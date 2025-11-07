Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. DU LỊCH
  3. Cẩm nang du lịch

Tết này đi đâu? Traveloka gợi ý loạt điểm đến ‘hot’ nhất dịp đầu năm 2026

16:35 07/11/2025
Khi những ngày cuối năm đang đến gần, không khí lễ hội, ánh đèn rực rỡ và kế hoạch du xuân đang len lỏi khắp phố phường. Đây là thời điểm lý tưởng để tạm gác lại nhịp sống bận rộn, dành thời gian bên gia đình, bạn bè và lên kế hoạch cho những chuyến đi ngắn ngày – vừa nghỉ ngơi, vừa đón năm mới thật ý nghĩa. Hãy cùng chúng tôi khám phá những địa điểm hot hit được yêu thích nhất trên Traveloka. 

Lotte World Aquarium Hà Nội – Đại dương thu nhỏ giữa lòng phố

Giữa trung tâm Hà Nội sầm uất, Lotte World Aquarium Hà Nội (tọa lạc tại tòa nhà Lotte Center, Liễu Giai, Ba Đình) là nơi đưa du khách lạc vào thế giới xanh thẳm của biển cả. Hơn 30.000 loài sinh vật biển, từ cá mập, rái cá, rùa biển đến chim cánh cụt, tạo nên hành trình khám phá sinh động cho cả trẻ nhỏ lẫn người lớn.

Hệ thống đường hầm trong suốt dài hàng trăm mét, ánh sáng xanh dịu cùng những show biểu diễn cho cá ăn, thợ lặn tương tác với đàn cá là những trải nghiệm không thể bỏ qua. Dịp cuối năm 2025, thủy cung được trang trí theo chủ đề “Winter Under the Sea”, tái hiện khung cảnh đại dương mùa đông lung linh, mang đến cảm giác như lạc vào một câu chuyện cổ tích giữa lòng thành phố.

img-5910-1762507935.jpeg
Lotte World Aquarium mang cả đại dương trong lòng Hà Nội 

Sun World Fansipan Legend – Chạm tay vào mây, đón Tết trên nóc nhà Đông Dương

Nếu thủ đô mang sắc màu lễ hội rực rỡ thì vùng cao Tây Bắc lại quyến rũ bởi sương sớm, gió lạnh và hương xuân lan khắp triền núi. Sun World Fansipan Legend (Sapa, Lào Cai) chính là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ Tết 2026.

Du khách có thể trải nghiệm hành trình cáp treo ba dây đạt kỷ lục Guinness, băng qua thung lũng Mường Hoa và ruộng bậc thang để chạm tay tới đỉnh Fansipan – nóc nhà Đông Dương. Dịp Tết này, khu Du lịch sẽ tổ chức Lễ hội Mùa Xuân Fansipan với những điệu múa dân tộc, chợ phiên vùng cao, hoa đào – hoa mận nở rộ và không gian văn hóa đặc trưng Tây Bắc.

Từ đỉnh núi, du khách có thể ngắm toàn cảnh Sa Pa trong biển mây bồng bềnh – một trong những khoảnh khắc được nhiều người xem là “thiêng liêng” cho năm mới bình an, may mắn.

img-5911-1762507937.jpeg
Tàu Mường Hoa 

Bà Nà Hills – “Châu Âu thu nhỏ” giữa lòng Đà Nẵng

Miền Trung luôn hấp dẫn du khách bởi nắng ấm quanh năm, và Bà Nà Hills (Đà Nẵng) là điểm đến không thể bỏ lỡ trong hành trình du xuân. Được ví như “châu Âu giữa lòng Việt Nam”, nơi đây sở hữu không gian kiến trúc cổ kính, cảnh sắc mờ sương và thời tiết mát lạnh quanh năm.

Mỗi dịp Tết, Bà Nà Hills được trang hoàng lộng lẫy với hàng triệu bông hoa, cờ phướn rực rỡ và âm nhạc tưng bừng. Du khách có thể dạo bước trong Làng Pháp cổ kính, chụp hình tại Cầu Vàng – biểu tượng du lịch Việt Nam, hoặc vui chơi trong Fantasy Park khu Giải trí trong nhà lớn nhất Việt Nam.

Đặc biệt, các chương trình biểu diễn đường phố, lễ hội carnival và ẩm thực quốc tế sẽ diễn ra xuyên suốt kỳ nghỉ Tết 2026, hứa hẹn mang đến một hành trình vừa thư giãn vừa tràn đầy năng lượng tích cực.

