Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Xe đạp và ô tô xảy ra va chạm, dân tình tranh luận lỗi thuộc về ai?

10:16 04/11/2025
Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại tình huống va chạm giao thông bất ngờ giữa một chiếc ô tô con và xe đạp.

Vụ việc xảy ra tại một đoạn đường phố có mật độ giao thông vừa phải, lúc trời đang mưa nhỏ, khiến mặt đường trơn ướt. Camera an ninh ghi lại cảnh một chiếc ô tô màu trắng đang di chuyển chậm. Cùng lúc đó, một nam sinh điều khiển xe đạp đi tới.

Va chạm xảy ra khi chiếc xe đạp của nam sinh đâm trực diện vào phần đầu xe của ô tô. Cú đâm khiến nam sinh ngã lộn nhào và chiếc xe đạp bị văng ra đường. Trong khi đó, chiếc ô tô dừng lại, tài xế mở cửa sổ xe ra và hỏi "đi đứng kiểu gì vậy?".

xe-dap-va-o-to-xay-ra-va-cham-dan-tinh-tranh-luan-1762227097.mp4

Đoạn video ghi lại tình huống va chạm giao thông bất ngờ giữa một chiếc ô tô con và xe đạp. (Nguồn: Hai Hai Nguyen)
Về phía nam sinh, dù vừa bị ngã nhưng đã nhanh chóng đứng dậy và vội vàng xin lỗi. Tài xế ô tô cũng không nói gì thêm, chấp nhận lời xin lỗi và điều khiển xe đi tiếp. Còn chiếc ô tô bị hư hỏng nhẹ ở phần đầu xe. Nam sinh sau đó được người dân xung quanh chạy đến giúp đỡ, dựng xe đạp và hỏi thăm về sức khỏe.

Đoạn video đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, với nhiều ý kiến tranh luận về lỗi thuộc về ai:

"Rõ ràng lỗi là ở xe đạp. Cậu bé lấn làn sau đó đã đâm vào phần đầu ô tô khi xe đang di chuyển chậm. Lần sau cần phải quan sát kĩ hơn."

"May mà nam sinh không sao, nhìn mà thót tim luôn. Đi xe đạp qua đoạn đường mưa phải cẩn thận hơn.

"Xem xong video tôi muốn nhắc nhở cả tài xế và người đi đường: qua đoạn nhiều người qua lại thì phải cực kỳ chú ý."

"Đúng là mưa đường trơn, ai cũng phải tập trung, không chỉ học sinh đâu, cả tài xế nữa."

Khoảnh khắc xe đạp và ô tô xảy ra va chạm. Ảnh cắt từ clip. (Nguồn: Hai Hai Nguyen) Khoảnh khắc xe đạp và ô tô xảy ra va chạm. Ảnh cắt từ clip. (Nguồn: Hai Hai Nguyen)

Tình huống va  này là lời nhắc nhở quan trọng: Trên đường trơn ướt, dù đi xe đạp hay ô tô, việc duy trì tốc độ chậm, tăng cường quan sát và luôn nhường đường cho các phương tiện khác là điều kiện tiên quyết để đảm bảo an toàn.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/xe-dap-va-o-to-xay-ra-va-cham-dan-tinh-tranh-luan-loi-thuoc-ve-ai-202511040702042661.html
Cùng chủ đề
Thông tin mới về mưa lũ miền Trung; miền Bắc hôm nay đỉnh điểm mưa rét Đời sống
Thông tin mới về mưa lũ miền Trung; miền Bắc hôm nay đỉnh điểm mưa rét

Hôm nay (4/11), mưa chủ yếu tập trung ở Hà Tĩnh – Quảng Trị, từ ngày mai mưa giảm. Trong...

Bão Kalmaegi tăng cấp, tiếp tục hướng về khu vực giữa Biển Đông Đời sống
Bão Kalmaegi tăng cấp, tiếp tục hướng về khu vực giữa Biển Đông

Dự báo, đến 1h ngày 5/11, bão trên khu vực phía Tây miền Trung Philippines với sức gió mạnh cấp...

Ruồi, nhặng bâu vào đồ ăn, người bán có thể bị phạt tiền triệu Đời sống
Ruồi, nhặng bâu vào đồ ăn, người bán có thể bị phạt tiền triệu

Bộ Y tế đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt nhiều hành vi vi phạm an toàn thực phẩm,...

Nước sông dâng vượt xa báo động 3, TP Huế tiếp tục chìm trong biển nước Đời sống
Nước sông dâng vượt xa báo động 3, TP Huế tiếp tục chìm trong biển nước

Nước trên sông Hương và sông Bồ đều dâng cao, vượt xa mức báo động 3, nhiều địa phương ở...

