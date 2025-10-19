Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Cái giá đắt cho sự ảo tưởng của Ngân 98

22:56 19/10/2025
Trường hợp của Ngân 98 là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người có sức ảnh hưởng khác đang chọn con đường nổi tiếng bằng mọi giá, bất chấp đạo đức, lương tâm nghề nghiệp.

Trong thời đại mạng xã hội lên ngôi, việc trở thành người nổi tiếng chưa bao giờ dễ đến thế. Chỉ cần vài bức ảnh táo bạo, những phát ngôn gây tranh cãi hay chiêu trò lố lăng, một cá nhân hoàn toàn có thể trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng song song với ánh hào quang ấy là trách nhiệm cũng như giới hạn của đạo đức mà nếu vượt qua lằn ranh ấy, cái giá phải trả đôi khi là cả sự nghiệp, danh tiếng và sự tự do. Câu chuyện của Ngân 98 là ví dụ điển hình cho điều đó.

Ngân 98 bị bắt với cáo buộc Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm gây xôn xao dư luận. Ngân 98 bị bắt với cáo buộc Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm gây xôn xao dư luận.

Ngân 98 - tên thật Võ Thị Ngọc Ngân từng nổi lên như một DJ gợi cảm, sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của cô không đến từ tài năng âm nhạc hay hoạt động nghệ thuật đáng chú ý, mà chủ yếu từ những màn khoe thân, phát ngôn sốc hay hình ảnh phản cảm. Khi hào quang ảo không còn đủ sức giữ chân công chúng, Ngân 98 tìm đến con đường kinh doanh sản phẩm Làm đẹp, giảm cân vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thiếu kiến thức và đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp.

Và cho đến ngày 14/10 vừa qua, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Ngân 98 với cáo buộc Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Kết quả giám định cho thấy nhiều sản phẩm do Ngân 98 kinh doanh không đạt chất lượng theo công bố, thậm chí chứa hoạt chất cấm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dùng. Và Ngân 98 đã tận dụng hình ảnh cá nhân, sức ảnh hưởng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, qua đó thu lợi bất chính từ lòng tin của khán giả.

Sau tất cả, cái giá phải trả cho những năm tháng ảo tưởng về danh tiếng giờ đây quá đắt. Về pháp lý, Ngân 98 sẽ phải đối mặt với án phạt nghiêm khắc khi hành vi bị xác định xâm hại trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Về danh tiếng, hình tượng DJ gợi cảm từng được nhiều người biết đến giờ chỉ còn là biểu tượng cho sự sụp đổ. Và đặc biệt là về đạo đức, Ngân 98 đã đánh mất niềm tin của khán giả - thứ tài sản quý giá nhất đối với bất kỳ người nổi tiếng nào. 

Chung quy, khi hào quang được xây trên sự dối trá, nó sẽ sụp đổ nhanh chóng như chính tốc độ mà mạng xã hội đã từng giúp Ngân 98 nổi tiếng.

Cái giá cho sự ảo tưởng về danh tiếng, thu lợi bất chính trên lòng tin của khán giả dành cho Ngân 98 là vô cùng đắt.  Cái giá cho sự ảo tưởng về danh tiếng, thu lợi bất chính trên lòng tin của khán giả dành cho Ngân 98 là vô cùng đắt. 

Từ vụ việc của Ngân 98, dư luận có quyền đặt ra câu hỏi rằng liệu bao nhiêu người nổi tiếng mạng xã hội khác đang đi trên cùng con đường ấy - lấy chiêu trò làm danh tiếng, lấy lượt theo dõi làm thước đo đạo đức, và xem khán giả như công cụ để kiếm tiền... 

Sự sụp đổ của Ngân 98 chắc chắn không chỉ là câu chuyện riêng của một cá nhân mà là lời cảnh tỉnh cho cả giới Giải trí ảo hiện nay. Bài học cho người nổi tiếng là rõ ràng hơn bao giờ hết khi không ai có thể tồn tại lâu dài nếu chỉ dựa vào scandal. Công chúng có thể dễ dãi trong việc "bấm follow", nhưng họ rất khắt khe khi đánh giá nhân cách và hậu quả mà thần tượng gây ra. 

Trong kỷ nguyên số, nơi mọi hành vi đều được ghi lại và lan truyền, việc giữ gìn hình ảnh, phát ngôn có trách nhiệm và kinh doanh minh bạch là yếu tố sống còn. Một ngôi sao có thể nổi lên chỉ sau một đêm, nhưng cũng có thể đánh mất tất cả chỉ sau một lần vượt ranh giới Pháp luật.

Câu chuyện của Ngân 98 cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người nổi tiếng khác. Câu chuyện của Ngân 98 cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người nổi tiếng khác.

Ngân 98 giờ đây không chỉ là tâm điểm của scandal mà còn là tấm gương phản chiếu cho những ai đang chọn con đường nổi tiếng bằng mọi giá, bất chấp đạo đức, lương tâm nghề nghiệp. Bởi chung quy, sau tất cả, sự nổi tiếng không phải là đích đến mà là một phép thử về nhân cách, và Ngân 98 đã thất bại trong phép thử ấy!

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/giai-tri/cai-gia-dat-cho-su-ao-tuong-cua-ngan-98-202510182230377813.html
Cùng chủ đề
Xác minh thông tin bé gái nghi bị cha dượng bạo hành Đời sống
Xác minh thông tin bé gái nghi bị cha dượng bạo hành

Nạn nhân là một học sinh lớp 5 ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, nghi bị cha dượng đánh...

