Một loại rau được Mỹ đánh giá tốt nhất thế giới, ở chợ Việt Nam bán rất rẻ, gặp phải mua ngay

Loại rau này rất quen thuộc, hóa ra vừa rẻ vừa tốt cho sức khỏe khi ăn thường xuyên.

Mùi tây là một trong những loại rau gia vị quen thuộc trong ẩm thực, thường xuất hiện trong nhiều món ăn từ Âu đến Á. Không chỉ tạo điểm nhấn cho hương vị món ăn, loại rau này còn gây chú ý khi được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) xếp vào nhóm những loại rau tốt hàng đầu thế giới nhờ hàm lượng dinh dưỡng phong phú và lợi ích đối với sức khỏe.

Mùi tây là loại rau được Mỹ xếp vào nhóm tốt nhất thế giới, có lợi cho sức khỏe. (Ảnh minh họa từ Internet)

Hương vị đặc trưng, giàu giá trị dinh dưỡng

Trong thực tế, mùi tây có hai dạng phổ biến là lá xoăn và lá phẳng. Lá mùi tây phẳng được đánh giá thơm hơn và thường được các đầu bếp chuyên nghiệp ưa dùng vì dễ phối hợp với nhiều món ăn khác nhau. Điểm nổi bật của mùi tây là hương thơm nhẹ, xen lẫn vị hơi cay, giúp tăng độ tươi mát và kích thích vị giác.

Theo CDC Mỹ, mùi tây nằm trong top những loại rau giàu dưỡng chất nhất. Loại rau này chứa nhóm flavonoid có khả năng chống viêm, bảo vệ tế bào và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Bên cạnh đó, mùi tây giàu vitamin C, vitamin A, vitamin K cùng nhiều khoáng chất thiết yếu như kali, canxi và sắt.

Vitamin A và C giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện sức khỏe mắt, trong khi vitamin K đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ xương chắc khỏe và ngăn ngừa tình trạng chảy máu.

Các hợp chất như apiol và chlorophyll trong mùi tây còn được ghi nhận có khả năng giúp thanh lọc cơ thể, giảm stress oxy hóa và hỗ trợ gan thận hoạt động hiệu quả.

Trong rau mùi tây chứa nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. (Ảnh minh họa từ Internet)

Tác dụng hỗ trợ gan thận và đào thải độc tố

Một trong những điểm khiến mùi tây được đánh giá cao là khả năng thúc đẩy quá trình bài tiết tự nhiên của cơ thể. Khi được dùng ở dạng tươi, nước ép hoặc pha trà, mùi tây hỗ trợ tăng lượng nước tiểu, giúp loại bỏ natri dư thừa và giảm tình trạng giữ nước. Điều này đặc biệt hữu ích đối với những người bị phù nhẹ hoặc muốn giảm áp lực cho thận.

Không chỉ vậy, những dưỡng chất có trong mùi tây giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương, đồng thời hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra nhịp nhàng hơn. Đây là lý do loại rau này thường xuất hiện trong các chế độ ăn detox hoặc các công thức sinh tố xanh giúp làm sạch cơ thể.

Dưỡng chất có trong mùi tây giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương, đồng thời hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra nhịp nhàng hơn. (Ảnh minh họa từ Internet)

Phổ biến trong ẩm thực, dễ kết hợp món ăn

Tại Việt Nam, mùi tây được trồng nhiều ở các vùng khí hậu mát mẻ như Sơn La, Lâm Đồng và ngoại ô Hà Nội. Loại rau này có giá bán trên thị trường dao động khoảng 30.000 - 50.000 đồng/kg, tùy thời điểm và nguồn cung.

Mùi tây thường được rắc lên súp, salad, món pasta hoặc các món ăn phương Tây để tạo mùi thơm và điểm màu bắt mắt. Ngoài ra, khi dùng trong các món hải sản như cá hồi, tôm hay nghêu, mùi tây giúp làm giảm mùi tanh và tăng sự tươi ngon tự nhiên.

Gợi ý món ăn từ mùi tây

Sốt bơ tỏi mùi tây: Dùng kèm hải sản, bánh mì hoặc mì Ý.

Smoothie detox mùi tây: Kết hợp mùi tây, táo xanh, chanh và dứa, giúp thanh lọc cơ thể.

Khoai tây nghiền mùi tây: Rắc mùi tây lên khoai tây nghiền để tạo vị thơm dịu.

Với giá trị dinh dưỡng cao và công dụng toàn diện, mùi tây được xem là loại rau xứng đáng có mặt thường xuyên trong bữa ăn gia đình. Tuy nhiên, để tránh gây kích thích dạ dày hoặc ảnh hưởng đến người đang dùng thuốc chống đông, nên sử dụng mùi tây với lượng vừa phải và cân bằng cùng các nhóm thực phẩm khác để đạt hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe.i