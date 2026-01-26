Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. DU LỊCH
  3. Cẩm nang du lịch

Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên

10:22 26/01/2026
Giữa lòng hồ Pá Khoang (Điện Biên), hoa anh đào bung nở, nhuộm hồng không gian biên cương, báo hiệu mùa xuân đến sớm trên vùng đất cực Tây.
Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên - 1

Nằm giữa lòng hồ Pá Khoang, thuộc xã Mường Phăng, cách trung tâm hành chính tỉnh Điện Biên khoảng 20km, đảo hoa anh đào đang trở thành điểm nhấn đặc biệt mỗi khi Tết đến xuân về.

Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên - 2

Những ngày tháng 1/2026, sắc hồng của hoa anh đào đã phủ kín không gian, mang đến cảm nhận rõ rệt về một mùa xuân đến sớm trên vùng đất biên cương.

Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên - 3

Khu vực đảo hoa có diện tích hơn 7ha, hiện trồng khoảng 20 giống hoa khác nhau. Trong đó, chủ đạo là giống anh đào Nhật Bản Edohigan Zakura với số lượng ước khoảng 120.000 cây.

Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên - 4

Qua nhiều năm chăm sóc, các cây anh đào sinh trưởng ổn định, thích nghi tốt với điều kiện khí hậu tại Điện Biên và đồng loạt bung nở vào thời điểm đầu năm.

Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên - 5

Trong nắng sớm, những cánh hoa anh đào mỏng nhẹ, sắc hồng nhạt trải dài khắp đảo, phản chiếu xuống mặt hồ Pá Khoang phẳng lặng.

Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên - 6

Từ xa nhìn lại, toàn bộ khu vực hiện lên như một bức tranh thủy mặc, tạo nên khung cảnh yên bình ở vùng núi cao biên giới.

Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên - 7

Những ngày hoa nở rộ, đảo hoa trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người yêu nhiếp ảnh.Theo ghi nhận, lượng người đến tham quan, chụp ảnh tăng rõ rệt vào thời điểm hoa nở rộ, nhất là vào buổi sáng sớm và chiều muộn.

Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên - 8

Người dân địa phương cho biết, hoa anh đào tại hồ Pá Khoang thường nở sớm, báo hiệu mùa xuân đến trước so với nhiều khu vực khác trong tỉnh. “Nhìn hoa anh đào nở là biết Tết đã về rất gần. Những năm gần đây, cứ thấy hoa bung nở là người dân ai cũng cảm nhận rõ không khí xuân”, ông Lò Văn Khánh, người dân xã Mường Phăng, chia sẻ.

Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên - 9

Không chỉ tạo cảnh quan mới, hoa anh đào còn góp phần thu hút du khách quốc tế đến với Điện Biên. Nhiều đoàn khách nước ngoài đã đến tham quan, tìm hiểu quá trình trồng, chăm sóc hoa, đồng thời trải nghiệm văn hóa, đời sống của đồng bào các dân tộc địa phương.

Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên - 10

“Qua thời gian, hoa anh đào không chỉ là loài hoa để ngắm mà còn góp phần giới thiệu một Điện Biên hòa bình, cởi mở, sẵn sàng đón tiếp bạn bè trong và ngoài nước”, một người dân tại xã Mường Phăng nói.

Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên - 11

Đảo hoa Pá Khoang được xem là nơi đầu tiên tại Việt Nam trồng thành công và phát triển bền vững giống anh đào Nhật Bản.

Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên - 12

Nhiều năm qua, tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ hội hoa anh đào gắn với các hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Du khách đến tham quan không chỉ ngắm hoa mà còn được trải nghiệm ẩm thực địa phương, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật dân gian, cảm nhận nhịp sống chậm rãi, yên bình nơi miền biên viễn.

 
 
 
 
 
Theo vtcnews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://vtcnews.vn/hoa-anh-dao-no-som-goi-xuan-ve-vung-dat-bien-cuong-dien-bien-ar999703.html
Cùng chủ đề
Đi Đà Lạt ở đâu? Điểm danh những khách sạn hứa hẹn “gây sốt” trên Traveloka Cẩm nang du lịch
Đi Đà Lạt ở đâu? Điểm danh những khách sạn hứa hẹn “gây sốt” trên Traveloka

Đà Lạt luôn có cách khiến người ta muốn quay lại. Không chỉ bởi khí hậu mát mẻ hay cảnh...

Top khách sạn 5 sao Vũng Tàu: Khi trải nghiệm nghỉ dưỡng chạm đến cảm xúc Cẩm nang du lịch
Top khách sạn 5 sao Vũng Tàu: Khi trải nghiệm nghỉ dưỡng chạm đến cảm xúc

Vũng Tàu từ lâu đã là điểm hẹn của những hành trình tìm về biển cả – nơi tiếng sóng...

'Nghe Phú Quốc mất điện, nhiều khách hủy phòng' Cẩm nang du lịch
'Nghe Phú Quốc mất điện, nhiều khách hủy phòng'

Trước sự cố đứt cáp ngầm vượt biển Phú Quốc, bên cạnh các khó khăn về vận hành, chi phí...

Báo Mỹ ngợi khen một địa điểm tại Việt Nam là 'viên ngọc đô thị' Cẩm nang du lịch
Báo Mỹ ngợi khen một địa điểm tại Việt Nam là 'viên ngọc đô thị'

Hà Nội, thủ đô nghìn năm văn hiến của Việt Nam, mới đây đã được tạp chí du lịch danh...

