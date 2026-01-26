Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Giá vàng đã vượt 176 triệu đồng/lượng

09:52 26/01/2026
Trong khi giá vàng thế giới vừa có một nhịp tăng mạnh để lần đầu tiên vượt 5.000 USD/ounce, giá vàng trong nước cũng lập đỉnh lịch sử mới ở trên mốc 176 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (26/1), vàng miếng SJC tiếp tục lập đỉnh lịch sử. Ảnh: Thế Bằng.

Trong phiên giao dịch sáng đầu tuần (26/1), giá vàng trong nước tiếp tục đà tăng để thiết lập vùng giá lịch sử mới.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 174,5 - 176,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,2 triệu đồng ở cả hai chiều. Đà tăng sáng nay đã đưa giá vàng miếng SJC một lần nữa xô đổ mọi kỷ lục từng thiết lập trước đó.

Cùng giờ sáng, giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ của thương hiệu SJC cũng ghi nhận mức tăng 2,5 triệu đồng, để niêm yết ở mức 173 - 175,5 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá cao nhất mà vàng nhẫn SJC từng ghi nhận được.

Không chỉ SJC, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… đều nâng giá vàng miếng lên vùng đỉnh lịch sử mới ở 176,5 triệu đồng/lượng sáng nay.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại nhóm doanh nghiệp này cũng tăng mạnh hơn 2 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay.

Trong đó, Tập đoàn Phú Quý hiện niêm yết vàng nhẫn trơn ở mức 173 - 176 triệu/lượng; Tập đoàn DOJI đưa giá giao dịch ở mức 173 - 176 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang cùng niêm yết giá vàng nhẫn tại 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng, là hai thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường hiện nay.

Đà tăng của giá vàng trong nước sáng nay có tác động chủ yếu từ giá vàng thế giới.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới đã ghi nhận mức tăng gần 90 USD/ounce (+2%) để lập đỉnh ở 5.075 USD/ounce.

Với mức giá hiện tại, quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 161,4 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/gia-vang-da-vuot-176-trieu-dongluong-post1622824.html
Cùng chủ đề
Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng Đời sống
Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng

Thông điệp "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả" của...

Giá bạc lần đầu vượt mốc 100 triệu đồng/kg Đời sống
Giá bạc lần đầu vượt mốc 100 triệu đồng/kg

Giá bạc thỏi trong nước lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu đồng/kg tại tất cả thương hiệu, phản ánh...

Danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV Đời sống
Danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV

Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV diễn ra sáng 23/1 đã bầu ra Bộ...

Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIV Đời sống
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIV

Đồng chí Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ nhất...

Nhận thưởng Tết bằng vàng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân? Đời sống
Nhận thưởng Tết bằng vàng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Không chỉ thưởng Tết bằng tiền, một số doanh nghiệp còn thưởng bằng vàng, sổ tiết kiệm... Vậy theo quy...

Giá vàng miếng SJC vượt 173 triệu đồng/lượng Đời sống
Giá vàng miếng SJC vượt 173 triệu đồng/lượng

Mức tăng hơn 4 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay cộng hưởng cùng đà tăng bền bì kể...

Mới cập nhật
Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Bệnh vảy nến là căn bệnh ngoài da nan y, người bệnh thường có cơ địa nóng, rát và thường xuyên bóc từng lớp vảy hết tầng này đến tầng khác. Bảo Thanh Đường có phương thuốc tìm ra nguồn gốc gây bệnh và tác động trực tiếp nhất.

3 ngày tới Bệnh thường gặp

Điều trị sớm bệnh vẩy nến tránh nguy cơ biến chứng

Điều trị sớm bệnh vẩy nến tránh nguy cơ biến chứng

Nguy cơ biến chứng của bệnh vẩy nến là rất cao; Rất nhiều trường hợp người bệnh khi mắc bệnh vẩy nến phát sinh bệnh tiểu đường, suy thận; những người dùng nhiều thuốc tây thường tích nước, bụng to, gan chướng, vàng da, mắt mờ, khớp sưng đau...

2 ngày tới Bệnh thường gặp

Chữa bệnh chàm á sừng bằng phương thuốc quý tại Bảo Thanh Đường

Chữa bệnh chàm á sừng bằng phương thuốc quý tại Bảo Thanh Đường

Bệnh chàm á sừng là 1 trong những bệnh ngoài da dai dẳng, nhiều người đã rất khổ sở trong hành trình chữa bệnh của mình. Khi tìm đến Bảo Thanh Đường - Đông y gia truyền đặc trị bệnh ngoài da - khẳng định chữa trị dứt điểm bệnh là một minh chứng cho nền y học cổ truyền nước nhà.

1 ngày tới Bệnh thường gặp

Bảo Thanh Đường và tâm huyết chữa bệnh ngoài da bằng YHCT

Bảo Thanh Đường và tâm huyết chữa bệnh ngoài da bằng YHCT

Gần 200 năm hình thành và phát triển, phòng khám đông y Bảo Thanh Đường vẫn luôn là địa chỉ tin cậy chữa trị các bệnh ngoài da như viêm da dị ứng, mề đay vảy nến, á sừng, viêm da cơ địa… Tâm huyết với YHCT dân tộc, Bảo Thanh Đường đã và đang không ngừng nỗ lực để đưa phương pháp chữa bệnh hữu hiệu tới người bệnh, đặc biệt là khi bệnh ngoài da đang ngày một phổ biến và nặng nề hơn như ngày nay.

13 giờ tới Bệnh thường gặp

Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên

Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên

Giữa lòng hồ Pá Khoang (Điện Biên), hoa anh đào bung nở, nhuộm hồng không gian biên cương, báo hiệu mùa xuân đến sớm trên vùng đất cực Tây.

10 giờ trước Cẩm nang du lịch

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng

Thông điệp "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả" của Tổng Bí thư là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng.

10 giờ trước Đời sống

Thiết kế bộ sưu tập mới của Dior gây tranh cãi

Thiết kế bộ sưu tập mới của Dior gây tranh cãi

Bộ sưu tập ready-to-wear Xuân/Hè 2026 của Dior đang nhận về loạt phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng Hàn Quốc.

10 giờ trước Xu hướng

Bị góp ý chuyện diện váy xuyên thấu, Lương Thùy Linh lên tiếng thanh minh

Bị góp ý chuyện diện váy xuyên thấu, Lương Thùy Linh lên tiếng thanh minh

Cách phối đồ của Lương Thùy Linh đã thu hút sự chú ý từ phía một bộ phận khán giả.

11 giờ trước Showbiz

Vừa kết hôn 7 ngày, chồng đại gia của nữ ca sĩ lộ tin nhắn ngoại tình gây sốc

Vừa kết hôn 7 ngày, chồng đại gia của nữ ca sĩ lộ tin nhắn ngoại tình gây sốc

Lùm xùm hôn nhân của nữ ca sĩ xảy ra chỉ sau một tuần đám cưới khiến công chúng xôn xao.

11 giờ trước Khám phá

Đồ Apple sắp tăng giá

Đồ Apple sắp tăng giá

Giá bộ nhớ máy tính đang bước vào giai đoạn leo thang mạnh, khiến Apple có thể cân nhắc điều chỉnh giá nâng cấp RAM và bộ nhớ lưu trữ trên các mẫu Mac sắp ra mắt.

11 giờ trước Thiết bị