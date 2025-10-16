Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Kinh doanh

Bộ đàm Motorola thật hay giả? 4 cách kiểm tra đơn giản trước khi mua

12:21 16/10/2025
Trong hơn hai thập kỷ phát triển thị trường thiết bị liên lạc vô tuyến tại Việt Nam, các máy bộ đàm Motorola dòng Mototrbo, là một trong những bộ đàm được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành nghề như an ninh, nhà máy, khách sạn - resort…. Tuy nhiên, song song với sự phổ biến đó là thực trạng hàng giả, hàng nhái và linh kiện kém chất lượng xuất hiện ngày càng nhiều.

Vì thế, nhu cầu nhận biết máy bộ đàm cầm tay Motorola chính hãng càng trở nên quan trọng để bảo vệ quyền lợi người dùng và bảo đảm hiệu quả vận hành của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Mototrbo – Dòng bộ đàm kỹ thuật số DMR của Motorola Solutions

Mototrbo là dòng bộ đàm kỹ thuật số được Motorola Solutions phát triển trên nền tảng Công nghệ DMR (Digital Mobile Radio). Ưu điểm nổi bật của bộ đàm dòng Mototrbo là chất lượng âm thanh rõ nét, khả năng chống nhiễu, tiết kiệm pin và khả năng mở rộng phạm vi liên lạc.
Dòng sản phẩm này bao gồm nhiều mẫu bộ đàm Motorola khác nhau như Motorola XiR C2620; Motorola XiR P3688; Motorola XiR P6620i; Motorola R2; Motorola R7…, phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho đến các tập đoàn lớn yêu cầu các giải pháp và hệ thống liên lạc quy mô rộng, bảo mật cao.

Tại Việt Nam, máy bộ đàm Motorola dòng Mototrbo được nhập khẩu và phân phối chính thức bởi Viễn Thông Thế Kỷ (Century Telecom JSC) – nhà phân phối ủy quyền của Motorola Solutions. Công ty này đồng thời là Trung tâm sửa chữa, bảo hành bộ đàm Motorola được Motorola Solutions ủy quyền từ năm 2011.

bo-dam-motorola-that-hay-gia-bon-cach-kiem-tra-don-gian-truoc-khi-mua-1-1760591916.jpg
Máy bộ đàm Motorola dòng Mototrbo rất phổ biến tại thị trường Việt Nam

4 tiêu chí giúp nhận biết máy bộ đàm Motorola chính hãng

Để người dùng dễ dàng nhận diện sản phẩm thật – giả/nhái, bạn cần biết 4 tiêu chí cơ bản nhưng quan trọng khi chọn mua máy bộ đàm Motorola dòng Mototrbo tại Việt Nam.

Bộ đàm cầm tay có công suất phát phù hợp, nằm trong ngưỡng 4 – 5W trở xuống

Các mẫu bộ đàm cầm tay Motorola chính hãng luôn tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, có công suất phát sóng trong khoảng 4 – 5W hoặc thấp hơn, tùy từng thiết bị để đảm bảo sức khỏe người dùng.
Những máy bộ đàm cầm tay Motorola có công suất cao bất thường, không ghi rõ thông số hoặc công suất phát vượt mức quy định có thể là bộ đàm Motorola giả/nhái.

Có tem chống hàng giả và nhãn phụ tiếng Việt hợp lệ

Mỗi sản phẩm bộ đàm Motorola chính hãng đều được dán tem chống hàng giả do Motorola Solutions cấp. Tem có đặc điểm phản quang, in logo Motorola Solutions rõ nét, không bị mờ hay trầy xước.
Ngoài ra, bộ đàm Motorola hợp pháp phải có nhãn phụ tiếng Việt ghi đầy đủ thông tin nhà nhập khẩu, xuất xứ, thông số cơ bản. Người dùng nên tránh mua bộ đàm Motorola không có tem, không có nhãn phụ vì đây là dấu hiệu phổ biến của hàng giả/nhái hoặc nhập lậu.

bo-dam-motorola-that-hay-gia-bon-cach-kiem-tra-don-gian-truoc-khi-mua-2-1760591916.jpg
Tem QR Code chính hãng thường được dán ở thân máy (sau khi tháo Pin)

Mẫu bộ đàm nằm trong danh mục chính thức của Motorola Solutions

Một cách kiểm tra đáng tin cậy là đối chiếu mẫu sản phẩm (model) với danh sách công bố trên website chính thức www.motorolasolutions.com.

Các bộ đàm Motorola chính hãng dòng Mototrbo như Motorola XiR C2620; Motorola XiR P3688; Motorola XiR P6620i; Motorola R2; Motorola R7… đều được công bố rõ ràng với thông số kỹ thuật, hướng dẫn và phụ kiện tương thích.
Nếu mẫu bộ đàm không xuất hiện trong danh mục hoặc khác biệt về chi tiết thiết kế, rất có thể đó là hàng giả/nhái, hàng đã ngừng sản xuất hoặc không được Motorola Solutions phân phối tại Việt Nam.