Thu ngân sách Nhà nước hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt dự toán cả năm Đời sống
Thu ngân sách Nhà nước hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt dự toán cả năm

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tính đến hết ngày 16/10, lũy kế thu ngân sách Nhà nước...

Bão Fengshen giật cấp 11 đi vào Biển Đông, còn tiếp tục mạnh thêm Đời sống
Bão Fengshen giật cấp 11 đi vào Biển Đông, còn tiếp tục mạnh thêm

Chiều nay, bão Fengshen giật cấp 11 đi vào Biển Đông, khả năng còn mạnh thêm và sẽ liên tục...

Gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc Đời sống
Gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc

Hiện nay (19/10), bộ phận không khí lạnh đang tiến sát vùng biên giới phía Bắc nước ta và dự...

Giá vàng thế giới bất ngờ rơi thẳng đứng Đời sống
Giá vàng thế giới bất ngờ rơi thẳng đứng

Giá vàng giảm cắm đầu sau khi chạm mức kỷ lục trên 4.300 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD mạnh...

Cảnh tượng lạ lùng tại cửa hàng vàng hot nhất Hà Nội ngày hôm nay Đời sống
Cảnh tượng lạ lùng tại cửa hàng vàng hot nhất Hà Nội ngày hôm nay

Giá vàng miếng SJC sáng 17/10 lập kỷ lục 152 triệu đồng/lượng, khiến nhiều người dân Hà Nội đội nắng...

Mới cập nhật
Xác minh thông tin bé gái nghi bị cha dượng bạo hành

Xác minh thông tin bé gái nghi bị cha dượng bạo hành

Nạn nhân là một học sinh lớp 5 ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, nghi bị cha dượng đánh đập phải nhập viện.

15 giờ trước Đời sống

Thu ngân sách Nhà nước hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt dự toán cả năm

Thu ngân sách Nhà nước hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt dự toán cả năm

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tính đến hết ngày 16/10, lũy kế thu ngân sách Nhà nước trong cân đối đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt 2,35% dự toán năm.

16 giờ trước Đời sống

Hai năm ê chề của Miss Grand Vietnam ở đấu trường quốc tế: Hệ luỵ từ chuyện 'ăn xổi ở thì'

Hai năm ê chề của Miss Grand Vietnam ở đấu trường quốc tế: Hệ luỵ từ chuyện 'ăn xổi ở thì'

Nhìn lại quá khứ, thành tích của đại diện Việt Nam tại sân chơi Miss Grand International thực sự đáng tự hào.

18 giờ trước Showbiz

Bão Fengshen giật cấp 11 đi vào Biển Đông, còn tiếp tục mạnh thêm

Bão Fengshen giật cấp 11 đi vào Biển Đông, còn tiếp tục mạnh thêm

Chiều nay, bão Fengshen giật cấp 11 đi vào Biển Đông, khả năng còn mạnh thêm và sẽ liên tục đổi hướng gây biển động dữ dội.

19 giờ trước Đời sống

Quy định khắt khe với sạc dự phòng pin lithium khi đi máy bay

Quy định khắt khe với sạc dự phòng pin lithium khi đi máy bay

Pin lithium có trong rất nhiều thiết bị điện tử cá nhân, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nên nhiều hãng hàng không quản lý rất chặt chẽ.

19 giờ trước Thiết bị

HOT: Rầm rộ ảnh Diệu Nhi - Anh Tú bế 2 con đi chơi

HOT: Rầm rộ ảnh Diệu Nhi - Anh Tú bế 2 con đi chơi

Đây là lần hiếm hoi Anh Tú - Diệu Nhi bị "team qua đường" bắt gặp như thế này.

20 giờ trước Hậu trường

Gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc

Gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc

Hiện nay (19/10), bộ phận không khí lạnh đang tiến sát vùng biên giới phía Bắc nước ta và dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khu vực trong những giờ tới.

20 giờ trước Đời sống

Lê Phương Thảo (Thảo Táo Tàu) rạng rỡ tại TikTok Awards Việt Nam 2025

Lê Phương Thảo (Thảo Táo Tàu) rạng rỡ tại TikTok Awards Việt Nam 2025

Đêm Gala trao giải TikTok Awards Việt Nam 2025 diễn ra tối 18/10 tại TP.HCM đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, người nổi tiếng và nhà sáng tạo nội dung hàng đầu trên nền tảng TikTok. Không chỉ là lễ vinh danh thường niên, sự kiện năm nay mang đến không khí sôi động, đầy cảm hứng nơi những cá nhân tiên phong trong lĩnh vực sáng tạo nội dung được tôn vinh và kết nối.

22 giờ trước Giải trí

Khám phá điện thoại Honor – đẳng cấp mới trong từng chi tiết

Khám phá điện thoại Honor – đẳng cấp mới trong từng chi tiết

Điện thoại Honor đang định hình tiêu chuẩn sử dụng hằng ngày của người dùng hiện đại nhờ thiết kế thanh lịch và hiệu năng ổn định. Danh mục smartphone này trải rộng từ giá rẻ đến cao cấp, bao phủ đầy đủ các mức nhu cầu phổ biến. Nhờ phân lớp rõ ràng theo hiệu năng, camera, pin và màn hình, người dùng dễ chọn cấu hình đúng mục đích.

2 ngày trước CÔNG NGHỆ

Giá vàng thế giới bất ngờ rơi thẳng đứng

Giá vàng thế giới bất ngờ rơi thẳng đứng

Giá vàng giảm cắm đầu sau khi chạm mức kỷ lục trên 4.300 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và ông Trump cho biết mức thuế áp lên Trung Quốc sẽ "không bền vững".

2 ngày trước Đời sống