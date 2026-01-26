Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng

Thông điệp "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả" của Tổng Bí thư là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng.

"Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả" là tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ khóa mới được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi trình bày diễn văn bế mạc

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Phải biết xấu hổ khi dân còn khó khăn

Bày tỏ tâm đắc với thông điệp của người đứng đầu Đảng, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, tinh thần ấy không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị cao độ, mà còn đặt ra chuẩn mực hành động mới đối với cả hệ thống chính trị.

"Mỗi cá nhân trong cả hệ thống chính trị đều có trách nhiệm và trước hết chính là Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV - 200 người ưu tú nhất trong hơn 5,6 triệu đảng viên, tập thể lãnh đạo cao nhất, giữ vai trò hạt nhân trong việc đưa các quyết sách của Đại hội vào cuộc sống, đáp ứng đòi hỏi phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới", ông Phúc nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, tại nhiều hội nghị, diễn đàn, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ rõ một điểm yếu lớn tồn tại trong thời gian qua: nhiều chủ trương đúng, nghị quyết hay nhưng khâu tổ chức thực hiện chưa đạt yêu cầu, hiệu quả còn thấp. Tình trạng "nói nhiều làm ít", "nói hay làm dở", thậm chí "nói không đi đôi với làm" vẫn diễn ra ở một bộ phận cán bộ, gây lãng phí nguồn lực và làm xói mòn niềm tin của Nhân dân.

"Suy cho cùng giá trị cốt lõi của cán bộ, đảng viên là phải hướng tới mục tiêu đảm bảo hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân." PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, khi tốc độ và hiệu quả trở thành yếu tố sống còn của năng lực cạnh tranh quốc gia, sự chần chừ hay những lời hứa suông là điều không thể chấp nhận.

"Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả" là sự thống nhất biện chứng giữa lời nói và hành động; là nói đi đôi với làm, không bỏ dở giữa chừng, đeo bám công việc đến khi tạo ra kết quả cụ thể, có thể "cân đong, đo đếm" được; đồng thời quyết liệt loại bỏ sức ỳ, hướng tới một nền công vụ kiến tạo, hành động thực chất.

"Suy cho cùng giá trị cốt lõi của cán bộ, đảng viên là phải hướng tới mục tiêu đảm bảo hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân. Như Tổng Bí thư đã đặt câu hỏi đối với toàn bộ hệ thống chính trị: 'Việc này có lợi gì cho dân? Có làm cho dân tin hơn không? Có làm cho cuộc sống của Nhân dân tốt đẹp hơn không?"

Hay 'phải biết xấu hổ khi dân còn khó khăn, nghèo đói', đây chính là lương tâm của người cộng sản. Cán bộ mà cứ 'lên xe, xuống ngựa', còn dân thì đói rét, nhà của dột nát thì cán bộ đó không xứng đáng tồn tại trong bộ máy công quyền", ông Phúc phân tích.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc khẳng định, niềm tin của Nhân dân không đến từ những văn bản trên giấy, mà đến từ sự tương đồng giữa cam kết và thực thi trong đời sống hằng ngày: từ thủ tục hành chính nhanh gọn đến chất lượng dịch vụ y tế, Giáo dục.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, phục vụ Nhân dân đến nơi đến chốn, bảo đảm công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, qua đó xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Cùng bàn luận, PGS.TS Nguyễn Thị Báo, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng, thông điệp của Tổng Bí thư đưa ra tại phiên bế mạc Đại hội XIV là quyết tâm chính trị của Đảng cầm quyền, phải đổi mới từ tư duy cho đến hành động.

Ngay trong Văn kiện Đại hội XIV, tinh thần đổi mới đã được thể hiện rõ nét với cách trình bày ngắn gọn, cô đọng, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, giúp hơn 5,6 triệu đảng viên có thể nhanh chóng nắm bắt và triển khai hiệu quả.

"Đảng ta có thể chế là những quyết sách được xác định trong văn kiện. Để thể chế đi vào cuộc sống, phải có thiết chế. Thiết chế ở đây chính là bộ máy và những con người cụ thể, trước hết là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đội ngũ lãnh đạo cấp chiến lược phải nói đi đôi với làm, làm quyết liệt, làm đến nơi đến chốn", bà Báo nhấn mạnh.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Báo, tinh thần "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả" chính là hướng tới hiệu quả thực chất; là thước đo quan trọng để đánh giá cán bộ, góp phần tạo dựng sự đồng thuận xã hội, bảo đảm "ý Đảng hợp với lòng dân".

"Khi Nhân dân thấy rõ quyết tâm hành động và những kết quả cụ thể, niềm tin sẽ được củng cố. Khi niềm tin được củng cố, chúng ta sẽ phát huy được thế và lực để bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng", bà Báo khẳng định.

Cán bộ phải nhìn xa, nghĩ sâu, làm lớn

Để tinh thần "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả" đi vào thực tiễn, yếu tố quyết định không nằm ở khẩu hiệu hay nghị quyết, mà ở đội ngũ cán bộ trực tiếp tổ chức thực hiện.

Ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đánh giá, thời gian qua, công tác cán bộ đã được tiến hành bài bản, chặt chẽ, nghiêm túc và khoa học; việc lựa chọn, quy hoạch, đào tạo cán bộ được triển khai từ sớm.

Từ Đại hội XI đến nay, các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược, cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng liên tục được đổi mới, ngày càng đi vào nền nếp.

"Tôi mong muốn những cán bộ được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phải tăng cường học tập, rèn luyện, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo để xứng đáng với trọng trách, niềm tin của hơn 5,6 triệu đảng viên và hơn 100 triệu người dân gửi gắm. Đồng thời gánh vác, dẫn dắt, lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới", ông Hạ bày tỏ.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Chính phủ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Cùng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh, để hiện thực hóa các mục tiêu đến năm 2030 và khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc vào năm 2045, công tác nhân sự tại Đại hội XIV được xác định là yếu tố then chốt.

"Yêu cầu đặt ra cho đội ngũ lãnh đạo trong kỷ nguyên mới không chỉ dừng lại ở dám nghĩ, dám làm mà phải chuyển sang tư duy ở tầm cao hơn - tư duy chiến lược là nhìn xa, nghĩ sâu và làm lớn để đáp ứng đòi hỏi nặng nề của chặng đường phát triển mới", ông Phúc nói.

Theo phân tích của ông, "nhìn xa" là để có tầm nhìn chiến lược, "nghĩ sâu" là suy xét thấu đáo mọi vấn đề, còn "làm lớn" là tạo ra những dự án, công trình mang tầm vóc quốc gia, thậm chí vượt ra ngoài biên giới quốc gia.

Những kết quả nổi bật thời gian qua như hoàn thành đường dây 500kV mạch 3, đưa vào khai thác khoảng 3.000 km đường cao tốc, quyết tâm triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hay khởi động lại điện hạt nhân…, ông Phúc cho rằng được xem là minh chứng sinh động cho tư duy hành động quyết liệt, dám nghĩ, dám làm đó.