Cảnh tượng lạ lùng tại cửa hàng vàng hot nhất Hà Nội ngày hôm nay

Giá vàng miếng SJC sáng 17/10 lập kỷ lục 152 triệu đồng/lượng, khiến nhiều người dân Hà Nội đội nắng xếp hàng suốt 3-4 ngày vẫn chưa mua được do nguồn cung khan hiếm.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 17/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 150,2-152,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,1 triệu đồng mỗi chiều. Đây là mức kỷ lục mới của mặt hàng này.

Còn vàng nhẫn được niêm yết tại 145,9-148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với hôm qua. Đây cũng là mức đỉnh của vàng nhẫn.

Giá vàng tăng kéo nhu cầu của người dân tăng theo. Tuy nhiên, nguồn cung ngày càng khan hiếm khi Ngân hàng Nhà nước đã dừng việc bán vàng miếng bình ổn ra thị trường thông qua 4 ngân hàng quốc doanh và Công ty SJC trong bối cảnh chuyển đổi cơ chế quản lý mới.

Theo ghi nhận của PV, trong sáng ngày 17/10, dù tấm biển “tạm hết vàng” đã được treo lên từ sớm, nhiều người vẫn kiên nhẫn đứng chờ, tay che nắng, mắt dõi vào bên trong với hy vọng cửa hàng sớm mở bán trở lại. Có người tranh thủ ngồi bên vỉa hè uống ngụm nước, người khác liên tục cập nhật giá vàng trên điện thoại.

Tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), hàng trăm người dân xếp hàng chờ đợi từ sớm để mua vàng, thực hiện các giao dịch liên quan đến vàng

Từ sáng sớm, nhiều người đã có mặt xếp hàng dài bên ngoài cửa hàng

Khu vực sảnh, sân của cửa hàng chật kín người dân xếp hàng chờ mua vàng

Không ít người dân cho biết họ đã xếp hàng từ 3-4 ngày nay nhưng vẫn chưa mua được vàng, sợ nếu rời đi sẽ mất lượt. Không khí nóng không chỉ bởi thời tiết, mà còn vì tâm lý lo lắng “chậm chân là mất cơ hội”, khi nguồn cung vàng miếng ngày càng khan hiếm sau khi Ngân hàng Nhà nước dừng việc bán bình ổn ra thị trường.

Tại cửa hàng vàng nằm trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), khung cảnh buổi sáng 17/10 tấp nập và náo nhiệt khác thường. Ngay từ tờ mờ sáng, hàng dài người đã đứng xếp hàng chờ tới giờ giao dịch, ai nấy đều thấp thỏm, mong được mua kịp vài chỉ vàng trước khi “cháy hàng”. Tuy nhiên, khi nhân viên cửa hàng thông báo vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long 9999 đã hết sạch chỉ sau ít phút mở cửa, nhiều người không giấu được vẻ thất vọng.

Một số khách đành chuyển sang mua bạc hoặc các sản phẩm kim loại quý khác để “giữ chỗ” cho dòng tiền, bởi lo ngại giá vàng còn biến động mạnh trong thời gian tới.

Khoảng 9h sáng cùng ngày, bên ngoài cửa hàng vàng bạc đã để biển thông báo "tạm hết hàng""

Tuy nhiên, nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ đợi, xếp hàng để giữ chỗ hoặc chuyển sang mua bạc để "giữ dòng tiền"

Nhiều người dân cho biết họ đã xếp hàng ở đây mấy ngày liên những vẫn chưa mua được vàng

Nhiều người chia sẻ, dù đã lấy số thứ tự và xếp hàng từ sáng sớm nhưng vẫn chưa biết khi nào mới đến lượt mua vàng. Tuy bận rộn với công việc, họ vẫn chấp nhận mất thời gian và công sức chờ đợi vì đang cần vàng để giải quyết việc riêng.

Thời tiết nắng nóng, nhiều người chen chân bên trong chiếc ô che trước cửa hàng để chờ đợi

Bảo vệ tại cửa hàng vàng cũng tất bật hướng dẫn người dân để xe đúng vị trí, các thức lấy số thứ tự, xếp hàng sao cho trật tự

Nam An - Ảnh, Clip: Như Hoàn