Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Những tiếp viên đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways lộ diện

12:06 01/11/2025
Toàn bộ đồng phục của tổ bay dùng hai gam màu nâu đất và be sữa. Vest của nam tiếp viên được lấy cảm hứng từ trang phục sĩ quan hải quân thế kỷ XVIII, nữ tiếp viên có phần mềm mại.

Sáng nay (1/11), Sun PhuQuoc Airways chính thức gia nhập bầu trời Việt Nam với 3 chuyến bay hạ cánh Phú Quốc. Dàn tiếp viên của hãng cũng nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý trong ngày đầu ra mắt.

Sun PhuQuoc Airways anh 1Sun PhuQuoc Airways anh 2

Những tiếp viên của hãng bay nội địa thứ 7 Việt Nam trong chuyến bay thương mại đầu tiên. Ảnh: Phương Lâm.

Toàn bộ đồng phục của tổ bay được phối hợp giữa hai gam màu nâu đất và be sữa. Tiếp viên trưởng diện màu cam đất trầm, trong khi tiếp viên thường mặc màu be sữa sáng hơn.

Với nữ tiếp viên, bộ vest được thiết kế mềm mại, dịu dàng; còn nam tiếp viên mặc áo vest vạt chéo hai hàng cúc, lấy cảm hứng từ trang phục sĩ quan hải quân thế kỷ XVIII.

Trang phục của họ còn có 2 điểm nhấn là chiếc mũ cùng màu với váy và chiếc khăn quàng cổ/cà vạt màu đỏ.

Sun PhuQuoc Airways anh 3

Trang phục của tổ tiếp viên với tông màu nâu, be và đỏ. Ảnh: Phương Lâm.

Sun PhuQuoc Airways là hãng hàng không nội đia thứ 7 gia nhập bầu trời Việt Nam sau Vietnam Airlines, Vietjet, Sun PhuQuoc Airways anh 5Sun PhuQuoc Airways anh 6Sun PhuQuoc Airways anh 7

Sun PhuQuoc Airways được kỳ vọng tăng sức "nóng" cho thị trường hàng không Việt Nam. Ảnh: Phương Lâm.

Hãng có kế hoạch mở rộng mạng bay, tăng tần suất từ đầu năm 2026. Đặc biệt, cụm đường bay kết nối các thiên đường Du lịch Đà Nẵng - Phú Quốc và Nha Trang - Phú Quốc sẽ được đưa vào khai thác thường lệ từ tháng 3/2026.

Năm tới, hãng cũng dự kiến mở các đường bay quốc tế trực tiếp từ Phú Quốc đến Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore, Ấn Độ.

Trong bối cảnh Phú Quốc vừa trở thành đặc khu trực thuộc tỉnh An Giang và sẽ là nơi tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC 2027 với khoảng 10.000-12.000 đại biểu, gồm lãnh đạo cấp cao của 21 nền kinh tế thành viên APEC là nguyên thủ hoặc người đứng đầu chính phủ các nước như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản..., nhu cầu kết nối hàng không được dự báo tăng trưởng mạnh mẽ.

