Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Hậu trường

Hồ Quang Hiếu cưới

21:18 08/09/2025
Hồ Quang Hiếu tổ chức lễ cưới vào ngày 19/9. Anh và Tuệ Như trải qua hai năm chung sống và có một con trai đầu lòng.

Hồ Quang Hiếu tổ chức lễ cưới vào ngày 19/9 tại TP.HCM. Hiện vợ chồng anh đã gửi thiệp mời tới các đồng nghiệp và bạn bè thân thiết. Cả hai cũng hoàn thiện các khâu cuối cùng cho ngày trọng đại.

Đàm Vĩnh Hưng và một số nghệ sĩ Việt đã nhận được thiệp mời từ vợ chồng Hồ Quang Hiếu.

ho quang hieu cuoi anh 1

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như cưới ngày 19/9.

Theo thông tin trên thiệp mời, vợ chồng Hồ Quang Hiếu bắt đầu đón khách từ 19h30. Lễ cưới chính thức diễn ra vào 18h30 ngày 19/9. Sau 20h sẽ diễn ra chương trình ca hát, giao lưu đến từ người thân, đồng nghiệp tại hôn lễ.

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như trải qua hai năm chung sống và có một con trai đầu lòng.

Bộ đôi đăng ký kết hôn vào tháng 5/2023. Sau đó, đám hỏi của hai người được tổ chức ngày 2/8/2023 tại Cà Mau. Nói về cuộc sống hôn nhân, Hồ Quang Hiếu chia sẻ: “Tôi hay trêu là Tuệ Như khá lười, ngủ nhiều. Song vợ lại giỏi việc quán xuyến nhà cửa. Vợ là người miền Tây nên khẩu vị ăn ngọt, tôi lại thích ăn mặn. Là đầu bếp chính trong nhà nên Tuệ Như đang tập dung hòa sở thích của cả 2. Tôi vụng về chuyện bếp núc nhưng vẫn vào bếp phụ vợ nấu cơm, chế biến những món ăn đơn giản như trứng chiên, nấu canh”.

Đầu tháng 8, vợ chồng ca sĩ vướng tin đồn rạn nứt. Sau đó, người mẫu Tuệ Như lên tiếng phủ nhận.

"Đoàn mình hôm qua đến giờ, đọc tin tức ở đâu mà sáng giờ dữ dội quá. Câu trả lời đây nè. Em mời đoàn mình giải tán", cô viết trên trang cá nhân.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/ho-quang-hieu-cuoi-post1583422.html
Cùng chủ đề
Ca nương Kiều Anh phản ứng ra sao về bức ảnh xuất hiện cùng doanh nhân vừa bị bắt vì liên quan đường dây rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng? Hậu trường
Ca nương Kiều Anh phản ứng ra sao về bức ảnh xuất hiện cùng doanh nhân vừa bị bắt vì liên quan đường dây rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng?

Nhiều người đã đồng loạt gọi tên ca nương Kiều Anh và kéo vào loạt đồn đoán tiêu cực trên...

Song Hye Kyo giữa tin đồn tình ái Hậu trường
Song Hye Kyo giữa tin đồn tình ái

Song Hye Kyo chọn cách đáp trả Trong khi tin đồn tình ái vẫn đang rộ lên trên mạng xã...

Các gia đình TikToker 'làm hoen ố' bức tranh MXH Hậu trường
Các gia đình TikToker 'làm hoen ố' bức tranh MXH

Gia đình PTTC hay gia đình Nàng Mơ liên tục gây tranh cãi trong năm nay. Làn sóng tẩy chay...

Hải Tú 'biến mất'? Hậu trường
Hải Tú 'biến mất'?

Sau lùm xùm bị đào lại loạt ảnh nhạy cảm, Hải Tú "biến mất" khỏi mạng xã hội. Trước đó,...

Ninh Dương Lan Ngọc sau khi bị chấn thương Hậu trường
Ninh Dương Lan Ngọc sau khi bị chấn thương

Ninh Dương Lan Ngọc cho biết cô đã có thể tự đi lại thay vì ngồi xe lăn như trước...

"Bộ tiểu thuyết tình ái" hot nhất hôm nay: Chủ tịch Vbiz chia tay bạn gái để đón con đầu lòng với nàng thơ Hậu trường
"Bộ tiểu thuyết tình ái" hot nhất hôm nay: Chủ tịch Vbiz chia tay bạn gái để đón con đầu lòng với nàng thơ

Tình tiết của mớ ồn ào tình ái của bộ ba đình đám khiến cư dân mạng bàn tán xôn...

