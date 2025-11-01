Chuỗi hành vi gian dối của diễn viên Trương Ngọc Ánh

Công an TP.HCM đọc lệnh bắt diễn viên Trương Ngọc Ánh. Ảnh C.A.

Kêu gọi đầu tư triệu USD, rồi chiếm đoạt tiền chênh lệch

Theo hồ sơ, Công ty CP Bất động sản Đất Rồng được thành lập năm 2007, do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT. Lợi dụng danh tiếng của mình trong giới nghệ sĩ và doanh nhân, bà Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai hai dự án bất động sản cao cấp tại TP.HCM, trong đó có dự án tòa nhà Indochine ở 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ).

Riêng dự án Indochine, ông M. đã chuyển cho Trương Ngọc Ánh 4,49 triệu USD (khoảng 72 tỷ đồng) theo hợp đồng đầu tư ký ngày 25/1/2008.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định ngay trước thời điểm ký kết, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (sinh năm 1964, ngụ phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án. Tổng giá trị thực tế chỉ 7.917,3 lượng vàng, nhưng bị can đã khai khống trên sổ sách công ty thành 12.917,7 lượng vàng - chênh lệch khoảng 5.000 lượng vàng.

Cơ quan điều tra xác định đây là hành vi gian dối, nâng khống giá trị dự án nhằm chiếm đoạt phần chênh lệch đầu tư từ nguồn vốn góp của đối tác nước ngoài.

Công an lấy lời khai diễn viên Trương Ngọc Ánh. Ảnh: C.A.

Hạch toán khống để che giấu sai phạm

Trong quá trình điều hành, Trương Ngọc Ánh lợi dụng chức vụ người đại diện pháp luật để chỉ đạo kế toán lập bút toán khống, chỉnh sửa sổ sách, tạo chứng từ giả về việc đã thanh toán đủ 4.458 lượng vàng cho bên bán đất, trong khi thực tế mới chi 3.000 lượng.Số tiền chênh lệch được bị can rút ra khỏi tài khoản công ty, sử dụng cho mục đích cá nhân mà không thông qua Hội đồng quản trị hay báo cáo cổ đông.

Cơ quan điều tra xác định, các báo cáo tài chính của Công ty Đất Rồng trong giai đoạn 2007 – 2009 bị làm sai lệch có chủ đích, nhằm che giấu dòng tiền chiếm đoạt và hợp thức hóa phần vốn đầu tư giả mạo.

Đáng chú ý, tháng 12/2007, UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi khu đất dự án Indochine để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn. Thành phố đã chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân bị thu hồi đất. Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả toàn bộ số tiền bồi thường này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H - hai người đứng tên hợp đồng mua bán.

Theo kết quả điều tra, bà Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn hơn 10 tỷ đồng được sử dụng cá nhân, không báo cáo và không hạch toán. Hành vi này được xác định là cố ý chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp và nhà đầu tư, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Công ty Đất Rồng.