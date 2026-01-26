Bộ sưu tập ready-to-wear Xuân/Hè 2026 của Dior đang nhận về loạt phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Bộ sưu tập Dior Spring/Summer 2026 được trình diễn tại Paris Fashion Week vào tháng 10/2025, với chủ đề nhấn mạnh sự thay đổi liên tục nhưng vẫn giữ sự liên kết với di sản nhà mốt. Jonathan Anderson mang đến một người phụ nữ Dior mới mẻ, kết hợp giữa nét nữ tính rõ rệt và cấu trúc mạnh mẽ.

Các silhouette nổi bật bao gồm Bar jacket được tái hiện với tỷ lệ phóng đại, nơ satin lớn ở phần trước, váy xếp ly oversized, áo khoác có đuôi dài bất đối xứng kết hợp chân váy denim mini, hay set áo len intarsia lấy cảm hứng từ tuxedo.

Thiết kế bộ sưu tập mới của Dior gây tranh cãi. Ảnh: Getty Images

BST còn có những chiếc váy strapless puff dome, váy hoa trừu tượng với lớp petal scalloped sequin, và các yếu tố lịch sử như pannier 18th century hay twisted pleats từ thập niên 1950 được hiện đại hóa. Màu sắc chủ đạo thiên về trung tính, trắng đen, wool sparkle nhẹ, kết hợp denim slinky và satin pleated, tạo cảm giác vừa lãng mạn vừa có phần kiến trúc cứng cáp.

Phụ kiện đáng chú ý là mũ military Pháp oversized, wicker cannage clutch, và đặc biệt là dòng túi xách mới với thiết kế boxy open-top nhiều màu sắc, hobo slouchy chocolate với charm "D.I.O.R.", hay túi top-handle structured nhưng effortless.

Trên mạng xã hội Hàn Quốc, các bình luận tập trung chỉ trích rằng bộ sưu tập thiếu đi vẻ "sang chảnh" vốn là DNA của Dior, trông giống đồ công sở đơn giản hoặc hàng chợ Dongmyo hơn là haute couture. Nhiều người dùng nhận xét "trông chẳng sang gì cả", "khác gì mấy đồ ở chợ trời Dongmyo", hay "giống mấy bộ hay thấy ở COS", thậm chí so sánh với sự sa sút của Gucci.

Phần túi xách cũng không thoát khỏi làn sóng phê phán, với ý kiến gọi là "túi đi chợ", "10 đô còn chẳng đáng", dù giá bán vẫn ở mức luxury. Một số bình luận còn đề cập đến việc mời các đại sứ như thành viên SEVENTEEN, Robert Pattinson tham gia show, nhưng tập trung vào việc thiết kế không xứng tầm.

BST Dior Spring/Summer 2026 của Jonathan Anderson rõ ràng là một bước chuyển mình mạnh mẽ sau thời kỳ Maria Grazia Chiuri. Anderson giữ lại các yếu tố biểu tượng như Bar jacket hay cannage motif nhưng biến tấu theo hướng minimalist hơn. Việc đưa vào denim mini, sweat set tuxedo hay hobo bag slouchy cho thấy ý đồ làm mới hình ảnh Dior để hướng tới giới trẻ.

Tuy nhiên, chính sự thay đổi này lại tạo cảm giác "thường ngày" quá mức đối với một bộ phận khán giả quen với sự opulent, dramatic của các Giám đốc Sáng tạo trước. Túi xách mới, dù có cấu trúc rõ ràng, lại bị đánh giá thiếu điểm nhấn độc đáo so với Lady Dior hay Saddle kinh điển, dẫn đến cảm giác "không sang" hoặc giống high-street dù chất liệu và kỹ thuật chế tác vẫn ở mức cao cấp.

Phản ứng của cư dân mạng phản ánh sự phân cực thường thấy khi một nhà mốt lớn thay đổi Giám đốc Sáng tạo. Jonathan Anderson đang xây dựng ngôn ngữ riêng cho Dior, nhấn mạnh continuity qua change, nhưng cần thời gian để công chúng thích nghi. BST này không phải là bước lùi hoàn toàn mà là một thử nghiệm táo bạo, dù chưa thuyết phục được hết mọi đối tượng.