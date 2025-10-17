Không nhận ra ga ngầm metro số 1 TP.HCM

Khu vực cà phê cũng được tổ chức biểu diễn nhạc sống hàng tuần vào tối thứ 6 và thứ 7, tạo thành điểm hẹn thư giãn cho người đi metro và cũng là nơi tụ tập trước bữa tối. "Chúng tôi coi kết nối với metro là cánh cổng dẫn vào thành phố, và đang tận dụng nó để biến Union Square thành điểm đến hàng ngày", ông Jonathan Au kết luận.