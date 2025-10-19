Cái giá đắt cho sự ảo tưởng của Ngân 98

Trường hợp của Ngân 98 là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người có sức ảnh hưởng khác đang chọn con đường nổi tiếng bằng mọi giá, bất chấp đạo đức, lương tâm nghề nghiệp.

Trong thời đại mạng xã hội lên ngôi, việc trở thành người nổi tiếng chưa bao giờ dễ đến thế. Chỉ cần vài bức ảnh táo bạo, những phát ngôn gây tranh cãi hay chiêu trò lố lăng, một cá nhân hoàn toàn có thể trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng song song với ánh hào quang ấy là trách nhiệm cũng như giới hạn của đạo đức mà nếu vượt qua lằn ranh ấy, cái giá phải trả đôi khi là cả sự nghiệp, danh tiếng và sự tự do. Câu chuyện của Ngân 98 là ví dụ điển hình cho điều đó.

Ngân 98 bị bắt với cáo buộc Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm gây xôn xao dư luận.

Ngân 98 - tên thật Võ Thị Ngọc Ngân từng nổi lên như một DJ gợi cảm, sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của cô không đến từ tài năng âm nhạc hay hoạt động nghệ thuật đáng chú ý, mà chủ yếu từ những màn khoe thân, phát ngôn sốc hay hình ảnh phản cảm. Khi hào quang ảo không còn đủ sức giữ chân công chúng, Ngân 98 tìm đến con đường kinh doanh sản phẩm Làm đẹp, giảm cân vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thiếu kiến thức và đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp.

Và cho đến ngày 14/10 vừa qua, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Ngân 98 với cáo buộc Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Kết quả giám định cho thấy nhiều sản phẩm do Ngân 98 kinh doanh không đạt chất lượng theo công bố, thậm chí chứa hoạt chất cấm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dùng. Và Ngân 98 đã tận dụng hình ảnh cá nhân, sức ảnh hưởng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, qua đó thu lợi bất chính từ lòng tin của khán giả.

Sau tất cả, cái giá phải trả cho những năm tháng ảo tưởng về danh tiếng giờ đây quá đắt. Về pháp lý, Ngân 98 sẽ phải đối mặt với án phạt nghiêm khắc khi hành vi bị xác định xâm hại trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Về danh tiếng, hình tượng DJ gợi cảm từng được nhiều người biết đến giờ chỉ còn là biểu tượng cho sự sụp đổ. Và đặc biệt là về đạo đức, Ngân 98 đã đánh mất niềm tin của khán giả - thứ tài sản quý giá nhất đối với bất kỳ người nổi tiếng nào.

Chung quy, khi hào quang được xây trên sự dối trá, nó sẽ sụp đổ nhanh chóng như chính tốc độ mà mạng xã hội đã từng giúp Ngân 98 nổi tiếng.

Cái giá cho sự ảo tưởng về danh tiếng, thu lợi bất chính trên lòng tin của khán giả dành cho Ngân 98 là vô cùng đắt.

Từ vụ việc của Ngân 98, dư luận có quyền đặt ra câu hỏi rằng liệu bao nhiêu người nổi tiếng mạng xã hội khác đang đi trên cùng con đường ấy - lấy chiêu trò làm danh tiếng, lấy lượt theo dõi làm thước đo đạo đức, và xem khán giả như công cụ để kiếm tiền...

Sự sụp đổ của Ngân 98 chắc chắn không chỉ là câu chuyện riêng của một cá nhân mà là lời cảnh tỉnh cho cả giới Giải trí ảo hiện nay. Bài học cho người nổi tiếng là rõ ràng hơn bao giờ hết khi không ai có thể tồn tại lâu dài nếu chỉ dựa vào scandal. Công chúng có thể dễ dãi trong việc "bấm follow", nhưng họ rất khắt khe khi đánh giá nhân cách và hậu quả mà thần tượng gây ra.

Trong kỷ nguyên số, nơi mọi hành vi đều được ghi lại và lan truyền, việc giữ gìn hình ảnh, phát ngôn có trách nhiệm và kinh doanh minh bạch là yếu tố sống còn. Một ngôi sao có thể nổi lên chỉ sau một đêm, nhưng cũng có thể đánh mất tất cả chỉ sau một lần vượt ranh giới Pháp luật.

Câu chuyện của Ngân 98 cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người nổi tiếng khác.

Ngân 98 giờ đây không chỉ là tâm điểm của scandal mà còn là tấm gương phản chiếu cho những ai đang chọn con đường nổi tiếng bằng mọi giá, bất chấp đạo đức, lương tâm nghề nghiệp. Bởi chung quy, sau tất cả, sự nổi tiếng không phải là đích đến mà là một phép thử về nhân cách, và Ngân 98 đã thất bại trong phép thử ấy!