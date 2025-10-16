DTLand – Kiến hạnh phúc, ươm thịnh vượng

Trong dòng chảy năng động của thị trường bất động sản Việt Nam, DTLand nổi lên như một thương hiệu trẻ trung, bản lĩnh và tiên phong – mang trong mình khát vọng định hình chuẩn mực mới cho dịch vụ môi giới, phân phối và đầu tư bất động sản chất lượng cao. Từ một đơn vị thành viên trong hệ sinh thái của TNG Holding, DTLand đã nhanh chóng khẳng định vị thế là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm bất động sản uy tín, chất lượng bậc nhất Việt Nam.

Tạo dựng uy tín từ tầm nhìn và khát vọng khác biệt

Thành lập năm 2019, DTLand là kết quả của quá trình chuyên môn hóa hoạt động môi giới và phân phối từ Pec Group, với mục tiêu trở thành cầu nối chiến lược giữa chủ đầu tư và khách hàng, mang đến sản phẩm bất động sản chất lượng cao, minh bạch và đáng tin cậy.

Ngay từ những ngày đầu, DTLand đã định vị cho mình triết lý phát triển rõ ràng: “Chất lượng kiến tạo niềm tin – Uy tín làm nên thương hiệu”. Triết lý ấy không chỉ được thể hiện trong sản phẩm, mà còn được thấm sâu trong văn hóa doanh nghiệp – nơi mỗi nhân sự đều được rèn luyện tinh thần tận tâm, trách nhiệm và chuyên nghiệp trong từng giao dịch.

Chỉ trong một thời gian ngắn, DTLand đã nhanh chóng vươn lên trở thành đối tác phân phối chiến lược của hàng loạt chủ đầu tư lớn như Vinhomes, FLC, Dragon Group, TNR Holdings, Tân Á Đại Thành, Lam Sơn, Damsan, 379 Group...

Các dự án mà DTLand tham gia đều mang dấu ấn về quy mô và chất lượng, góp phần tạo dựng diện mạo mới cho các đô thị hiện đại trên khắp cả nước, tiêu biểu như dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ – siêu đô thị sinh thái ven biển quy mô bậc nhất Việt Nam, ERA Central City – biểu tượng phồn hoa giữa lòng Thái Bình; An Bài City – khu đô thị năng động, kết hợp hài hòa giữa không gian sống và thương mại; cùng các dự án Glory Downtown, Vincom Thái Bình, MeyPearl Harmony Phú Quốc – minh chứng rõ nét cho năng lực triển khai chuyên nghiệp và uy tín thương hiệu DTLand trên thị trường bất động sản Việt Nam.