Mua từ Nhà phân phối ủy quyền chính thức của Motorola Solutions tại Việt Nam

Yếu tố quan trọng nhất để đảm hàng chính hãng là nguồn phân phối. Hiện nay, Viễn Thông Thế Kỷ là đơn vị được Motorola Solutions ủy quyền nhập khẩu, phân phối và bảo hành bộ đàm Motorola dòng Mototrbo tại Việt Nam, có văn phòng tại TP.HCM và Hà Nội cùng đội ngũ kỹ thuật viên được cấp chứng nhận của Motorola Solutions.

Công ty cũng là Trung tâm bảo hành, sửa chữa tại Việt Nam cho các máy bộ đàm Motorola dòng Mototrbo, được kiểm tra định kỳ hằng năm bởi kỹ sư Motorola Solutions. Người tiêu dùng có thể yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận ủy quyền, hóa đơn và phiếu bảo hành để xác thực nguồn gốc khi mua hàng.

Lời khuyên dành cho người tiêu dùng

Khi chọn mua máy bộ đàm Motorola chính hãng tại Việt Nam, người tiêu dùng nên:

  • Mua hàng tại đại lý hoặc nhà phân phối được Motorola Solutions ủy quyền chính thức.
  • Kiểm tra kỹ tem chống giả, nhãn phụ tiếng Việt và chính sách bảo hành.
  • Không lựa chọn sản phẩm có giá thấp bất thường hoặc không rõ nguồn gốc.
  • Ưu tiên các bộ đàm Motorola do nhà phân phối uy tín cung cấp để đảm bảo chất lượng, dịch vụ hậu mãi và bảo hành chính hãng.
bo-dam-motorola-that-hay-gia-bon-cach-kiem-tra-don-gian-truoc-khi-mua-3-1760591916.jpg
Sử dụng bộ đàm Motorola chính hãng giúp doanh nghiệp bạn an toàn và vận hành tốt hơn

Nhận biết máy bộ đàm cầm tay Motorola chính hãng không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí đầu tư mà còn đảm bảo quá trình làm việc, vận hành ổn định, an toàn và bảo mật thông tin cho doanh nghiệp.

Với vai trò là nhà phân phối và trung tâm bảo hành ủy quyền của Motorola Solutions tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Viễn Thông Thế Kỷ cam kết mang đến các sản phẩm chính hãng, được kiểm định nghiêm ngặt và bảo hành theo tiêu chuẩn toàn cầu – góp phần xây dựng một thị trường thiết bị chính hãng minh bạch, chuyên nghiệp, an toàn và đáng tin cậy cho doanh nghiệp Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THẾ KỶ

Cùng chủ đề
Điện Nước Tiến Thành – Đơn vị tiên phong trong sản xuất ống nhựa chất lượng cao Kinh doanh
Điện Nước Tiến Thành – Đơn vị tiên phong trong sản xuất ống nhựa chất lượng cao

Trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng không ngừng đổi mới, Điện Nước Tiến Thành nổi bật là doanh...

DTLand – Kiến hạnh phúc, ươm thịnh vượng Kinh doanh
DTLand – Kiến hạnh phúc, ươm thịnh vượng

Trong dòng chảy năng động của thị trường bất động sản Việt Nam, DTLand nổi lên như một thương hiệu...

Top 5 công ty in lịch tết giá rẻ tại TPHCM  Kinh doanh
Top 5 công ty in lịch tết giá rẻ tại TPHCM 

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến tết Nguyên Đán 2026, thị trường in lịch tết tại TPHCM đang...

Vinhomes Green Paradise: Dấu ấn mới của “kỳ quan Việt” trên hành trình vươn tầm quốc tế Kinh doanh
Vinhomes Green Paradise: Dấu ấn mới của “kỳ quan Việt” trên hành trình vươn tầm quốc tế

Sáng ngày 5/10/2025, tại InterContinental Hanoi Landmark 72, sự kiện “Chạm Thiên Đường Xanh – Kỳ Quan Việt Kiêu Hãnh”...

Khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2025 Kinh doanh
Khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2025

Tối ngày 9/10, tại Cung Triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia, Sở Công Thương Hà Nội...

Nghìn tỷ đô đang đổ vào RWA: Cuộc cách mạng hay cú lừa thế kỷ? Kinh doanh
Nghìn tỷ đô đang đổ vào RWA: Cuộc cách mạng hay cú lừa thế kỷ?

Trong khi thị trường crypto vẫn đang tìm kiếm sự ổn định, một thuật ngữ đang âm thầm định hình...

