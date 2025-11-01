Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Lâm Tâm Như tiết lộ thông tin 'chấn động' về chồng diễn viên điển trai nhất nhì showbiz Hoa ngữ

12:17 01/11/2025
Lâm Tâm Như tỏ ra bất ngờ khi biết thêm khía cạnh về chồng sau 9 năm chung sống.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa là một trong những cặp đôi quyền lực nhất của làng Giải trí Hoa ngữ. Sau gần một thập kỷ kết hôn, cả hai vẫn giữ được mái ấm hạnh phúc cùng con gái nhỏ. Dù hiếm khi chia sẻ về đời sống riêng tư, song mỗi lần xuất hiện, họ đều khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự thấu hiểu và tôn trọng dành cho nhau.

Mới đây, trong một chương trình truyền hình thực tế, Lâm Tâm Như hiếm hoi nhắc đến chồng và thẳng thắn chia sẻ về quan điểm chi tiêu của hai vợ chồng. Cô cho biết bản thân thuộc “kiểu người tiêu xài vụn vặt”, rất thích mua sắm trực tuyến: “Thấy món gì hay là tôi bấm mua liền tay”. 

Lâm Tâm Như khá cởi mở trong lần hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Ảnh chụp màn hình Lâm Tâm Như khá cởi mở trong lần hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Ảnh chụp màn hình

Dù chỉ là những món đồ nhỏ, giá rẻ nhưng khi cộng lại cũng thành con số không hề nhỏ. Thậm chí, chỉ để tiết kiệm phí vận chuyển, cô còn mua thêm hàng cho đủ điều kiện miễn phí ship.

Nữ diễn viên còn kể thêm một tình huống thú vị: trong lần đi ghi hình, cô chưa kịp đặt chân đến khách sạn thì đã có hàng loạt kiện hàng được giao tới: “Gửi về nhà thì phí vận chuyển rất đắt, mang theo về tự tay còn tiết kiệm được kha khá”.

Khi được hỏi về ông xã, Lâm Tâm Như miêu tả Hoắc Kiến Hoa là người sống tiết kiệm, giản dị đến bất ngờ" “Anh ấy dùng một chiếc điện thoại đã hơn 5-6 năm, màn hình nứt rồi mà vẫn nói không cần đổi, còn dùng được thì cứ dùng thôi”. 

Lâm Tâm Như tiết lộ chồng là người tiết kiệm. Ảnh: VCG Lâm Tâm Như tiết lộ chồng là người tiết kiệm. Ảnh: VCG

Tuy nhiên dù tiết kiệm với bản thân, Hoắc Kiến Hoa lại rất rộng rãi với gia đình đặc biệt là con gái nhỏ. Nữ diễn viên chia sẻ: “Con muốn món gì mới, anh ấy sẽ mua ngay mà không do dự”.

Cách đây không lâu, vợ chồng Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa còn cùng nhau tổ chức tiệc kỷ niệm 50 năm ngày cưới cho cha mẹ nữ diễn viên, mời đông đảo người thân, bạn bè đến chung vui. Hình ảnh gia đình quây quần, ấm cúng khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ.

Lâm Tâm Như vui vẻ chụp ảnh với bố. Ảnh: Weibo Lâm Tâm Như vui vẻ chụp ảnh với bố. Ảnh: Weibo

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng bật mí bí quyết giúp cuộc hôn nhân của cô luôn êm ấm suốt nhiều năm qua: “Chúng tôi có một nguyên tắc bất di bất dịch – không bao giờ cãi nhau trước mặt con gái”. 

Lâm Tâm Như chia sẻ, vì con thường xuyên ở bên cạnh nên hai vợ chồng gần như không có cơ hội to tiếng. Nếu có điều gì chưa đồng thuận, họ sẽ đợi con đi ngủ mới ngồi lại nói chuyện, trao đổi thẳng thắn để cùng nhau tìm cách giải quyết.

Lâm Tâm Như hạnh phúc tận hưởng cuộc sống hôn nhân bên Hoắc Kiến Hoa. Ảnh: TVBS Lâm Tâm Như hạnh phúc tận hưởng cuộc sống hôn nhân bên Hoắc Kiến Hoa. Ảnh: TVBS
