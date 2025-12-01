Báo Mỹ ngợi khen một địa điểm tại Việt Nam là 'viên ngọc đô thị'

Hà Nội, thủ đô nghìn năm văn hiến của Việt Nam, mới đây đã được tạp chí du lịch danh tiếng Mỹ Condé Nast Traveler gọi là “viên ngọc đô thị của miền Bắc Việt Nam” (urban gem).

Trong bài viết “Where to Eat, Stay, and Play in Hanoi, the Urban Gem of Northern Vietnam”, tạp chí đánh giá Hà Nội không chỉ là “cửa ngõ” dẫn tới các điểm Du lịch nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Sa Pa hay Ninh Bình, mà còn là một điểm dừng chân xứng đáng để du khách lưu trú, khám phá và trải nghiệm.

Condé Nast Traveler nhấn mạnh sức hấp dẫn của Hà Nội đến từ sự hòa quyện tinh tế giữa quá khứ và hiện đại. Những con phố cổ, khu di sản, kiến trúc Pháp – Đông Dương, cùng các ngõ nhỏ rợp bóng cây, hồ nước thanh bình, tạo nên một bức tranh đô thị vừa cổ kính vừa năng động. Du khách có thể vừa đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, vừa khám phá các con phố xưa, những villa thời Pháp thuộc, tất cả đều góp phần mang lại trải nghiệm nhiều lớp lịch sử, văn hóa trong cùng một thành phố.

Ẩm thực đường phố được bài báo ví như linh hồn của Hà Nội. Từ bữa sáng với phở, bún chả, bánh cuốn, cà phê trứng đến những quán bia hơi, quán xá đêm, tất cả đều tạo nên nét quyến rũ chân thực, đời thường nhưng đầy sức hút. Những trải nghiệm này không chỉ giúp du khách thưởng thức hương vị ẩm thực độc đáo mà còn cảm nhận được nhịp sống bình dị, đậm chất Hà Nội.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng mang đến nhiều lựa chọn về nơi lưu trú, từ những khách sạn sang trọng như Capella Hanoi, Sofitel Legend Metropole Hanoi với thiết kế tinh tế và cổ điển, đến các homestay, boutique nhỏ mang lại trải nghiệm gần gũi, chân thực. Điều này giúp thành phố trở thành điểm đến toàn diện, phù hợp với nhiều nhóm khách — từ người yêu di sản, muốn nghỉ dưỡng cao cấp, đến những du khách muốn khám phá đời sống phố cổ, thưởng thức ẩm thực và văn hóa địa phương.

Một số địa danh nổi bật mà Condé Nast Traveler gợi ý bao gồm Old Quarter, nơi lưu giữ lịch sử, văn hóa và thương mại hàng trăm năm; hồ Hoàn Kiếm và các không gian xanh quanh thành phố; cùng những quán ăn, cà phê đường phố, là linh hồn sống động của Hà Nội.

Việc Condé Nast Traveler gọi Hà Nội là “urban gem” không chỉ là lời khen dành cho vẻ đẹp đô thị, mà còn là minh chứng cho sức hấp dẫn đa chiều của thành phố: vừa giàu giá trị lịch sử, văn hóa, vừa hiện đại, năng động và đa dạng trải nghiệm. Hà Nội xứng đáng là điểm đến chính hiệu, nơi du khách quốc tế có thể tận hưởng trọn vẹn nhịp sống và tinh hoa văn hóa Việt Nam.