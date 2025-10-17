Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Khám phá

Cập nhật giá vàng trưa 17/10: Giá vàng nhẫn chạm mốc 158 triệu đồng/lượng

12:44 17/10/2025
Một nhà vàng lớn hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở mốc 155- 158 triệu đồng/lượng.

Đến trưa ngày 17/10, các doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh giá vàng theo chiều hướng tăng mạnh. Hiện giá vàng miếng được niêm yết quanh mức 150,7 - 152,2 triệu đồng/lượng.

Về vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu nâng giá lên 155 - 158 triệu đồng/lượng, PNJ niêm yết ở mức 149 - 150,9 triệu đồng/lượng, Công ty SJC ở 149,3 - 151,5 triệu đồng/lượng, DOJI ở 150,6 – 152,1 triệu đồng/lượng, và Bảo Tín Mạnh Hải ở 154  154,3 triệu đồng/lượng.

So với đầu giờ sáng, giá vàng trong nước tăng trung bình 3 – 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước sáng nay chưa ghi nhận sự điều chỉnh so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể,  giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đang được niêm yết ở mức 151 - 154 triệu đồng/lượng (mua - bán), trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh 150,5 - 150,8 triệu đồng/lượng.

gia-vang-bao-tin-manh-hai-hom-nay.pngGiá vàng niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay. 

Công ty SJC cũng niêm yết giá vàng nhẫn tại mốc 145,9 - 148,1 triệu đồng/lượng, còn DOJI và PNJ lần lượt ở mức 146 - 149 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng tại các thương hiệu này hiện dao động trong khoảng 148,1 - 149,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đạt 4.366 USD/ounce, tăng 166 USD USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.200 USD/ounce).

Ngay cả khi giá vàng đang dao động quanh ngưỡng 4.300 USD/ounce, các yếu tố cung - cầu vẫn cho thấy dư địa tăng giá còn lớn. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần hiểu rõ lý do vì sao mình nắm giữ vàng, theo bà Marcella Chow, chiến lược gia thị trường tại JP Morgan Asset Management.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm thứ Năm, khi được hỏi liệu có còn đáng mua vàng ở mức trên 4.200 USD/ounce hay không, bà Chow trả lời dứt khoát: “Có.”

Bà cho biết các yếu tố cơ bản vẫn đang ủng hộ mạnh mẽ cho phía cầu, trong đó chu kỳ cắt giảm lãi suất tiếp tục diễn ra, đồng USD yếu hơn trong trung - dài hạn, và nhu cầu tăng từ các ngân hàng trung ương cùng người tiêu dùng tại các thị trường mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ.

Ở phía cung, bà Chow nhận định nguồn cung vàng vẫn hạn chế do ràng buộc trong khai thác, và sẽ không thể tăng nhanh như cung tiền hay nợ công. Theo bà, sự mất cân đối giữa cung và cầu này là cơ sở cho triển vọng giá vàng tiếp tục đi lên.

Dù vậy, bà cũng cảnh báo nhà đầu tư cần lường trước những rủi ro cố hữu của kim loại quý: Vàng không tạo ra thu nhập thực và có mức biến động cao hơn nhiều so với tài sản thu nhập cố định. Ngoài ra, mối tương quan nghịch giữa vàng và cổ phiếu “không phải lúc nào cũng rõ ràng”.

“Việc thêm vàng vào danh mục đầu tư là hợp lý, chủ yếu với mục tiêu đa dạng hóa và cân bằng rủi ro, nhưng không nên xem vàng như một công cụ bảo vệ tuyệt đối trước biến động thị trường,” bà Chow nói.

Ngày 14/10, Jamie Dimon, CEO JP Morgan, cũng nhận định việc chấp nhận “chi phí cơ hội” để nắm giữ vàng hiện nay là hợp lý, khi kim loại quý này có thể tăng gấp đôi giá trị trong bối cảnh hiện tại.

Dù không phải người ưa vàng, ông Dimon thừa nhận “có lý do nhất định” để sở hữu vàng sau đợt tăng mạnh vừa qua: “Tôi không phải người mua vàng, vì giữ nó tốn khoảng 4% chi phí mỗi năm,” ông nói tại Hội nghị Fortune’s Most Powerful Women ở Washington. “Nhưng trong bối cảnh này, vàng hoàn toàn có thể lên 5.000 hay thậm chí 10.000 USD/ounce.”

“Đây là một trong số ít lần trong đời tôi thấy việc nắm giữ một phần vàng trong danh mục là hợp lý,” ông nói thêm, đồng thời lưu ý rằng “hầu như mọi loại tài sản hiện đều bị định giá cao.”

Trước đó, hồi tháng 5, Grace Peters, Giám đốc chiến lược đầu tư toàn cầu của JP Morgan, cũng dự báo dù chứng khoán châu Âu và Mỹ có thể tăng tốt trong năm 2025, vàng vẫn sẽ vượt trội hơn.

“Khi tăng trưởng và lợi nhuận doanh nghiệp đều tích cực, Fed giảm lãi suất nhẹ, chúng tôi hướng tới chiến lược đa dạng hóa theo khu vực địa lý, vẫn nghiêng về rủi ro, nhưng có chủ đích,” bà Peters nói

Theo bà, JP Morgan vẫn duy trì quan điểm tích cực với vàng: “Chúng tôi vẫn thích vàng, bởi bên cạnh yếu tố đa dạng hóa theo khu vực và tiền tệ, vàng đang phản ánh những thay đổi mang tính cấu trúc trên thị trường, và Xu hướng này sẽ tiếp tục.”

JP Morgan đặt mục tiêu giá vàng 3.500 USD/ounce hồi đầu năm, và ngưỡng này đã bị phá vỡ vào cuối tháng 4. “Nhìn 12 tháng tới, mức giá trên 4.000 USD là hợp lý, với động lực chính đến từ mua vào của các ngân hàng trung ương thị trường mới nổi. Họ vẫn còn dư địa lớn để tăng dự trữ vàng, bên cạnh dòng vốn mua ETF bán lẻ,” bà Peters cho biết.

Bà cũng bổ sung rằng với triển vọng GDP toàn cầu tích cực, nhu cầu vàng từ ngành trang sức và Công nghệ sẽ duy trì ổn định và có thể tăng trong năm tới.

Theo markettimes.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://markettimes.vn/cap-nhat-gia-vang-trua-17-10-gia-vang-nhan-tien-sat-moc-158-trieu-dong-luong-93991.html
Cùng chủ đề
Không nhận ra ga ngầm metro số 1 TP.HCM Khám phá
Không nhận ra ga ngầm metro số 1 TP.HCM

Từ một điểm đến quen thuộc của các thương hiệu xa xỉ toàn cầu, Union Square giờ đây phát triển...

3 kiểu đồng nghiệp nên tránh xa Khám phá
3 kiểu đồng nghiệp nên tránh xa

Đi làm ai cũng cần đồng minh, nhưng chọn nhầm người đồng hành còn mệt hơn làm một mình.

Không khí lạnh miền Bắc trong tháng 10 xuống thấp nhất bao nhiêu độ? Khám phá
Không khí lạnh miền Bắc trong tháng 10 xuống thấp nhất bao nhiêu độ?

Trong tháng 10, miền Bắc chính thức bước vào giai đoạn giao mùa, khi những đợt không khí lạnh đầu...

Hậu trường dịch vụ “nuôi bà đẻ” siêu sang: Có nơi giá vượt 10 triệu/ngày, đắt đỏ nhưng liệu có xứng đáng? Khám phá
Hậu trường dịch vụ “nuôi bà đẻ” siêu sang: Có nơi giá vượt 10 triệu/ngày, đắt đỏ nhưng liệu có xứng đáng?

Sinh con khó 10, sau sinh khó 100.

Hot girl Hàn Quốc bị nghi ngờ không có thật vì 'quá xinh đẹp' Khám phá
Hot girl Hàn Quốc bị nghi ngờ không có thật vì 'quá xinh đẹp'

Ngoài gương mặt sáng, nụ cười đẹp, Lee Ye Dam còn hút hàng chục nghìn người theo dõi trên mạng...

9 điều cha mẹ “nghiện điện thoại” thường làm mà không nhận ra trông tệ đến mức nào Khám phá
9 điều cha mẹ “nghiện điện thoại” thường làm mà không nhận ra trông tệ đến mức nào

Nhiều cha mẹ mải mê với chiếc điện thoại đến mức vô tình bỏ quên cảm xúc và mong muốn...

Mới cập nhật
Herbalife Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình Casa Herbalife giai đoạn 2025-2026 hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng hằng ngày cho hơn 3.000 người có hoàn cảnh khó khăn

Herbalife Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình Casa Herbalife giai đoạn 2025-2026 hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng hằng ngày cho hơn 3.000 người có hoàn cảnh khó khăn

Herbalife Việt Nam, một trong những công ty uy tín về sức khỏe và thể chất, đã tổ chức chuỗi chương trình Lễ Tái Ký Kết với các đối tác Casa Herbalife trên toàn quốc.

