Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Cảnh tượng lạ lùng tại cửa hàng vàng hot nhất Hà Nội ngày hôm nay

12:41 17/10/2025
Giá vàng miếng SJC sáng 17/10 lập kỷ lục 152 triệu đồng/lượng, khiến nhiều người dân Hà Nội đội nắng xếp hàng suốt 3-4 ngày vẫn chưa mua được do nguồn cung khan hiếm.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 17/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 150,2-152,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,1 triệu đồng mỗi chiều. Đây là mức kỷ lục mới của mặt hàng này.

Còn vàng nhẫn được niêm yết tại 145,9-148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với hôm qua. Đây cũng là mức đỉnh của vàng nhẫn.

player-embed-1760679636.mp4

Giá vàng tăng kéo nhu cầu của người dân tăng theo. Tuy nhiên, nguồn cung ngày càng khan hiếm khi Ngân hàng Nhà nước đã dừng việc bán vàng miếng bình ổn ra thị trường thông qua 4 ngân hàng quốc doanh và Công ty SJC trong bối cảnh chuyển đổi cơ chế quản lý mới.

Theo ghi nhận của PV, trong sáng ngày 17/10, dù tấm biển “tạm hết vàng” đã được treo lên từ sớm, nhiều người vẫn kiên nhẫn đứng chờ, tay che nắng, mắt dõi vào bên trong với hy vọng cửa hàng sớm mở bán trở lại. Có người tranh thủ ngồi bên vỉa hè uống ngụm nước, người khác liên tục cập nhật giá vàng trên điện thoại. 

dsc4086 copy Tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), hàng trăm người dân xếp hàng chờ đợi từ sớm để mua vàng, thực hiện các giao dịch liên quan đến vàng
dsc4102 copy Từ sáng sớm, nhiều người đã có mặt xếp hàng dài bên ngoài cửa hàng 
dsc4092 copy Khu vực sảnh, sân của cửa hàng chật kín người dân xếp hàng chờ mua vàng

Không ít người dân cho biết họ đã xếp hàng từ 3-4 ngày nay nhưng vẫn chưa mua được vàng, sợ nếu rời đi sẽ mất lượt. Không khí nóng không chỉ bởi thời tiết, mà còn vì tâm lý lo lắng “chậm chân là mất cơ hội”, khi nguồn cung vàng miếng ngày càng khan hiếm sau khi Ngân hàng Nhà nước dừng việc bán bình ổn ra thị trường.

Tại cửa hàng vàng nằm trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), khung cảnh buổi sáng 17/10 tấp nập và náo nhiệt khác thường. Ngay từ tờ mờ sáng, hàng dài người đã đứng xếp hàng chờ tới giờ giao dịch, ai nấy đều thấp thỏm, mong được mua kịp vài chỉ vàng trước khi “cháy hàng”. Tuy nhiên, khi nhân viên cửa hàng thông báo vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long 9999 đã hết sạch chỉ sau ít phút mở cửa, nhiều người không giấu được vẻ thất vọng.

Một số khách đành chuyển sang mua bạc hoặc các sản phẩm kim loại quý khác để “giữ chỗ” cho dòng tiền, bởi lo ngại giá vàng còn biến động mạnh trong thời gian tới.

dsc4154 copy Khoảng 9h sáng cùng ngày, bên ngoài cửa hàng vàng bạc đã để biển thông báo "tạm hết hàng""
dsc4104 copy Tuy nhiên, nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ đợi, xếp hàng để giữ chỗ hoặc chuyển sang mua bạc để "giữ dòng tiền"
dsc4116 copy Nhiều người dân cho biết họ đã xếp hàng ở đây mấy ngày liên những vẫn chưa mua được vàng 
dsc4121 copy Nhiều người chia sẻ, dù đã lấy số thứ tự và xếp hàng từ sáng sớm nhưng vẫn chưa biết khi nào mới đến lượt mua vàng. Tuy bận rộn với công việc, họ vẫn chấp nhận mất thời gian và công sức chờ đợi vì đang cần vàng để giải quyết việc riêng.
dsc4149 copy Thời tiết nắng nóng, nhiều người chen chân bên trong chiếc ô che trước cửa hàng để chờ đợi
dsc4172 copy
dsc4198 copy Bảo vệ tại cửa hàng vàng cũng tất bật hướng dẫn người dân để xe đúng vị trí, các thức lấy số thứ tự, xếp hàng sao cho trật tự
dsc4119 copy

Nam An - Ảnh, Clip: Như Hoàn

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vang-len-152-trieu-luong-dan-doi-nang-xep-hang-4-ngay-van-trang-tay-a581831.html
Cùng chủ đề
Trải nghiệm 'cận tử' của nạn nhân trốn khỏi trại lừa đảo ở Campuchia Đời sống
Trải nghiệm 'cận tử' của nạn nhân trốn khỏi trại lừa đảo ở Campuchia

Hai nạn nhân Hàn Quốc được giải cứu vẫn run rẩy khi nhớ lại quãng thời gian kinh hoàng bị...

Áp thấp mới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 12 Đời sống
Áp thấp mới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 12

Dự báo trong những ngày tới, Biển Đông có thể xuất hiện cơn bão số 12.

Bạc bất ngờ tăng giá, 'cháy hàng': Chuyên gia cảnh báo gấp Đời sống
Bạc bất ngờ tăng giá, 'cháy hàng': Chuyên gia cảnh báo gấp

Giá bạc đang cao nhất mọi thời đại nhưng nhu cầu mua của khách vẫn rất cao, nhiều cửa hàng...

