Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. THỜI TRANG
  3. Xu hướng

Thiết kế bộ sưu tập mới của Dior gây tranh cãi

10:04 26/01/2026
Bộ sưu tập ready-to-wear Xuân/Hè 2026 của Dior đang nhận về loạt phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Bộ sưu tập Dior Spring/Summer 2026 được trình diễn tại Paris Fashion Week vào tháng 10/2025, với chủ đề nhấn mạnh sự thay đổi liên tục nhưng vẫn giữ sự liên kết với di sản nhà mốt. Jonathan Anderson mang đến một người phụ nữ Dior mới mẻ, kết hợp giữa nét nữ tính rõ rệt và cấu trúc mạnh mẽ. 

 

Các silhouette nổi bật bao gồm Bar jacket được tái hiện với tỷ lệ phóng đại, nơ satin lớn ở phần trước, váy xếp ly oversized, áo khoác có đuôi dài bất đối xứng kết hợp chân váy denim mini, hay set áo len intarsia lấy cảm hứng từ tuxedo. 

Thiết kế bộ sưu tập mới của Dior gây tranh cãi. Ảnh: Getty Images Thiết kế bộ sưu tập mới của Dior gây tranh cãi. Ảnh: Getty Images

BST còn có những chiếc váy strapless puff dome, váy hoa trừu tượng với lớp petal scalloped sequin, và các yếu tố lịch sử như pannier 18th century hay twisted pleats từ thập niên 1950 được hiện đại hóa. Màu sắc chủ đạo thiên về trung tính, trắng đen, wool sparkle nhẹ, kết hợp denim slinky và satin pleated, tạo cảm giác vừa lãng mạn vừa có phần kiến trúc cứng cáp. 

 

Phụ kiện đáng chú ý là mũ military Pháp oversized, wicker cannage clutch, và đặc biệt là dòng túi xách mới với thiết kế boxy open-top nhiều màu sắc, hobo slouchy chocolate với charm "D.I.O.R.", hay túi top-handle structured nhưng effortless.

Bộ sưu tập ready-to-wear Xuân/Hè 2026 của Dior đang nhận về loạt phản ứng tiêu cực. Ảnh: Getty Images Bộ sưu tập ready-to-wear Xuân/Hè 2026 của Dior đang nhận về loạt phản ứng tiêu cực. Ảnh: Getty Images

Trên mạng xã hội Hàn Quốc, các bình luận tập trung chỉ trích rằng bộ sưu tập thiếu đi vẻ "sang chảnh" vốn là DNA của Dior, trông giống đồ công sở đơn giản hoặc hàng chợ Dongmyo hơn là haute couture. Nhiều người dùng nhận xét "trông chẳng sang gì cả", "khác gì mấy đồ ở chợ trời Dongmyo", hay "giống mấy bộ hay thấy ở COS", thậm chí so sánh với sự sa sút của Gucci. 

 

Phần túi xách cũng không thoát khỏi làn sóng phê phán, với ý kiến gọi là "túi đi chợ", "10 đô còn chẳng đáng", dù giá bán vẫn ở mức luxury. Một số bình luận còn đề cập đến việc mời các đại sứ như thành viên SEVENTEEN, Robert Pattinson tham gia show, nhưng tập trung vào việc thiết kế không xứng tầm.

Các mẫu túi xách cũng không thoát khỏi làn sóng phê phán. Ảnh: Getty Images Các mẫu túi xách cũng không thoát khỏi làn sóng phê phán. Ảnh: Getty Images

BST Dior Spring/Summer 2026 của Jonathan Anderson rõ ràng là một bước chuyển mình mạnh mẽ sau thời kỳ Maria Grazia Chiuri. Anderson giữ lại các yếu tố biểu tượng như Bar jacket hay cannage motif nhưng biến tấu theo hướng minimalist hơn. Việc đưa vào denim mini, sweat set tuxedo hay hobo bag slouchy cho thấy ý đồ làm mới hình ảnh Dior để hướng tới giới trẻ.