Lên kế hoạch sớm – du xuân trọn vẹn cùng Traveloka

Giữa muôn vàn lựa chọn cho mùa Tết, việc tìm vé, đặt phòng hay săn ưu đãi luôn là nỗi băn khoăn của nhiều người. Nhưng với Traveloka, hành trình du xuân đầu năm 2026 giờ đây trở nên dễ dàng, tiết kiệm và an tâm hơn bao giờ hết.

Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người dùng có thể đặt vé máy bay, vé tàu, phòng khách sạn và vé tham quan tại những điểm đến hot nhất như Lotte World Aquarium, Sun World Fansipan Legend, Bà Nà Hills hay Vin Wonders Nha Trang – tất cả gói gọn trong một ứng dụng duy nhất.

img-5912-1762507933.jpeg
Đặt vé tham quan trên Traveloka 

Điểm nổi bật khiến Traveloka được hàng triệu du khách Việt tin chọn chính là tính tiện lợi, minh bạch và tiết kiệm thực chất. Ứng dụng cho phép so sánh giá tức thì, cập nhật khuyến mãi mới mỗi ngày và cung cấp nhiều mã giảm giá độc quyền. 

Sự tiện lợi và minh bạch giúp hành trình du xuân trở nên nhẹ nhàng, an toàn – để mọi người chỉ cần tận hưởng niềm vui bên gia đình mà không lo “cháy vé” hay chi phí tăng cao.

Dù là ngắm cá tung tăng trong Lotte World Aquarium Hà Nội, hòa mình vào lễ hội xuân rực rỡ ở Sun World Fansipan Legend, hay đơn giản là đi trốn phố phường ở một vùng đất mới – mỗi chuyến đi đều là một cách để làm mới năng lượng, để Tết không chỉ là những ngày nghỉ, mà là hành trình gắn kết và khởi đầu cho một năm tràn đầy niềm vui. 

Cùng chủ đề
Tháng 11, cùng check-in 4 điểm đến siêu hot tại miền Bắc cùng Traveloka Cẩm nang du lịch
Tháng 11, cùng check-in 4 điểm đến siêu hot tại miền Bắc cùng Traveloka

Tháng 11 là thời điểm vàng để khám phá miền Bắc khi trời trong, cảnh đẹp và chi phí du...

Thuê xe đi Núi Bà Đen Tây Ninh – Giải pháp tiện lợi cho hành trình du lịch tâm linh và khám phá Cẩm nang du lịch
Thuê xe đi Núi Bà Đen Tây Ninh – Giải pháp tiện lợi cho hành trình du lịch tâm linh và khám phá

Thế hệ chuộng team building phong cách 'hardcore' Cẩm nang du lịch
Thế hệ chuộng team building phong cách 'hardcore'

Thay vì tận hưởng không gian tiện nghi trong những chuyến nghỉ dưỡng, nhiều người tìm đến những hoạt động...

'Cháy vé' tàu Nha Trang, Vinh đi Hà Nội xem diễu binh dịp 2/9 Cẩm nang du lịch
'Cháy vé' tàu Nha Trang, Vinh đi Hà Nội xem diễu binh dịp 2/9

Ngành đường sắt ghi nhận công suất tối đa tại một số chuyến tàu vận tải du khách từ nhiều...

Du lịch liệu pháp chữa lành cho tâm hồn người cầm máy Cẩm nang du lịch
Du lịch liệu pháp chữa lành cho tâm hồn người cầm máy

Với nhiều nhiếp ảnh gia ảnh cưới, sau những mùa chụp dài đằng đẵng, khi cảm xúc dần trở nên...

Nơi có đường bờ biển dài nhất Việt Nam, du khách nhận xét: Dịch vụ tốt nhất, du lịch đáng từng đồng Cẩm nang du lịch
Nơi có đường bờ biển dài nhất Việt Nam, du khách nhận xét: Dịch vụ tốt nhất, du lịch đáng từng đồng

Không chỉ có những bãi biển đẹp, những hòn đảo xa bờ, địa phương này còn được đánh giá tập...

Mới cập nhật
Công bố bộ vật phẩm Giải Marathon Quốc tế TP Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8

Công bố bộ vật phẩm Giải Marathon Quốc tế TP Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8

Giải chạy biểu trưng của TP Hồ Chí Minh - “Giải Marathon Quốc tế TP Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 8” - chính thức công bố bộ vật phẩm thi đấu (race kit) được thiết kế lấy cảm hứng từ tầm nhìn phát triển TP trở thành siêu đô thị quốc tế.