1 giờ trước Đời sống

Cảnh tượng lạ lùng tại cửa hàng vàng hot nhất Hà Nội ngày hôm nay

Cảnh tượng lạ lùng tại cửa hàng vàng hot nhất Hà Nội ngày hôm nay

Giá vàng miếng SJC sáng 17/10 lập kỷ lục 152 triệu đồng/lượng, khiến nhiều người dân Hà Nội đội nắng xếp hàng suốt 3-4 ngày vẫn chưa mua được do nguồn cung khan hiếm.

9 giờ trước Đời sống

Không nhận ra ga ngầm metro số 1 TP.HCM

Không nhận ra ga ngầm metro số 1 TP.HCM

Từ một điểm đến quen thuộc của các thương hiệu xa xỉ toàn cầu, Union Square giờ đây phát triển theo hướng đa dạng, trẻ trung sau khi kết nối trực tiếp với ga metro số 1.

9 giờ trước Khám phá

Trải nghiệm 'cận tử' của nạn nhân trốn khỏi trại lừa đảo ở Campuchia

Trải nghiệm 'cận tử' của nạn nhân trốn khỏi trại lừa đảo ở Campuchia

Hai nạn nhân Hàn Quốc được giải cứu vẫn run rẩy khi nhớ lại quãng thời gian kinh hoàng bị giam giữ, tra tấn và bị ép tham gia đường dây lừa đảo tại Campuchia.

14 giờ trước Đời sống

Điện Nước Tiến Thành – Đơn vị tiên phong trong sản xuất ống nhựa chất lượng cao

Điện Nước Tiến Thành – Đơn vị tiên phong trong sản xuất ống nhựa chất lượng cao

Trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng không ngừng đổi mới, Điện Nước Tiến Thành nổi bật là doanh nghiệp tiên phong trong sản xuất và phân phối ống nhựa chất lượng cao tại Việt Nam. Với cam kết “chất lượng thật – giá trị thật”, công ty cung cấp bảng giá ống nhựa minh bạch, cạnh tranh và phù hợp với mọi công trình dân dụng, công nghiệp.

1 ngày trước Kinh doanh

Bộ đàm Motorola thật hay giả? 4 cách kiểm tra đơn giản trước khi mua

Bộ đàm Motorola thật hay giả? 4 cách kiểm tra đơn giản trước khi mua

Trong hơn hai thập kỷ phát triển thị trường thiết bị liên lạc vô tuyến tại Việt Nam, các máy bộ đàm Motorola dòng Mototrbo, là một trong những bộ đàm được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành nghề như an ninh, nhà máy, khách sạn - resort…. Tuy nhiên, song song với sự phổ biến đó là thực trạng hàng giả, hàng nhái và linh kiện kém chất lượng xuất hiện ngày càng nhiều.

1 ngày trước Kinh doanh

1 tuần, 2 vụ án, 98 sổ đỏ

1 tuần, 2 vụ án, 98 sổ đỏ

Hai cái tên tưởng chừng chẳng liên quan, một bên là doanh nhân công nghệ triệu đô, một bên là hot girl mạng xã hội nổi tiếng thị phi, lại có điểm chung đáng suy ngẫm: những tài sản khủng và sổ đỏ đang được cơ quan chức năng niêm phong.

1 ngày trước Pháp luật

Áp thấp mới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 12

Áp thấp mới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 12

Dự báo trong những ngày tới, Biển Đông có thể xuất hiện cơn bão số 12.

1 ngày trước Đời sống

Chồng thiếu gia của Đỗ Thị Hà lộ diện

Chồng thiếu gia của Đỗ Thị Hà lộ diện

Tại nhà riêng ở Thanh Hóa vào sáng 16/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cử hành đám hỏi với doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.

1 ngày trước Hậu trường

Giải mã 10 câu đố hack não nhất lịch sử

Giải mã 10 câu đố hack não nhất lịch sử

Từ thời cổ đại cho đến hiện đại, các câu đố trí tuệ luôn là một trong những cách rèn luyện tư duy hiệu quả. Nhiều bài toán, câu đố tưởng đơn giản nhưng lại đòi hỏi khả năng suy luận và nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ. Bài viết dưới đây tổng hợp 10 câu đố vui hack não nhất trong lịch sử, kèm lời giải và ý nghĩa tư duy ẩn sau mỗi câu.

1 ngày trước Học đường