng tại cửa hàng vàng hot nhất Hà Nội ngày hôm nay

Giá vàng miếng SJC sáng 17/10 lập kỷ lục 152 triệu đồng/lượng, khiến nhiều người dân Hà Nội đội nắng...

Mới cập nhật
Cái giá đắt cho sự ảo tưởng của Ngân 98

Cái giá đắt cho sự ảo tưởng của Ngân 98

Trường hợp của Ngân 98 là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người có sức ảnh hưởng khác đang chọn con đường nổi tiếng bằng mọi giá, bất chấp đạo đức, lương tâm nghề nghiệp.

14 giờ trước Đời sống

Xác minh thông tin bé gái nghi bị cha dượng bạo hành

Xác minh thông tin bé gái nghi bị cha dượng bạo hành

Nạn nhân là một học sinh lớp 5 ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, nghi bị cha dượng đánh đập phải nhập viện.

15 giờ trước Đời sống

Thu ngân sách Nhà nước hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt dự toán cả năm

Thu ngân sách Nhà nước hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt dự toán cả năm

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tính đến hết ngày 16/10, lũy kế thu ngân sách Nhà nước trong cân đối đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt 2,35% dự toán năm.

16 giờ trước Đời sống

Hai năm ê chề của Miss Grand Vietnam ở đấu trường quốc tế: Hệ luỵ từ chuyện 'ăn xổi ở thì'

Hai năm ê chề của Miss Grand Vietnam ở đấu trường quốc tế: Hệ luỵ từ chuyện 'ăn xổi ở thì'

Nhìn lại quá khứ, thành tích của đại diện Việt Nam tại sân chơi Miss Grand International thực sự đáng tự hào.

19 giờ trước Showbiz

Bão Fengshen giật cấp 11 đi vào Biển Đông, còn tiếp tục mạnh thêm

Bão Fengshen giật cấp 11 đi vào Biển Đông, còn tiếp tục mạnh thêm

Chiều nay, bão Fengshen giật cấp 11 đi vào Biển Đông, khả năng còn mạnh thêm và sẽ liên tục đổi hướng gây biển động dữ dội.

19 giờ trước Đời sống

Quy định khắt khe với sạc dự phòng pin lithium khi đi máy bay

Quy định khắt khe với sạc dự phòng pin lithium khi đi máy bay

Pin lithium có trong rất nhiều thiết bị điện tử cá nhân, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nên nhiều hãng hàng không quản lý rất chặt chẽ.

19 giờ trước Thiết bị

HOT: Rầm rộ ảnh Diệu Nhi - Anh Tú bế 2 con đi chơi

HOT: Rầm rộ ảnh Diệu Nhi - Anh Tú bế 2 con đi chơi

Đây là lần hiếm hoi Anh Tú - Diệu Nhi bị "team qua đường" bắt gặp như thế này.

20 giờ trước Hậu trường

Lê Phương Thảo (Thảo Táo Tàu) rạng rỡ tại TikTok Awards Việt Nam 2025

Lê Phương Thảo (Thảo Táo Tàu) rạng rỡ tại TikTok Awards Việt Nam 2025

Đêm Gala trao giải TikTok Awards Việt Nam 2025 diễn ra tối 18/10 tại TP.HCM đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, người nổi tiếng và nhà sáng tạo nội dung hàng đầu trên nền tảng TikTok. Không chỉ là lễ vinh danh thường niên, sự kiện năm nay mang đến không khí sôi động, đầy cảm hứng nơi những cá nhân tiên phong trong lĩnh vực sáng tạo nội dung được tôn vinh và kết nối.

22 giờ trước Giải trí

Khám phá điện thoại Honor – đẳng cấp mới trong từng chi tiết

Khám phá điện thoại Honor – đẳng cấp mới trong từng chi tiết

Điện thoại Honor đang định hình tiêu chuẩn sử dụng hằng ngày của người dùng hiện đại nhờ thiết kế thanh lịch và hiệu năng ổn định. Danh mục smartphone này trải rộng từ giá rẻ đến cao cấp, bao phủ đầy đủ các mức nhu cầu phổ biến. Nhờ phân lớp rõ ràng theo hiệu năng, camera, pin và màn hình, người dùng dễ chọn cấu hình đúng mục đích.

2 ngày trước CÔNG NGHỆ

Giá vàng thế giới bất ngờ rơi thẳng đứng

Giá vàng thế giới bất ngờ rơi thẳng đứng

Giá vàng giảm cắm đầu sau khi chạm mức kỷ lục trên 4.300 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và ông Trump cho biết mức thuế áp lên Trung Quốc sẽ "không bền vững".

2 ngày trước Đời sống