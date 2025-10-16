Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
1 tuần, 2 vụ án, 98 sổ đỏ

10:14 16/10/2025
Hai cái tên tưởng chừng chẳng liên quan, một bên là doanh nhân công nghệ triệu đô, một bên là hot girl mạng xã hội nổi tiếng thị phi, lại có điểm chung đáng suy ngẫm: những tài sản khủng và sổ đỏ đang được cơ quan chức năng niêm phong.

Chỉ trong vòng một tuần, dư luận Việt Nam chứng kiến hai vụ án gây chấn động: doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) – Chủ tịch Tập đoàn NextTech - bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, và Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) - bị khởi tố, bắt tạm giam vì “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

anh chup man hinh 2025 10 15 luc 230609

Vụ Shark Bình gây chú ý vì đây là lần hiếm hoi một doanh nhân Công nghệ nổi tiếng, từng xuất hiện trên truyền hình với danh xưng “Shark”, lại đứng trước các cáo buộc nghiêm trọng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, cơ quan công an tạm giữ khoảng 900 tỷ đồng tài sản, gồm 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ và 2 xe ô tô. Quá trình khám xét diễn ra tại trụ sở công ty của ông Bình vào các ngày 6-7/10/2025, lực lượng chức năng niêm phong nhiều thùng đồ, tài liệu và giấy tờ liên quan tới dự án tiền số Antex.

img 3622 Ngân 98 thời điểm bị bắt

Dự án Antex, ra đời từ năm 2021, từng được quảng bá là một hệ sinh thái blockchain “Make in Vietnam”, với tham vọng xây dựng ví điện tử, sàn giao dịch phi tập trung và nhiều ứng dụng tài chính số. Tuy nhiên, dự án không triển khai đúng lộ trình, và theo cơ quan điều tra, một số cá nhân đã rút tiền từ ví tổng dự án chuyển sang ví riêng để quy đổi ra tiền Việt, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Trong khi đó, vụ Ngân 98 tại TP.HCM lại là một “làn sóng” khác. Khám xét nơi ở, cơ quan chức năng phát hiện két sắt chứa 80 sổ đỏ, hơn 8000 USD, 04 sổ tiết kiệm ngân hàng và 1 số vật chứng khác có liên quan. Đồng thời tạm giữ 2 xe ô tô.

img 0511 Shark Bình tại cơ quan công an

Cả hai vụ đều có điểm chung: “niềm tin” được đặt sai chỗ. Với nhà đầu tư, họ tin vào hào quang doanh nhân thành đạt, vào lời hứa lãi suất, vào danh xưng “blockchain Việt”. Với người tiêu dùng, họ tin vào hình ảnh người nổi tiếng quảng bá sản phẩm, tin vào những lọ “giảm cân thần tốc” hay “collagen cao cấp”.

Và rồi, khi cơ quan điều tra vào cuộc, những thứ tưởng là “niềm tin” ấy được quy đổi ra hiện vật: vàng, đô, sổ đỏ, két sắt. Những tấm giấy đỏ – biểu tượng của tích lũy và niềm tin vào tài sản thật – lại trở thành chứng cứ cho hành vi gian dối, làm giàu bất chính.

anh chup man hinh 2020 05 07 luc Lương Bằng Quang từng tự hào khoe sổ đỏ đứng tên mình 

Công an đếm 18 sổ đỏ của Shark Bình, 80 sổ đỏ trong két nhà Ngân 98. Nhưng xã hội thì đang đếm số lần niềm tin công chúng bị rút cạn.

Một người từng được gọi là “Shark” – biểu tượng của khởi nghiệp, của đổi mới sáng tạo – nay bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm tỷ. Một người từng là “gương mặt hot” của mạng xã hội – giờ lại đối diện với cáo buộc sản xuất, kinh doanh hàng giả, gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Khi “niềm tin” trở thành thứ dễ bị mua chuộc, những chiếc két sắt đầy ắp vàng và sổ đỏ chẳng còn là biểu tượng của thành công, mà là minh chứng cho sự mất cân bằng giữa tài sản và đạo đức kinh doanh.

G.H

