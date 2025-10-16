Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chồng thiếu gia của Đỗ Thị Hà lộ diện

10:06 16/10/2025
Tại nhà riêng ở Thanh Hóa vào sáng 16/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cử hành đám hỏi với doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.
Do Thi Ha cuoi anh 1

Sáng 16/10, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn trai Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải tại nhà riêng ở Thanh Hóa. Buổi lễ được diễn ra riêng tư, chỉ có sự góp mặt của hai bên gia đình và người thân thân thiết.
Do Thi Ha cuoi anh 2

Khoảng 8h, chú rể Nguyễn Viết Vương cùng nhà trai mang theo 7 tráp ăn hỏi đến nhà gái trong niềm hân hoan, phấn khởi của người thân 2 bên gia đình.
Do Thi Ha cuoi anh 3

Cô dâu, chú rể mặc áo dài trắng nhã nhặn, thanh lịch. Trong dàn phù dâu có Hoa hậu Thanh Thủy. Chụp ảnh trước khi cử hành nghi lễ ăn hỏi, Đỗ Thị Hà vui vẻ trò chuyện, chăm sóc chú rể.
Do Thi Ha cuoi anh 4

Từ giữa 2024, nguồn tin đã chia sẻ với Tri Thức - Znews việc Hoa hậu Đỗ Thị Hà thử váy cưới, chuẩn bị kết hôn. Tuy nhiên, người đẹp kín tiếng, không chia sẻ về chuyện riêng tư. Tới 15/10, thiệp cưới của nàng hậu lan truyền trên mạng xã hội và gây chú ý.
Do Thi Ha cuoi anh 5

Từ tờ mờ sáng, gia đình người đẹp đã tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại. Không gian lễ hỏi được trang trí tinh tế với hai tông màu chủ đạo xanh - trắng. Lễ cưới của Đỗ Thị Hà diễn ra vào giữa tháng 10.
Do Thi Ha cuoi anh 6

Trước đó, người đẹp xứ Thanh từng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về chuyện kết hôn: “Chuyện cưới xin là duyên số, không thể nói trước. Duyên đến sớm thì tôi kết hôn sớm, còn nếu chưa tới thì 30 tuổi cũng được”. Sau gần hai năm bên nhau, Đỗ Thị Hà chọn bước vào giai đoạn mới của cuộc đời trong không khí ấm cúng, giản dị. Thời gian qua, Đỗ Thị Hà tập trung phát triển việc kinh doanh. Cô ít tham gia hoạt động giải trí. Thời gian rảnh, nàng hậu cùng bạn trai đi du lịch, nghỉ dưỡng. Cả hai đã nhiều lần được bắt gặp đi cùng nhau tại nước ngoài.
Do Thi Ha cuoi anh 7

Hoa hậu Thanh Thủy là một trong các phù dâu của buổi lễ. Các người đẹp có mối quan hệ thân thiết nhiều năm.
