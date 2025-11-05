Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 16 đổ bộ, 1 tỉnh huy động ô tô, xe thiết giáp khẩn cấp ứng phó

14:53 05/11/2025
Từ ngày 6–7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện mưa rất to, lượng phổ biến 200–400 mm/đợt, có nơi trên 600 mm.

Sáng sớm 5/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Kalmaegi – cơn bão số 13 trong năm nay – đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành một trong những cơn bão rất mạnh xuất hiện từ đầu mùa mưa bão 2025.

Lúc 6h sáng, tâm bão ở khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 510 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 (134–149 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/giờ, được dự báo tiếp tục mạnh thêm trong 24 giờ tới.

Theo cơ quan khí tượng, đến 4h ngày 6/11, tâm bão dự kiến ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển Gia Lai khoảng 550 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão có thể tăng lên cấp 14, giật cấp 17.
Đến sáng 7/11, bão sẽ di chuyển vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sau đó suy yếu dần, với sức gió cấp 9–10, giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong hai ngày tới được xác định từ vĩ tuyến 10°N đến 14,5°N và phía Đông kinh tuyến 112°E, bao gồm khu vực giữa Biển Đông và phía Bắc quần đảo Trường Sa.

2025110421 Bão số 13 đang di chuyển rất nhanh - Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn 

Do ảnh hưởng của bão, giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8–11, vùng gần tâm bão cấp 12–14, giật cấp 17, sóng cao 8–10 m, biển động dữ dội.
Từ gần sáng 6/11, vùng biển Đà Nẵng – Khánh Hòa (bao gồm đảo Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 8–11, vùng gần tâm bão cấp 12–14, sóng cao 6–8 m.
Ven biển từ Huế đến Đắk Lắk có thể xảy ra nước dâng do bão 0,3–0,6 m, kết hợp triều cường gây ngập úng tại vùng trũng thấp, sóng tràn bờ, sạt lở bờ biển.

Từ ngày 6–7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện mưa rất to, lượng phổ biến 200–400 mm/đợt, có nơi trên 600 mm.
Khu vực Nam Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa 150–300 mm/đợt, cục bộ trên 450 mm. Từ ngày 7–8/11, mưa mở rộng ra các tỉnh từ Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa, lượng 50–150 mm, nơi cao trên 200 mm.
Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tăng cao ở vùng núi và trung du, trong khi ngập sâu có thể xảy ra ở đô thị thấp trũng dọc miền Trung.Từ chiều tối 6/11, các tỉnh ven biển Nam Quảng Trị – Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi – Đắk Lắk có gió mạnh cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10–12, giật cấp 14–15.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đánh giá rủi ro thiên tai do bão Kalmaegi ở cấp 4 – mức rất nguy hiểm, yêu cầu các địa phương khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, chủ động lên phương án sơ tán dân khỏi vùng ven biển, khu vực sạt lở và vùng ngập lụt sâu.

Tỉnh Gia Lai huy động 1.000 CBCS, ô tô, xe thiết giáp… khẩn cấp ứng phó

Tại Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 4/11 nêu, do ảnh hưởng của bão số 13, tỉnh Gia Lai có nguy cơ chịu tác động rất lớn về mưa, lũ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền, các ngành và người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; kích hoạt đồng thời kịch bản ứng phó với bão và lũ ở mức cao nhất.

Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, ngay khi nhận được chỉ đạo của Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã kích hoạt cơ chế trực sẵn sàng chiến đấu 24/24h. 

Bộ CHQS tỉnh cũng huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện: 46 ô tô các loại, 6 xe thiết giáp, 27 tàu xuồng các loại, 147 nhà bạt, 4364 áo phao, phao tròn... sẵn sàng cơ động khi có tình huống. Bên cạnh đó, các đơn vị công binh, dân quân tự vệ tăng cường luyện tập phương án cứu hộ - cứu nạn.

gialai Tỉnh Gia Lai khẩn cấp ứng phó với bão số 13 - Ảnh: Báo Gia Lai

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết, đến chiều 4/11, toàn tỉnh có 5.772 tàu thuyền với 40.404 lao động đang hoạt động khai thác thủy hải sản tại các ngư trường trong và ngoài tỉnh. Nhiều tàu đã chủ động vào bến neo đậu an toàn để phòng tránh bão số 13.

Trong đó, 5.414 tàu cá với 37.898 lao động hoạt động ven bờ trong tỉnh và đang neo đậu tại bến; 358 tàu với 2.506 lao động đang hoạt động trên các vùng biển.

Tại cuộc họp thông tin diễn biến bão Kalmaegi chiều 4/11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đây là một trong những cơn bão đáng quan tâm nhất từ đầu năm đến nay khi các điều kiện khí tượng hiện tại cho thấy rất ít yếu tố có thể khiến bão suy yếu nhanh trong hành trình vào Biển Đông.

"Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh. Kalmaegi có quỹ đạo và cường độ tương tự các cơn bão mạnh từng gây thiệt hại lớn ở miền Trung như Damrey năm 2017 hay Molave năm 2020", Giám đốc Trung tâm Dự báo nhận định.

Trang Anh

