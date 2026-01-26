Giá vàng đã vượt 176 triệu đồng/lượng

Trong khi giá vàng thế giới vừa có một nhịp tăng mạnh để lần đầu tiên vượt 5.000 USD/ounce, giá vàng trong nước cũng lập đỉnh lịch sử mới ở trên mốc 176 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (26/1), vàng miếng SJC tiếp tục lập đỉnh lịch sử. Ảnh: Thế Bằng.

Trong phiên giao dịch sáng đầu tuần (26/1), giá vàng trong nước tiếp tục đà tăng để thiết lập vùng giá lịch sử mới.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 174,5 - 176,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,2 triệu đồng ở cả hai chiều. Đà tăng sáng nay đã đưa giá vàng miếng SJC một lần nữa xô đổ mọi kỷ lục từng thiết lập trước đó.

Cùng giờ sáng, giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ của thương hiệu SJC cũng ghi nhận mức tăng 2,5 triệu đồng, để niêm yết ở mức 173 - 175,5 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá cao nhất mà vàng nhẫn SJC từng ghi nhận được.

Không chỉ SJC, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… đều nâng giá vàng miếng lên vùng đỉnh lịch sử mới ở 176,5 triệu đồng/lượng sáng nay.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại nhóm doanh nghiệp này cũng tăng mạnh hơn 2 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay.

Trong đó, Tập đoàn Phú Quý hiện niêm yết vàng nhẫn trơn ở mức 173 - 176 triệu/lượng; Tập đoàn DOJI đưa giá giao dịch ở mức 173 - 176 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang cùng niêm yết giá vàng nhẫn tại 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng, là hai thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường hiện nay.

Đà tăng của giá vàng trong nước sáng nay có tác động chủ yếu từ giá vàng thế giới.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới đã ghi nhận mức tăng gần 90 USD/ounce (+2%) để lập đỉnh ở 5.075 USD/ounce.

Với mức giá hiện tại, quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 161,4 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng.