Xe đạp và ô tô xảy ra va chạm, dân tình tranh luận lỗi thuộc về ai?

Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại tình huống va chạm giao thông bất ngờ giữa một chiếc ô tô con và xe đạp.

Vụ việc xảy ra tại một đoạn đường phố có mật độ giao thông vừa phải, lúc trời đang mưa nhỏ, khiến mặt đường trơn ướt. Camera an ninh ghi lại cảnh một chiếc ô tô màu trắng đang di chuyển chậm. Cùng lúc đó, một nam sinh điều khiển xe đạp đi tới.

Va chạm xảy ra khi chiếc xe đạp của nam sinh đâm trực diện vào phần đầu xe của ô tô. Cú đâm khiến nam sinh ngã lộn nhào và chiếc xe đạp bị văng ra đường. Trong khi đó, chiếc ô tô dừng lại, tài xế mở cửa sổ xe ra và hỏi "đi đứng kiểu gì vậy?".

Đoạn video ghi lại tình huống va chạm giao thông bất ngờ giữa một chiếc ô tô con và xe đạp. (Nguồn: Hai Hai Nguyen)

Về phía nam sinh, dù vừa bị ngã nhưng đã nhanh chóng đứng dậy và vội vàng xin lỗi. Tài xế ô tô cũng không nói gì thêm, chấp nhận lời xin lỗi và điều khiển xe đi tiếp. Còn chiếc ô tô bị hư hỏng nhẹ ở phần đầu xe. Nam sinh sau đó được người dân xung quanh chạy đến giúp đỡ, dựng xe đạp và hỏi thăm về sức khỏe.

Đoạn video đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, với nhiều ý kiến tranh luận về lỗi thuộc về ai:

"Rõ ràng lỗi là ở xe đạp. Cậu bé lấn làn sau đó đã đâm vào phần đầu ô tô khi xe đang di chuyển chậm. Lần sau cần phải quan sát kĩ hơn."

"May mà nam sinh không sao, nhìn mà thót tim luôn. Đi xe đạp qua đoạn đường mưa phải cẩn thận hơn.

"Xem xong video tôi muốn nhắc nhở cả tài xế và người đi đường: qua đoạn nhiều người qua lại thì phải cực kỳ chú ý."

"Đúng là mưa đường trơn, ai cũng phải tập trung, không chỉ học sinh đâu, cả tài xế nữa."

Khoảnh khắc xe đạp và ô tô xảy ra va chạm. Ảnh cắt từ clip. (Nguồn: Hai Hai Nguyen)

Tình huống va này là lời nhắc nhở quan trọng: Trên đường trơn ướt, dù đi xe đạp hay ô tô, việc duy trì tốc độ chậm, tăng cường quan sát và luôn nhường đường cho các phương tiện khác là điều kiện tiên quyết để đảm bảo an toàn.