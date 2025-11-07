Tết này đi đâu? Traveloka gợi ý loạt điểm đến ‘hot’ nhất dịp đầu năm 2026

Khi những ngày cuối năm đang đến gần, không khí lễ hội, ánh đèn rực rỡ và kế hoạch du xuân đang len lỏi khắp phố phường. Đây là thời điểm lý tưởng để tạm gác lại nhịp sống bận rộn, dành thời gian bên gia đình, bạn bè và lên kế hoạch cho những chuyến đi ngắn ngày – vừa nghỉ ngơi, vừa đón năm mới thật ý nghĩa. Hãy cùng chúng tôi khám phá những địa điểm hot hit được yêu thích nhất trên Traveloka.

Lotte World Aquarium Hà Nội – Đại dương thu nhỏ giữa lòng phố

Giữa trung tâm Hà Nội sầm uất, Lotte World Aquarium Hà Nội (tọa lạc tại tòa nhà Lotte Center, Liễu Giai, Ba Đình) là nơi đưa du khách lạc vào thế giới xanh thẳm của biển cả. Hơn 30.000 loài sinh vật biển, từ cá mập, rái cá, rùa biển đến chim cánh cụt, tạo nên hành trình khám phá sinh động cho cả trẻ nhỏ lẫn người lớn.

Hệ thống đường hầm trong suốt dài hàng trăm mét, ánh sáng xanh dịu cùng những show biểu diễn cho cá ăn, thợ lặn tương tác với đàn cá là những trải nghiệm không thể bỏ qua. Dịp cuối năm 2025, thủy cung được trang trí theo chủ đề “Winter Under the Sea”, tái hiện khung cảnh đại dương mùa đông lung linh, mang đến cảm giác như lạc vào một câu chuyện cổ tích giữa lòng thành phố.

Lotte World Aquarium mang cả đại dương trong lòng Hà Nội

Sun World Fansipan Legend – Chạm tay vào mây, đón Tết trên nóc nhà Đông Dương

Nếu thủ đô mang sắc màu lễ hội rực rỡ thì vùng cao Tây Bắc lại quyến rũ bởi sương sớm, gió lạnh và hương xuân lan khắp triền núi. Sun World Fansipan Legend (Sapa, Lào Cai) chính là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ Tết 2026.

Du khách có thể trải nghiệm hành trình cáp treo ba dây đạt kỷ lục Guinness, băng qua thung lũng Mường Hoa và ruộng bậc thang để chạm tay tới đỉnh Fansipan – nóc nhà Đông Dương. Dịp Tết này, khu Du lịch sẽ tổ chức Lễ hội Mùa Xuân Fansipan với những điệu múa dân tộc, chợ phiên vùng cao, hoa đào – hoa mận nở rộ và không gian văn hóa đặc trưng Tây Bắc.

Từ đỉnh núi, du khách có thể ngắm toàn cảnh Sa Pa trong biển mây bồng bềnh – một trong những khoảnh khắc được nhiều người xem là “thiêng liêng” cho năm mới bình an, may mắn.

Tàu Mường Hoa

Bà Nà Hills – “Châu Âu thu nhỏ” giữa lòng Đà Nẵng

Miền Trung luôn hấp dẫn du khách bởi nắng ấm quanh năm, và Bà Nà Hills (Đà Nẵng) là điểm đến không thể bỏ lỡ trong hành trình du xuân. Được ví như “châu Âu giữa lòng Việt Nam”, nơi đây sở hữu không gian kiến trúc cổ kính, cảnh sắc mờ sương và thời tiết mát lạnh quanh năm.

Mỗi dịp Tết, Bà Nà Hills được trang hoàng lộng lẫy với hàng triệu bông hoa, cờ phướn rực rỡ và âm nhạc tưng bừng. Du khách có thể dạo bước trong Làng Pháp cổ kính, chụp hình tại Cầu Vàng – biểu tượng du lịch Việt Nam, hoặc vui chơi trong Fantasy Park khu Giải trí trong nhà lớn nhất Việt Nam.

Đặc biệt, các chương trình biểu diễn đường phố, lễ hội carnival và ẩm thực quốc tế sẽ diễn ra xuyên suốt kỳ nghỉ Tết 2026, hứa hẹn mang đến một hành trình vừa thư giãn vừa tràn đầy năng lượng tích cực.

Lên kế hoạch sớm – du xuân trọn vẹn cùng Traveloka

Giữa muôn vàn lựa chọn cho mùa Tết, việc tìm vé, đặt phòng hay săn ưu đãi luôn là nỗi băn khoăn của nhiều người. Nhưng với Traveloka, hành trình du xuân đầu năm 2026 giờ đây trở nên dễ dàng, tiết kiệm và an tâm hơn bao giờ hết.

Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người dùng có thể đặt vé máy bay, vé tàu, phòng khách sạn và vé tham quan tại những điểm đến hot nhất như Lotte World Aquarium, Sun World Fansipan Legend, Bà Nà Hills hay Vin Wonders Nha Trang – tất cả gói gọn trong một ứng dụng duy nhất.

Đặt vé tham quan trên Traveloka

Điểm nổi bật khiến Traveloka được hàng triệu du khách Việt tin chọn chính là tính tiện lợi, minh bạch và tiết kiệm thực chất. Ứng dụng cho phép so sánh giá tức thì, cập nhật khuyến mãi mới mỗi ngày và cung cấp nhiều mã giảm giá độc quyền.

Sự tiện lợi và minh bạch giúp hành trình du xuân trở nên nhẹ nhàng, an toàn – để mọi người chỉ cần tận hưởng niềm vui bên gia đình mà không lo “cháy vé” hay chi phí tăng cao.

Dù là ngắm cá tung tăng trong Lotte World Aquarium Hà Nội, hòa mình vào lễ hội xuân rực rỡ ở Sun World Fansipan Legend, hay đơn giản là đi trốn phố phường ở một vùng đất mới – mỗi chuyến đi đều là một cách để làm mới năng lượng, để Tết không chỉ là những ngày nghỉ, mà là hành trình gắn kết và khởi đầu cho một năm tràn đầy niềm vui.