Mới cập nhật
Siết chặt thị trường vàng: Thanh tra toàn diện từ ngày 9/9

Siết chặt thị trường vàng: Thanh tra toàn diện từ ngày 9/9

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 8390/VPCP-V.I ngày 8/9/2025, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình liên quan đến tình hình thị trường vàng thời gian qua.

3 giờ trước Đời sống

Hết cảnh xếp hàng nhận iPhone vào nửa đêm

Hết cảnh xếp hàng nhận iPhone vào nửa đêm

Nhiều khả năng đợt mở bán của iPhone 17 sẽ được bắt đầu vào thời điểm sáng sớm. Cảnh xếp hàng xuyên đêm để nhận máy như nhiều năm trước sẽ không còn.

3 giờ trước Thiết bị

SABECO truyền cảm hứng với chặng đường 150 năm kế thừa và phát triển

SABECO truyền cảm hứng với chặng đường 150 năm kế thừa và phát triển

Giữa những câu chuyện hào hùng về chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển Tổ quốc của các tổ chức và doanh nghiệp, hành trình 150 năm kế thừa và phát triển của SABECO từ một xưởng nước đá ở trung tâm Sài Gòn xưa tới một doanh nghiệp phát triển bền vững đóng góp hàng đầu vào ngân sách đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho công chúng.

8 giờ trước Đời sống

Khởi công xây dựng tuyến cao tốc thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Khởi công xây dựng tuyến cao tốc thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 có chiều dài khoảng 113,52km, được đầu tư hơn 56.000 tỉ đồng, nhằm tăng cường kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Thủ đô.

2 ngày trước Đời sống

Trao tặng di ảnh các Anh hùng liệt sĩ của Lực lượng Công an nhân dân cho các Bảo tàng

Trao tặng di ảnh các Anh hùng liệt sĩ của Lực lượng Công an nhân dân cho các Bảo tàng

Ngày 5/9, tại Hà Nội, Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam và Tổ chức “Trái tim người lính” đã trao tặng 8 bức di ảnh phục dựng màu mang tên “Tự hào Công an nhân dân Việt Nam” cho Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

2 ngày trước XÃ HỘI

Phòng Khám Đông Y Bảo Thanh Đường: Nơi Gìn Giữ Hồn Đông Y Giữa Dòng Đời Hiện Đại

Phòng Khám Đông Y Bảo Thanh Đường: Nơi Gìn Giữ Hồn Đông Y Giữa Dòng Đời Hiện Đại

Trong cuộc sống hiện đại hối hả, Tây y chiếm lĩnh niềm tin của hàng triệu người, vẫn có một nơi kiên trì bảo vệ và gìn giữ những giá trị tâm huyết của y học dân tộc. Đó chính là Phòng khám Bảo Thanh Đường - địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy bằng những bài thuốc gia truyền từ thảo dược thiên nhiên mang lại hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân.

3 ngày trước Phòng khám

Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 8 -Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội

Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 8 -Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội

Sau 7 mùa giải thành công, Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank sẽ trở lại với mùa thứ 8, diễn ra từ ngày 05 – 07/12 trong khuôn khổ Lễ hội Sông nước TP. Hồ Chí Minh 2025.

17:05 04/09/2025 THỂ THAO

Xu Hướng Làm Đẹp Của Phụ Nữ Hiện Đại: Từ Tự Tin Đến Sức Khỏe Với Valis Group

Xu Hướng Làm Đẹp Của Phụ Nữ Hiện Đại: Từ Tự Tin Đến Sức Khỏe Với Valis Group

Một nụ cười đẹp luôn là điểm nhấn giúp bạn trở nên tự tin, cuốn hút trong giao tiếp và công việc. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu hàm răng trắng sáng, đều đặn. Nhiều người gặp phải tình trạng răng ố vàng, xỉn màu, hở kẽ hay sứt mẻ khiến họ ngại cười, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

16:45 04/09/2025 Phòng khám

Đi tìm nơi chữa bệnh chàm

Đi tìm nơi chữa bệnh chàm

Theo thống kê gần nhất thì tỉ lệ bệnh chàm ngày càng gia tăng, hiện nay chiếm khoảng 15% dân số trên thế giới, điều đáng ngại là những biến chứng nặng của bệnh chàm xảy ra và cách phòng tránh thì ít người còn biết đến.

10:26 04/09/2025 Bệnh thường gặp

Lý do bạn bị muỗi đốt nhiều hơn người khác

Lý do bạn bị muỗi đốt nhiều hơn người khác

Một số người nhận thấy mình bị muỗi đốt nhiều hơn người khác một cách bất thường. Các nhà khoa học đã chỉ ra giả thuyết về nguyên nhân của hiện tượng này.

21:25 03/09/2025 Tư vấn sức khỏe