Tuy nhiên, chính sự thay đổi này lại tạo cảm giác "thường ngày" quá mức đối với một bộ phận khán giả quen với sự opulent, dramatic của các Giám đốc Sáng tạo trước. Túi xách mới, dù có cấu trúc rõ ràng, lại bị đánh giá thiếu điểm nhấn độc đáo so với Lady Dior hay Saddle kinh điển, dẫn đến cảm giác "không sang" hoặc giống high-street dù chất liệu và kỹ thuật chế tác vẫn ở mức cao cấp.

BST Dior Spring/Summer 2026 của Jonathan Anderson rõ ràng là một bước chuyển mình mạnh mẽ sau thời kỳ Maria Grazia Chiuri. Ảnh: Getty Images BST Dior Spring/Summer 2026 của Jonathan Anderson rõ ràng là một bước chuyển mình mạnh mẽ sau thời kỳ Maria Grazia Chiuri. Ảnh: Getty Images

Phản ứng của cư dân mạng phản ánh sự phân cực thường thấy khi một nhà mốt lớn thay đổi Giám đốc Sáng tạo. Jonathan Anderson đang xây dựng ngôn ngữ riêng cho Dior, nhấn mạnh continuity qua change, nhưng cần thời gian để công chúng thích nghi. BST này không phải là bước lùi hoàn toàn mà là một thử nghiệm táo bạo, dù chưa thuyết phục được hết mọi đối tượng.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/thoi-trang/thiet-ke-bo-suu-tap-moi-cua-dior-gay-tranh-cai-202601250222063387.html
Cùng chủ đề
Xu hướng mua sắm hàng xa xỉ đang mất dần sức hút Xu hướng
Xu hướng mua sắm hàng xa xỉ đang mất dần sức hút

Sau hai năm ảm đạm, ngành hàng hiệu toàn cầu sẽ trở lại đà tăng trưởng mua sắm vào năm...

Vì sao áo nỉ trở thành đồng phục mùa đông được ưa chuộng? Xu hướng
Vì sao áo nỉ trở thành đồng phục mùa đông được ưa chuộng?

Khi thời tiết chuyển lạnh, doanh nghiệp ưu tiên các mẫu đồng phục vừa ấm áp vừa phù hợp môi...

Phong cách mùa thu năm nay gọi tên giày thể thao Xu hướng
Phong cách mùa thu năm nay gọi tên giày thể thao

Giày thể thao cao cấp đang trở thành xu hướng nổi bật trong phong cách mùa thu 2025.

Những kiểu tóc Bob, Chops và Pixie đẹp nhất năm 2025 Xu hướng
Những kiểu tóc Bob, Chops và Pixie đẹp nhất năm 2025

Nếu năm 2024 được mệnh danh là năm của kiểu tóc bob, thì năm 2025 đang chứng minh rằng tóc...

2 mẫu váy cưới 'hot rần rần' sau đám cưới tiền tỷ của Đỗ Thị Hà và Chế Nguyễn Quỳnh Châu Xu hướng
2 mẫu váy cưới 'hot rần rần' sau đám cưới tiền tỷ của Đỗ Thị Hà và Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Đây là 2 mẫu váy cưới không thể thiếu cho bất kì cô dâu nào.

Đừng ra phố nếu móng tay chưa bắt kịp 5 xu hướng hot nhất hè 2025 này! Xu hướng
Đừng ra phố nếu móng tay chưa bắt kịp 5 xu hướng hot nhất hè 2025 này!

Không chỉ là phụ kiện, móng tay đang trở thành vũ khí làm đẹp không thể thiếu của mùa hè...

Mới cập nhật
Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Bệnh vảy nến là căn bệnh ngoài da nan y, người bệnh thường có cơ địa nóng, rát và thường xuyên bóc từng lớp vảy hết tầng này đến tầng khác. Bảo Thanh Đường có phương thuốc tìm ra nguồn gốc gây bệnh và tác động trực tiếp nhất.