Nghịch lý ‘quá trẻ để lãnh đạo, quá già để bắt đầu’ của thế hệ U30 Đời sống
Nghịch lý ‘quá trẻ để lãnh đạo, quá già để bắt đầu’ của thế hệ U30

Thị trường lao động đang ưu tiên người trẻ, nhưng công việc đầu vào đòi hỏi kinh nghiệm, còn vị...

Tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh Đời sống
Tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh

Tại hội nghị, Công an TP Hà Nội thông tin về tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương...

Thế giới vừa có kho vàng trị giá 1.000 tỷ USD đầu tiên Đời sống
Thế giới vừa có kho vàng trị giá 1.000 tỷ USD đầu tiên

Nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới đã tích lũy trên 1.000 tấn vàng trong 3 năm qua, tăng...

Mới cập nhật
Herbalife Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình Casa Herbalife giai đoạn 2025-2026 hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng hằng ngày cho hơn 3.000 người có hoàn cảnh khó khăn

Herbalife Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình Casa Herbalife giai đoạn 2025-2026 hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng hằng ngày cho hơn 3.000 người có hoàn cảnh khó khăn

Herbalife Việt Nam, một trong những công ty uy tín về sức khỏe và thể chất, đã tổ chức chuỗi chương trình Lễ Tái Ký Kết với các đối tác Casa Herbalife trên toàn quốc.

1 giờ trước Đời sống

Cập nhật giá vàng trưa 17/10: Giá vàng nhẫn chạm mốc 158 triệu đồng/lượng

Cập nhật giá vàng trưa 17/10: Giá vàng nhẫn chạm mốc 158 triệu đồng/lượng

Một nhà vàng lớn hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở mốc 155- 158 triệu đồng/lượng.

8 giờ trước Khám phá

Không nhận ra ga ngầm metro số 1 TP.HCM

Không nhận ra ga ngầm metro số 1 TP.HCM

Từ một điểm đến quen thuộc của các thương hiệu xa xỉ toàn cầu, Union Square giờ đây phát triển theo hướng đa dạng, trẻ trung sau khi kết nối trực tiếp với ga metro số 1.

9 giờ trước Khám phá

Trải nghiệm 'cận tử' của nạn nhân trốn khỏi trại lừa đảo ở Campuchia

Trải nghiệm 'cận tử' của nạn nhân trốn khỏi trại lừa đảo ở Campuchia

Hai nạn nhân Hàn Quốc được giải cứu vẫn run rẩy khi nhớ lại quãng thời gian kinh hoàng bị giam giữ, tra tấn và bị ép tham gia đường dây lừa đảo tại Campuchia.

14 giờ trước Đời sống

Điện Nước Tiến Thành – Đơn vị tiên phong trong sản xuất ống nhựa chất lượng cao

Điện Nước Tiến Thành – Đơn vị tiên phong trong sản xuất ống nhựa chất lượng cao

Trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng không ngừng đổi mới, Điện Nước Tiến Thành nổi bật là doanh nghiệp tiên phong trong sản xuất và phân phối ống nhựa chất lượng cao tại Việt Nam. Với cam kết “chất lượng thật – giá trị thật”, công ty cung cấp bảng giá ống nhựa minh bạch, cạnh tranh và phù hợp với mọi công trình dân dụng, công nghiệp.

1 ngày trước Kinh doanh

Bộ đàm Motorola thật hay giả? 4 cách kiểm tra đơn giản trước khi mua

Bộ đàm Motorola thật hay giả? 4 cách kiểm tra đơn giản trước khi mua

Trong hơn hai thập kỷ phát triển thị trường thiết bị liên lạc vô tuyến tại Việt Nam, các máy bộ đàm Motorola dòng Mototrbo, là một trong những bộ đàm được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành nghề như an ninh, nhà máy, khách sạn - resort…. Tuy nhiên, song song với sự phổ biến đó là thực trạng hàng giả, hàng nhái và linh kiện kém chất lượng xuất hiện ngày càng nhiều.

1 ngày trước Kinh doanh

1 tuần, 2 vụ án, 98 sổ đỏ

1 tuần, 2 vụ án, 98 sổ đỏ

Hai cái tên tưởng chừng chẳng liên quan, một bên là doanh nhân công nghệ triệu đô, một bên là hot girl mạng xã hội nổi tiếng thị phi, lại có điểm chung đáng suy ngẫm: những tài sản khủng và sổ đỏ đang được cơ quan chức năng niêm phong.

1 ngày trước Pháp luật

Áp thấp mới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 12

Áp thấp mới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 12

Dự báo trong những ngày tới, Biển Đông có thể xuất hiện cơn bão số 12.

1 ngày trước Đời sống

Chồng thiếu gia của Đỗ Thị Hà lộ diện

Chồng thiếu gia của Đỗ Thị Hà lộ diện

Tại nhà riêng ở Thanh Hóa vào sáng 16/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cử hành đám hỏi với doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.

1 ngày trước Hậu trường

Giải mã 10 câu đố hack não nhất lịch sử

Giải mã 10 câu đố hack não nhất lịch sử

Từ thời cổ đại cho đến hiện đại, các câu đố trí tuệ luôn là một trong những cách rèn luyện tư duy hiệu quả. Nhiều bài toán, câu đố tưởng đơn giản nhưng lại đòi hỏi khả năng suy luận và nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ. Bài viết dưới đây tổng hợp 10 câu đố vui hack não nhất trong lịch sử, kèm lời giải và ý nghĩa tư duy ẩn sau mỗi câu.

1 ngày trước Học đường