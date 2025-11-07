Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Thời tiết nguy hiểm trở lại, mưa to diện rộng từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

16:40 07/11/2025
Mưa lớn đang bao phủ khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa vượt 120mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong ngày 07/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to, một số nơi ghi nhận mưa rất lớn. Lượng mưa từ 7h đến 15h cùng ngày ở nhiều trạm vượt ngưỡng 90mm, trong đó trạm Hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) đạt 121,4mm, trạm Thạch Điền (Hà Tĩnh) 103,4mm và trạm Minh Hóa (Quảng Trị) 92,8mm…

Dự báo trong 24–48 giờ tới, từ chiều tối 07/11 đến hết ngày 08/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30–60mm, cục bộ có thể vượt 150mm. Nguy cơ xuất hiện các điểm mưa lớn với cường suất trên 60mm trong 3 giờ.

Từ Thanh Hoá đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Ảnh minh hoạ Từ Thanh Hoá đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, trong chiều tối và đêm 07/11, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 10–30mm, nơi mưa to có thể trên 70mm. Hiện tượng mưa lớn cục bộ cũng có khả năng xuất hiện tại khu vực này.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm có thể bao gồm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, mưa lớn kéo dài và tập trung theo từng khu vực tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng ở các vùng trũng, thấp, khu đô thị hoặc khu công nghiệp.

Từ đêm 08/11, mưa lớn tại khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị được dự báo sẽ giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được đánh giá ở mức 1.

Mưa lớn có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực như ngập úng diện rộng, sạt lở đất và nguy cơ mất an toàn trên các tuyến đường. Người dân cần chú ý theo dõi cập nhật dự báo thời tiết và chủ động các biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn.

