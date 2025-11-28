Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Ôtô con bị vò nát sau va chạm với xe khách, hai người tử vong

10:21 28/11/2025
Sau khi xảy ra va chạm trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, xe ôtô bị xe khách vò nát, biến dạng khiến hai người tử vong tại chỗ, một người bị thương.

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 2h25 ngày 28/11, tại Km 1912+600 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 8, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng).

Tai nan Lam Dong anh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách biển kiểm soát 50F-008.34 do tài xế Cù Ngọc Lợi (45 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, di chuyển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đồng Nai - Đắk Lắk. Khi đến địa điểm trên, xe khách va chạm với xe ôtô biển số 48A-128.xx do anh Phạm Hoàng Quảng (44 tuổi, ngụ xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Lúc này, trên ôtô con có hai người đi cùng là anh Đ.X (31 tuổi) và anh Kh.A.T (37 tuổi), cùng ngụ xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng.

Cú va chạm mạnh khiến ôtô con bị vò nát, biến dạng hoàn toàn, anh Đ.X và anh Kh.A.T tử vong tại chỗ; anh Quảng bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Đắk Nông.

Sau khi tại nạn xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã có mặt điều tiết giao thông; đồng thời, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra.

Trước đó, khoảng 16h ngày 19/11, trên Quốc lộ 28 đoạn qua xã Bảo Lâm 5 (Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe container và ôtô.

Vào thời điểm trên, xe container (chưa rõ người điều khiển) chạy trên Quốc lộ 28 theo hướng từ Gia Nghĩa về xã Bảo Lâm 5. Khi đến đoạn gần UBND xã Bảo Lâm 5, container va chạm với ôtô loại 5 chỗ ngồi (chưa rõ danh tính tài xế).

Sau cú va chạm, xe container lật nghiêng đè trúng ôtô khiến chiếc xe này bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn.

Thông tin từ cơ quan chức năng, lúc tai nạn xảy ra, trên hai xe có 5 người, trong đó ôtô có 4 người và xe container có một người.

Vụ tai nạn khiến 5 người trên cả hai xe bị thương. Ba người ngồi trong ôtô con bị thương nặng được cơ quan chức năng chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Bảo Lâm cấp cứu, hai người còn lại bị thương nhẹ.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Bảo Lâm 5 nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, điều tiết giao thông.