7 giờ trước THỂ THAO

Giúp công ty ký được hợp đồng 36 tỷ đồng nhưng thưởng Tết chỉ bằng một nửa đồng nghiệp: Đầu năm nhận tin nhắn của sếp, tôi ngỡ ngàng

Giúp công ty ký được hợp đồng 36 tỷ đồng nhưng thưởng Tết chỉ bằng một nửa đồng nghiệp: Đầu năm nhận tin nhắn của sếp, tôi ngỡ ngàng

Sự ghi nhận dù muộn màng của sếp cũng đã phần nào xoa dịu nỗi ấm ức của người đàn ông Trung Quốc.

11 giờ trước Khám phá

Siêu bão Phượng Hoàng có thể đạt mức 'cực đại' khi vào tới đất liền

Siêu bão Phượng Hoàng có thể đạt mức 'cực đại' khi vào tới đất liền

Siêu bão Phượng Hoàng đang tiến vào đất liền với cường độ dự báo cực đại.

11 giờ trước Đời sống

Mỹ Tâm đón tin vui lớn, khán giả đồng loạt vỡ òa

Mỹ Tâm đón tin vui lớn, khán giả đồng loạt vỡ òa

Thông báo từ phía Mỹ Tâm khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên'.

11 giờ trước Âm nhạc

Thời tiết nguy hiểm trở lại, mưa to diện rộng từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Thời tiết nguy hiểm trở lại, mưa to diện rộng từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Mưa lớn đang bao phủ khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa vượt 120mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

11 giờ trước Đời sống

Ngân Collagen nộp đơn tố cáo TikToker 'nói xấu' công ty

Ngân Collagen nộp đơn tố cáo TikToker 'nói xấu' công ty

Sau hơn 3 tháng làm việc với cơ quan chức năng, Ngân Collagen cho biết công ty của mình đã "được minh oan".

11 giờ trước Đời sống

Cảnh thay đồ ở photobooth bị đưa lên web đen: Lỗ hổng bảo mật đáng sợ

Cảnh thay đồ ở photobooth bị đưa lên web đen: Lỗ hổng bảo mật đáng sợ

Ở nhiều nước, thị trường chụp ảnh photobooth phát triển đầy tiềm năng, nhưng cũng đối mặt rủi ro an toàn khi liên tiếp xảy ra các vụ quay lén, trộm cắp và rò rỉ hình ảnh.

18 giờ trước GEN Z

Cảnh hoang tàn ngay sau khi bão số 13 Kalmaegi quét qua Gia Lai

Cảnh hoang tàn ngay sau khi bão số 13 Kalmaegi quét qua Gia Lai

Tối 6/11, bão số 13 Kalmaegi đổ bộ vào tỉnh Gia Lai với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12, giật cấp 15, gây thiệt hại tài sản và để lại khung cảnh tan hoang.

18 giờ trước Đời sống

Giải mã sức mạnh của quai túi trong trải nghiệm thương hiệu hiện đại

Giải mã sức mạnh của quai túi trong trải nghiệm thương hiệu hiện đại

Trong thế giới bao bì hiện đại, nơi mọi chi tiết đều được tính toán để nâng tầm hình ảnh thương hiệu, phần quai túi - tưởng nhỏ bé - lại đang trở thành yếu tố quyết định trải nghiệm khách hàng. Tại các doanh nghiệp, cửa hàng hoặc spa, chiếc túi giấy không chỉ là vật đựng sản phẩm, mà còn là “người truyền thông thầm lặng” thể hiện gu thẩm mỹ và sự chỉn chu. Chính vì vậy, việc lựa chọn quai túi giấy phù hợp đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm hơn bao giờ hết.

19 giờ trước Kinh doanh

Khi người Việt chọn túi vải bố thay cho túi nilon: Tín hiệu từ xu hướng sống xanh

Khi người Việt chọn túi vải bố thay cho túi nilon: Tín hiệu từ xu hướng sống xanh

Nếu như trước đây, túi nilon là lựa chọn phổ biến trong mọi hoạt động bán hàng thì nay, “túi vải bố” đã trở thành biểu tượng mới của xu hướng tiêu dùng có trách nhiệm. Không chỉ vì yếu tố môi trường, mà còn bởi giá trị thương hiệu và tính thẩm mỹ mà sản phẩm này mang lại cho doanh nghiệp.

19 giờ trước Kinh doanh