Bộ đàm Motorola thật hay giả? 4 cách kiểm tra đơn giản trước khi mua

Trong hơn hai thập kỷ phát triển thị trường thiết bị liên lạc vô tuyến tại Việt Nam, các máy bộ đàm Motorola dòng Mototrbo, là một trong những bộ đàm được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành nghề như an ninh, nhà máy, khách sạn - resort…. Tuy nhiên, song song với sự phổ biến đó là thực trạng hàng giả, hàng nhái và linh kiện kém chất lượng xuất hiện ngày càng nhiều.

Vì thế, nhu cầu nhận biết máy bộ đàm cầm tay Motorola chính hãng càng trở nên quan trọng để bảo vệ quyền lợi người dùng và bảo đảm hiệu quả vận hành của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Mototrbo – Dòng bộ đàm kỹ thuật số DMR của Motorola Solutions

Mototrbo là dòng bộ đàm kỹ thuật số được Motorola Solutions phát triển trên nền tảng Công nghệ DMR (Digital Mobile Radio). Ưu điểm nổi bật của bộ đàm dòng Mototrbo là chất lượng âm thanh rõ nét, khả năng chống nhiễu, tiết kiệm pin và khả năng mở rộng phạm vi liên lạc.

Dòng sản phẩm này bao gồm nhiều mẫu bộ đàm Motorola khác nhau như Motorola XiR C2620; Motorola XiR P3688; Motorola XiR P6620i; Motorola R2; Motorola R7…, phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho đến các tập đoàn lớn yêu cầu các giải pháp và hệ thống liên lạc quy mô rộng, bảo mật cao.

Tại Việt Nam, máy bộ đàm Motorola dòng Mototrbo được nhập khẩu và phân phối chính thức bởi Viễn Thông Thế Kỷ (Century Telecom JSC) – nhà phân phối ủy quyền của Motorola Solutions. Công ty này đồng thời là Trung tâm sửa chữa, bảo hành bộ đàm Motorola được Motorola Solutions ủy quyền từ năm 2011.

Máy bộ đàm Motorola dòng Mototrbo rất phổ biến tại thị trường Việt Nam

4 tiêu chí giúp nhận biết máy bộ đàm Motorola chính hãng

Để người dùng dễ dàng nhận diện sản phẩm thật – giả/nhái, bạn cần biết 4 tiêu chí cơ bản nhưng quan trọng khi chọn mua máy bộ đàm Motorola dòng Mototrbo tại Việt Nam.

Bộ đàm cầm tay có công suất phát phù hợp, nằm trong ngưỡng 4 – 5W trở xuống

Các mẫu bộ đàm cầm tay Motorola chính hãng luôn tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, có công suất phát sóng trong khoảng 4 – 5W hoặc thấp hơn, tùy từng thiết bị để đảm bảo sức khỏe người dùng.

Những máy bộ đàm cầm tay Motorola có công suất cao bất thường, không ghi rõ thông số hoặc công suất phát vượt mức quy định có thể là bộ đàm Motorola giả/nhái.

Có tem chống hàng giả và nhãn phụ tiếng Việt hợp lệ

Mỗi sản phẩm bộ đàm Motorola chính hãng đều được dán tem chống hàng giả do Motorola Solutions cấp. Tem có đặc điểm phản quang, in logo Motorola Solutions rõ nét, không bị mờ hay trầy xước.

Ngoài ra, bộ đàm Motorola hợp pháp phải có nhãn phụ tiếng Việt ghi đầy đủ thông tin nhà nhập khẩu, xuất xứ, thông số cơ bản. Người dùng nên tránh mua bộ đàm Motorola không có tem, không có nhãn phụ vì đây là dấu hiệu phổ biến của hàng giả/nhái hoặc nhập lậu.

Tem QR Code chính hãng thường được dán ở thân máy (sau khi tháo Pin)

Mẫu bộ đàm nằm trong danh mục chính thức của Motorola Solutions

Một cách kiểm tra đáng tin cậy là đối chiếu mẫu sản phẩm (model) với danh sách công bố trên website chính thức www.motorolasolutions.com.

Các bộ đàm Motorola chính hãng dòng Mototrbo như Motorola XiR C2620; Motorola XiR P3688; Motorola XiR P6620i; Motorola R2; Motorola R7… đều được công bố rõ ràng với thông số kỹ thuật, hướng dẫn và phụ kiện tương thích.

Nếu mẫu bộ đàm không xuất hiện trong danh mục hoặc khác biệt về chi tiết thiết kế, rất có thể đó là hàng giả/nhái, hàng đã ngừng sản xuất hoặc không được Motorola Solutions phân phối tại Việt Nam.

Mua từ Nhà phân phối ủy quyền chính thức của Motorola Solutions tại Việt Nam

Yếu tố quan trọng nhất để đảm hàng chính hãng là nguồn phân phối. Hiện nay, Viễn Thông Thế Kỷ là đơn vị được Motorola Solutions ủy quyền nhập khẩu, phân phối và bảo hành bộ đàm Motorola dòng Mototrbo tại Việt Nam, có văn phòng tại TP.HCM và Hà Nội cùng đội ngũ kỹ thuật viên được cấp chứng nhận của Motorola Solutions.

Công ty cũng là Trung tâm bảo hành, sửa chữa tại Việt Nam cho các máy bộ đàm Motorola dòng Mototrbo, được kiểm tra định kỳ hằng năm bởi kỹ sư Motorola Solutions. Người tiêu dùng có thể yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận ủy quyền, hóa đơn và phiếu bảo hành để xác thực nguồn gốc khi mua hàng.

Lời khuyên dành cho người tiêu dùng

Khi chọn mua máy bộ đàm Motorola chính hãng tại Việt Nam, người tiêu dùng nên:

Mua hàng tại đại lý hoặc nhà phân phối được Motorola Solutions ủy quyền chính thức.

Kiểm tra kỹ tem chống giả, nhãn phụ tiếng Việt và chính sách bảo hành.

Không lựa chọn sản phẩm có giá thấp bất thường hoặc không rõ nguồn gốc.

Ưu tiên các bộ đàm Motorola do nhà phân phối uy tín cung cấp để đảm bảo chất lượng, dịch vụ hậu mãi và bảo hành chính hãng.

Sử dụng bộ đàm Motorola chính hãng giúp doanh nghiệp bạn an toàn và vận hành tốt hơn

Nhận biết máy bộ đàm cầm tay Motorola chính hãng không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí đầu tư mà còn đảm bảo quá trình làm việc, vận hành ổn định, an toàn và bảo mật thông tin cho doanh nghiệp.

Với vai trò là nhà phân phối và trung tâm bảo hành ủy quyền của Motorola Solutions tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Viễn Thông Thế Kỷ cam kết mang đến các sản phẩm chính hãng, được kiểm định nghiêm ngặt và bảo hành theo tiêu chuẩn toàn cầu – góp phần xây dựng một thị trường thiết bị chính hãng minh bạch, chuyên nghiệp, an toàn và đáng tin cậy cho doanh nghiệp Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THẾ KỶ