3 ngày tới Bệnh thường gặp

Điều trị sớm bệnh vẩy nến tránh nguy cơ biến chứng

Điều trị sớm bệnh vẩy nến tránh nguy cơ biến chứng

Nguy cơ biến chứng của bệnh vẩy nến là rất cao; Rất nhiều trường hợp người bệnh khi mắc bệnh vẩy nến phát sinh bệnh tiểu đường, suy thận; những người dùng nhiều thuốc tây thường tích nước, bụng to, gan chướng, vàng da, mắt mờ, khớp sưng đau...

2 ngày tới Bệnh thường gặp

Chữa bệnh chàm á sừng bằng phương thuốc quý tại Bảo Thanh Đường

Chữa bệnh chàm á sừng bằng phương thuốc quý tại Bảo Thanh Đường

Bệnh chàm á sừng là 1 trong những bệnh ngoài da dai dẳng, nhiều người đã rất khổ sở trong hành trình chữa bệnh của mình. Khi tìm đến Bảo Thanh Đường - Đông y gia truyền đặc trị bệnh ngoài da - khẳng định chữa trị dứt điểm bệnh là một minh chứng cho nền y học cổ truyền nước nhà.

1 ngày tới Bệnh thường gặp

Bảo Thanh Đường và tâm huyết chữa bệnh ngoài da bằng YHCT

Bảo Thanh Đường và tâm huyết chữa bệnh ngoài da bằng YHCT

Gần 200 năm hình thành và phát triển, phòng khám đông y Bảo Thanh Đường vẫn luôn là địa chỉ tin cậy chữa trị các bệnh ngoài da như viêm da dị ứng, mề đay vảy nến, á sừng, viêm da cơ địa… Tâm huyết với YHCT dân tộc, Bảo Thanh Đường đã và đang không ngừng nỗ lực để đưa phương pháp chữa bệnh hữu hiệu tới người bệnh, đặc biệt là khi bệnh ngoài da đang ngày một phổ biến và nặng nề hơn như ngày nay.

13 giờ tới Bệnh thường gặp

Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên

Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên

Giữa lòng hồ Pá Khoang (Điện Biên), hoa anh đào bung nở, nhuộm hồng không gian biên cương, báo hiệu mùa xuân đến sớm trên vùng đất cực Tây.

10 giờ trước Cẩm nang du lịch

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng

Thông điệp "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả" của Tổng Bí thư là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng.

10 giờ trước Đời sống

Bị góp ý chuyện diện váy xuyên thấu, Lương Thùy Linh lên tiếng thanh minh

Bị góp ý chuyện diện váy xuyên thấu, Lương Thùy Linh lên tiếng thanh minh

Cách phối đồ của Lương Thùy Linh đã thu hút sự chú ý từ phía một bộ phận khán giả.

11 giờ trước Showbiz

Vừa kết hôn 7 ngày, chồng đại gia của nữ ca sĩ lộ tin nhắn ngoại tình gây sốc

Vừa kết hôn 7 ngày, chồng đại gia của nữ ca sĩ lộ tin nhắn ngoại tình gây sốc

Lùm xùm hôn nhân của nữ ca sĩ xảy ra chỉ sau một tuần đám cưới khiến công chúng xôn xao.

11 giờ trước Khám phá

Đồ Apple sắp tăng giá

Đồ Apple sắp tăng giá

Giá bộ nhớ máy tính đang bước vào giai đoạn leo thang mạnh, khiến Apple có thể cân nhắc điều chỉnh giá nâng cấp RAM và bộ nhớ lưu trữ trên các mẫu Mac sắp ra mắt.

11 giờ trước Thiết bị

Giá vàng đã vượt 176 triệu đồng/lượng

Giá vàng đã vượt 176 triệu đồng/lượng

Trong khi giá vàng thế giới vừa có một nhịp tăng mạnh để lần đầu tiên vượt 5.000 USD/ounce, giá vàng trong nước cũng lập đỉnh lịch sử mới ở trên mốc 176 triệu đồng/lượng.

11 giờ trước Đời sống