Thói quen buổi tối tưởng giúp thư giãn nhưng lại làm giấc ngủ kém chất lượng

Nhiều người cho rằng chỉ cần dành thời gian thư giãn vào buổi tối là sẽ ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, một số thói quen tưởng chừng vô hại lại có thể khiến cơ thể khó đi vào giấc ngủ sâu, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Sau một ngày làm việc hoặc học tập căng thẳng, buổi tối thường là khoảng thời gian mọi người muốn nghỉ ngơi, giải tỏa áp lực. Không ít người hình thành những thói quen quen thuộc trước khi ngủ mà không nghĩ rằng chúng có thể tác động đến chất lượng giấc ngủ.

Sử dụng điện thoại hoặc xem màn hình quá lâu trước khi ngủ

Nhiều người có thói quen lướt mạng xã hội, xem video hoặc đọc tin tức khi đã lên giường. Ánh sáng từ màn hình có thể khiến não bộ vẫn ở trạng thái tỉnh táo, làm chậm quá trình buồn ngủ tự nhiên của cơ thể. Khi việc này lặp lại thường xuyên, giấc ngủ có thể bị nông hoặc dễ thức giấc giữa đêm.

Ăn khuya để “dễ ngủ hơn”

Một số người cho rằng ăn nhẹ vào buổi tối sẽ giúp ngủ ngon. Tuy nhiên, nếu ăn quá muộn hoặc ăn những món nhiều dầu mỡ, cơ thể phải tiếp tục tiêu hóa khi đáng lẽ nên nghỉ ngơi. Điều này có thể gây đầy bụng, khó chịu và làm giấc ngủ kém chất lượng.

Uống cà phê, trà hoặc đồ uống kích thích vào buổi tối

Thói quen uống cà phê hoặc trà để tỉnh táo khi làm việc ban đêm có thể khiến cơ thể khó thư giãn đúng lúc. Các chất kích thích có thể tồn tại trong cơ thể nhiều giờ, khiến việc đi vào giấc ngủ trở nên khó khăn hơn dù bạn đã cảm thấy mệt.

Làm việc hoặc suy nghĩ quá nhiều trước khi ngủ

Một số người vẫn xử lý công việc, đọc email hoặc lên kế hoạch cho ngày hôm sau ngay trước giờ đi ngủ. Khi não bộ còn hoạt động ở trạng thái căng thẳng, cơ thể khó chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi, dẫn đến việc trằn trọc hoặc ngủ không sâu.

Thay đổi giờ ngủ thất thường

Buổi tối ngủ quá muộn vào một số ngày và ngủ sớm vào ngày khác có thể làm rối loạn nhịp sinh học của cơ thể. Khi lịch ngủ không ổn định, não bộ khó hình thành thói quen buồn ngủ tự nhiên vào một khung giờ cố định.

Các chuyên gia thường khuyến nghị nên tạo một thói quen buổi tối nhẹ nhàng và ổn định, chẳng hạn như giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử, ăn tối sớm hơn và dành thời gian thư giãn thực sự. Những thay đổi nhỏ nhưng duy trì đều đặn có thể giúp giấc ngủ trở nên sâu và chất lượng hơn.