Tết này đi đâu? Traveloka gợi ý loạt điểm đến ‘hot’ nhất dịp đầu năm 2026 Cẩm nang du lịch
Tết này đi đâu? Traveloka gợi ý loạt điểm đến ‘hot’ nhất dịp đầu năm 2026

Khi những ngày cuối năm đang đến gần, không khí lễ hội, ánh đèn rực rỡ và kế hoạch du...

Tháng 11, cùng check-in 4 điểm đến siêu hot tại miền Bắc cùng Traveloka Cẩm nang du lịch
Tháng 11, cùng check-in 4 điểm đến siêu hot tại miền Bắc cùng Traveloka

Tháng 11 là thời điểm vàng để khám phá miền Bắc khi trời trong, cảnh đẹp và chi phí du...

Mới cập nhật
Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Bệnh vảy nến là căn bệnh ngoài da nan y, người bệnh thường có cơ địa nóng, rát và thường xuyên bóc từng lớp vảy hết tầng này đến tầng khác. Bảo Thanh Đường có phương thuốc tìm ra nguồn gốc gây bệnh và tác động trực tiếp nhất.

3 ngày tới Bệnh thường gặp

Điều trị sớm bệnh vẩy nến tránh nguy cơ biến chứng

Điều trị sớm bệnh vẩy nến tránh nguy cơ biến chứng

Nguy cơ biến chứng của bệnh vẩy nến là rất cao; Rất nhiều trường hợp người bệnh khi mắc bệnh vẩy nến phát sinh bệnh tiểu đường, suy thận; những người dùng nhiều thuốc tây thường tích nước, bụng to, gan chướng, vàng da, mắt mờ, khớp sưng đau...

2 ngày tới Bệnh thường gặp

Chữa bệnh chàm á sừng bằng phương thuốc quý tại Bảo Thanh Đường

Chữa bệnh chàm á sừng bằng phương thuốc quý tại Bảo Thanh Đường

Bệnh chàm á sừng là 1 trong những bệnh ngoài da dai dẳng, nhiều người đã rất khổ sở trong hành trình chữa bệnh của mình. Khi tìm đến Bảo Thanh Đường - Đông y gia truyền đặc trị bệnh ngoài da - khẳng định chữa trị dứt điểm bệnh là một minh chứng cho nền y học cổ truyền nước nhà.

1 ngày tới Bệnh thường gặp

Bảo Thanh Đường và tâm huyết chữa bệnh ngoài da bằng YHCT

Bảo Thanh Đường và tâm huyết chữa bệnh ngoài da bằng YHCT

Gần 200 năm hình thành và phát triển, phòng khám đông y Bảo Thanh Đường vẫn luôn là địa chỉ tin cậy chữa trị các bệnh ngoài da như viêm da dị ứng, mề đay vảy nến, á sừng, viêm da cơ địa… Tâm huyết với YHCT dân tộc, Bảo Thanh Đường đã và đang không ngừng nỗ lực để đưa phương pháp chữa bệnh hữu hiệu tới người bệnh, đặc biệt là khi bệnh ngoài da đang ngày một phổ biến và nặng nề hơn như ngày nay.

13 giờ tới Bệnh thường gặp

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng

Thông điệp "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả" của Tổng Bí thư là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng.

10 giờ trước Đời sống

Thiết kế bộ sưu tập mới của Dior gây tranh cãi

Thiết kế bộ sưu tập mới của Dior gây tranh cãi

Bộ sưu tập ready-to-wear Xuân/Hè 2026 của Dior đang nhận về loạt phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng Hàn Quốc.

10 giờ trước Xu hướng

Bị góp ý chuyện diện váy xuyên thấu, Lương Thùy Linh lên tiếng thanh minh

Bị góp ý chuyện diện váy xuyên thấu, Lương Thùy Linh lên tiếng thanh minh

Cách phối đồ của Lương Thùy Linh đã thu hút sự chú ý từ phía một bộ phận khán giả.

11 giờ trước Showbiz

Vừa kết hôn 7 ngày, chồng đại gia của nữ ca sĩ lộ tin nhắn ngoại tình gây sốc

Vừa kết hôn 7 ngày, chồng đại gia của nữ ca sĩ lộ tin nhắn ngoại tình gây sốc

Lùm xùm hôn nhân của nữ ca sĩ xảy ra chỉ sau một tuần đám cưới khiến công chúng xôn xao.

11 giờ trước Khám phá

Đồ Apple sắp tăng giá

Đồ Apple sắp tăng giá

Giá bộ nhớ máy tính đang bước vào giai đoạn leo thang mạnh, khiến Apple có thể cân nhắc điều chỉnh giá nâng cấp RAM và bộ nhớ lưu trữ trên các mẫu Mac sắp ra mắt.

11 giờ trước Thiết bị

Giá vàng đã vượt 176 triệu đồng/lượng

Giá vàng đã vượt 176 triệu đồng/lượng

Trong khi giá vàng thế giới vừa có một nhịp tăng mạnh để lần đầu tiên vượt 5.000 USD/ounce, giá vàng trong nước cũng lập đỉnh lịch sử mới ở trên mốc 176 triệu đồng/lượng.

11 giờ trước Đời sống