Miền Bắc đón không khí lạnh dồn dập: Nhiệt độ Hà Nội thấp nhất 17 độ, vừa mưa vừa rét Đời sống
Miền Bắc đón không khí lạnh dồn dập: Nhiệt độ Hà Nội thấp nhất 17 độ, vừa mưa vừa rét

Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ mưa rét diện rộng, có nơi dưới 15...

Những tiếp viên đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways lộ diện Đời sống
Những tiếp viên đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways lộ diện

Toàn bộ đồng phục của tổ bay dùng hai gam màu nâu đất và be sữa. Vest của nam tiếp...

Mới cập nhật
Bài văn 'tả công việc của bố mẹ' bị chấm 1 điểm, dân tình phản đối giáo viên gay gắt

Bài văn 'tả công việc của bố mẹ' bị chấm 1 điểm, dân tình phản đối giáo viên gay gắt

Sau khi đọc bài văn này, cô giáo không hài lòng và chấm chỉ 1 điểm. Thế nhưng, dân mạng lại tỏ ra thích thú với nội dung và phản đối màn chấm điểm của giáo viên.

5 giờ trước Học đường

iPhone gập cùng 14 sản phẩm chuẩn bị ra mắt năm 2026

iPhone gập cùng 14 sản phẩm chuẩn bị ra mắt năm 2026

Theo MacRumors, Apple chuẩn bị cho “năm bản lề” 2026 khi iPhone gập, chip C1 tự sản xuất và hàng loạt thiết bị dùng chip M6 sắp ra mắt.

5 giờ trước Thiết bị

Một loại rau được Mỹ đánh giá tốt nhất thế giới, ở chợ Việt Nam bán rất rẻ, gặp phải mua ngay

Một loại rau được Mỹ đánh giá tốt nhất thế giới, ở chợ Việt Nam bán rất rẻ, gặp phải mua ngay

Loại rau này rất quen thuộc, hóa ra vừa rẻ vừa tốt cho sức khỏe khi ăn thường xuyên.

5 giờ trước Dinh dưỡng

Top 5 phim Hoa ngữ cổ trang hot nhất năm 2025: Phim có Dương Dương vẫn thua một siêu phẩm

Top 5 phim Hoa ngữ cổ trang hot nhất năm 2025: Phim có Dương Dương vẫn thua một siêu phẩm

Loạt phim Hoa ngữ gây sốt trong năm 2025 mà khán giả yêu thích thể loại này không thể bỏ qua.

6 giờ trước Phim

Quyết định của Hiền Thục đã thay đổi cuộc đời Phương Mỹ Chi

Quyết định của Hiền Thục đã thay đổi cuộc đời Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi là một trong những ca sĩ trẻ thành công nhất ở hiện tại.

6 giờ trước Âm nhạc

Đúng rằm tháng 9, Thần Tài điểm danh 3 con giáp phát lộc: Dễ trúng số tiền tỷ, tiền đếm mỏi tay

Đúng rằm tháng 9, Thần Tài điểm danh 3 con giáp phát lộc: Dễ trúng số tiền tỷ, tiền đếm mỏi tay

Hôm nay là rằm tháng 9, dự báo có 3 con giáp may mắn về tài lộc.

6 giờ trước Khám phá

Thông tin mới về mưa lũ miền Trung; miền Bắc hôm nay đỉnh điểm mưa rét

Thông tin mới về mưa lũ miền Trung; miền Bắc hôm nay đỉnh điểm mưa rét

Hôm nay (4/11), mưa chủ yếu tập trung ở Hà Tĩnh – Quảng Trị, từ ngày mai mưa giảm. Trong hai ngày (4-5/11), lũ trên các sông ở Huế - Đà Nẵng giảm nhanh, lũ trên các sông Hà Tĩnh đến Quảng Trị dâng trở lại.

6 giờ trước Đời sống

Lý do thực sự khiến tiếp viên hàng không luôn mỉm cười chào khách lên máy bay

Lý do thực sự khiến tiếp viên hàng không luôn mỉm cười chào khách lên máy bay

Không chỉ là phép lịch sự, việc các tiếp viên hàng không luôn mỉm cười chào khách lên máy bay ngay ở cửa còn có một lý do liên quan đến an toàn.

6 giờ trước Khám phá

Trước khi bị bắt liên quan đến Hoàng Hường, “bà trùm” Nguyễn Thị Tường An làm chủ loạt doanh nghiệp

Trước khi bị bắt liên quan đến Hoàng Hường, “bà trùm” Nguyễn Thị Tường An làm chủ loạt doanh nghiệp

Trước khi bị bắt liên quan đến vụ án Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động, “bà trùm” Nguyễn Thị Tường An làm chủ loạt doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng.

6 giờ trước Pháp luật

Ngỡ ngàng trước gương mặt khác lạ của Ngọc Trinh

Ngỡ ngàng trước gương mặt khác lạ của Ngọc Trinh

Hình ảnh khác lạ của Ngọc Trinh khiến nhiều khán giả nhận không ra.

6 giờ trước Showbiz