Mới cập nhật
Điện Nước Tiến Thành – Đơn vị tiên phong trong sản xuất ống nhựa chất lượng cao

Điện Nước Tiến Thành – Đơn vị tiên phong trong sản xuất ống nhựa chất lượng cao

Trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng không ngừng đổi mới, Điện Nước Tiến Thành nổi bật là doanh nghiệp tiên phong trong sản xuất và phân phối ống nhựa chất lượng cao tại Việt Nam. Với cam kết “chất lượng thật – giá trị thật”, công ty cung cấp bảng giá ống nhựa minh bạch, cạnh tranh và phù hợp với mọi công trình dân dụng, công nghiệp.

6 giờ trước Kinh doanh

1 tuần, 2 vụ án, 98 sổ đỏ

1 tuần, 2 vụ án, 98 sổ đỏ

Hai cái tên tưởng chừng chẳng liên quan, một bên là doanh nhân công nghệ triệu đô, một bên là hot girl mạng xã hội nổi tiếng thị phi, lại có điểm chung đáng suy ngẫm: những tài sản khủng và sổ đỏ đang được cơ quan chức năng niêm phong.

10 giờ trước Pháp luật

Áp thấp mới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 12

Áp thấp mới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 12

Dự báo trong những ngày tới, Biển Đông có thể xuất hiện cơn bão số 12.

10 giờ trước Đời sống

Chồng thiếu gia của Đỗ Thị Hà lộ diện

Chồng thiếu gia của Đỗ Thị Hà lộ diện

Tại nhà riêng ở Thanh Hóa vào sáng 16/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cử hành đám hỏi với doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.

10 giờ trước Hậu trường

Giải mã 10 câu đố hack não nhất lịch sử

Giải mã 10 câu đố hack não nhất lịch sử

Từ thời cổ đại cho đến hiện đại, các câu đố trí tuệ luôn là một trong những cách rèn luyện tư duy hiệu quả. Nhiều bài toán, câu đố tưởng đơn giản nhưng lại đòi hỏi khả năng suy luận và nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ. Bài viết dưới đây tổng hợp 10 câu đố vui hack não nhất trong lịch sử, kèm lời giải và ý nghĩa tư duy ẩn sau mỗi câu.

11 giờ trước Học đường

DTLand – Kiến hạnh phúc, ươm thịnh vượng

DTLand – Kiến hạnh phúc, ươm thịnh vượng

Trong dòng chảy năng động của thị trường bất động sản Việt Nam, DTLand nổi lên như một thương hiệu trẻ trung, bản lĩnh và tiên phong – mang trong mình khát vọng định hình chuẩn mực mới cho dịch vụ môi giới, phân phối và đầu tư bất động sản chất lượng cao. Từ một đơn vị thành viên trong hệ sinh thái của TNG Holding, DTLand đã nhanh chóng khẳng định vị thế là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm bất động sản uy tín, chất lượng bậc nhất Việt Nam.

12 giờ trước Kinh doanh

Top 5 công ty in lịch tết giá rẻ tại TPHCM 

Top 5 công ty in lịch tết giá rẻ tại TPHCM 

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến tết Nguyên Đán 2026, thị trường in lịch tết tại TPHCM đang nóng lên từng ngày. Việc tìm kiếm một đối tác in ấn vừa uy tín, chất lượng nhưng có mức giá phải chăng luôn là bài toán khó của nhiều doanh nghiệp. Để giúp bạn tiết kiệm thời gian và đưa ra quyết định đúng đắn nhất, chúng tôi đã tổng hợp và đánh giá danh sách 5 công ty in lịch tết giá rẻ tại TPHCM đáng cân nhắc nhất.

12 giờ trước Kinh doanh

Chân dung ông Nguyễn Hữu Tuất - CEO NextPay vừa bị bắt cùng Shark Bình

Chân dung ông Nguyễn Hữu Tuất - CEO NextPay vừa bị bắt cùng Shark Bình

Cùng với Shark Bình, ông Nguyễn Hữu Tuất - Tổng giám đốc NextPay, là một trong 3 người sáng lập nên PeaceSoft (tiền thân của Tập đoàn NextTech) - cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

1 ngày trước Pháp luật

Bạc bất ngờ tăng giá, 'cháy hàng': Chuyên gia cảnh báo gấp

Bạc bất ngờ tăng giá, 'cháy hàng': Chuyên gia cảnh báo gấp

Giá bạc đang cao nhất mọi thời đại nhưng nhu cầu mua của khách vẫn rất cao, nhiều cửa hàng đã phải thông báo tạm dừng bán ra để tập trung sản xuất các đơn hàng cũ.

1 ngày trước Đời sống

Bị khởi tố 2 tội danh, Shark Bình đối diện mức án nào?

Bị khởi tố 2 tội danh, Shark Bình đối diện mức án nào?

Theo luật sư, Shark Bình đối diện với mức án cao nhất trong khung hình phạt 2 tội danh bị cơ quan điều tra khởi tố.

1 ngày trước Pháp luật