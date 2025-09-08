Hồ Quang Hiếu cưới

Hồ Quang Hiếu tổ chức lễ cưới vào ngày 19/9. Anh và Tuệ Như trải qua hai năm chung sống và có một con trai đầu lòng.

Hồ Quang Hiếu tổ chức lễ cưới vào ngày 19/9 tại TP.HCM. Hiện vợ chồng anh đã gửi thiệp mời tới các đồng nghiệp và bạn bè thân thiết. Cả hai cũng hoàn thiện các khâu cuối cùng cho ngày trọng đại.

Đàm Vĩnh Hưng và một số nghệ sĩ Việt đã nhận được thiệp mời từ vợ chồng Hồ Quang Hiếu.

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như cưới ngày 19/9.

Theo thông tin trên thiệp mời, vợ chồng Hồ Quang Hiếu bắt đầu đón khách từ 19h30. Lễ cưới chính thức diễn ra vào 18h30 ngày 19/9. Sau 20h sẽ diễn ra chương trình ca hát, giao lưu đến từ người thân, đồng nghiệp tại hôn lễ.

Bộ đôi đăng ký kết hôn vào tháng 5/2023. Sau đó, đám hỏi của hai người được tổ chức ngày 2/8/2023 tại Cà Mau. Nói về cuộc sống hôn nhân, Hồ Quang Hiếu chia sẻ: “Tôi hay trêu là Tuệ Như khá lười, ngủ nhiều. Song vợ lại giỏi việc quán xuyến nhà cửa. Vợ là người miền Tây nên khẩu vị ăn ngọt, tôi lại thích ăn mặn. Là đầu bếp chính trong nhà nên Tuệ Như đang tập dung hòa sở thích của cả 2. Tôi vụng về chuyện bếp núc nhưng vẫn vào bếp phụ vợ nấu cơm, chế biến những món ăn đơn giản như trứng chiên, nấu canh”.

Đầu tháng 8, vợ chồng ca sĩ vướng tin đồn rạn nứt. Sau đó, người mẫu Tuệ Như lên tiếng phủ nhận.

"Đoàn mình hôm qua đến giờ, đọc tin tức ở đâu mà sáng giờ dữ dội quá. Câu trả lời đây nè. Em mời đoàn mình giải tán", cô viết trên trang cá nhân.