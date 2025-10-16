Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Áp thấp mới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 12

10:10 16/10/2025
Dự báo trong những ngày tới, Biển Đông có thể xuất hiện cơn bão số 12.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện có vùng áp thấp ở phía Đông Philippines, dự báo khoảng 16-17/10 mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới này có thể mạnh lên thành bão và đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông. Nếu vùng áp thấp này mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông, đây sẽ là cơn bão số 12 trong năm 2025.

Đồng thời, chiều 15/10, Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng đưa ra nhận định một vùng áp thấp hình thành trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão, khoảng 19-20/10 có khả năng đi vào Biển Đông.

Áp thấp mới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 12. (Nguồn: Tạp chí điện tử Việt Đức) Áp thấp mới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 12. (Nguồn: Tạp chí điện tử Việt Đức)

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý thông tin trên là dự báo xa và đang tiếp tục theo dõi, cập nhật số liệu để đưa ra dự báo tin cậy hơn.

Do đó, người dân cần cập nhật các bản tin, cảnh báo thời tiết để chủ động kế hoạch sản xuất và ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn.

Chiều ngày 15/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thiên tai, công tác chỉ đạo, ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 11.

Thái Nguyên chịu ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 11. (Nguồn: Báo điện tử Chính phủ)  Thái Nguyên chịu ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 11. (Nguồn: Báo điện tử Chính phủ) 

Theo đó, tính đến chiều 15/10, mưa lũ sau bão số 11 khiến 18 người chết, mất tích; 16 người bị thương. Hơn 241.000 ngôi nhà bị thiệt hại, hư hỏng, ngập nước; trên 33.600ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; hơn 1,3 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi...

Đập thủy điện Bắc Khê 1 (Lạng Sơn) bị vỡ do lưu lượng lũ về hồ tăng nhanh. Đến nay đã xảy ra 84 sự cố đê tại các tỉnh, TP Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội.

Tổng thiệt hại do bão số 11 gây ra ước tính trên 16.920 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên thiệt hại nặng nhất, ước tính 12.200 tỷ đồng; Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Bắc Ninh 1.670 tỷ đồng, Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng.

