Taecyeon kết hôn

12:20 01/11/2025
Ok Taecyeon (thành viên nhóm 2PM) tổ chức lễ cưới vào đầu năm 2026. Vị hôn thê của anh không hoạt động trong ngành giải trí.

Yonhap News đưa tin ca sĩ kiêm diễn viên Ok Taecyeon kết hôn vào mùa xuân tới. Công ty quản lý Fifty One K của Ok Taecyeon thông báo vào 1/11: "Diễn viên Ok Taecyeon hứa dành trọn cuộc đời mình cho một người mà anh đã hẹn hò từ lâu".

Vị hôn thê của Taecyeon không hoạt động trong ngành Giải trí và đám cưới của hai người được tổ chức riêng tư vào đầu năm 2026.

Taecyeon ket hon anh 1

Ok Taecyeon chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Ảnh: News1.

Ngày 1/11, Ok Taecyeon cũng đăng một bức thư viết tay lên mạng xã hội. Trong bức thư, thành viên nhóm 2PM Tâm sự: "Tôi đã hứa dành trọn cuộc đời còn lại của mình cho một người đã hiểu và tin tưởng tôi từ lâu. Chúng tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nhau và cùng nhau bước đi trong tương lai.

Nam ca sĩ cũng bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ. Anh bày tỏ: "Tôi bắt đầu tham gia Superstar Survival khi 19 tuổi và tôi có thể đi xa đến thế này là nhờ các bạn luôn ở bên tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để đền đáp tình yêu và sự tin tưởng các bạn dành cho tôi với tư cách một thành viên của 2PM, một diễn viên và là một Taecyeon như các bạn đã biết".

Ok Taecyeon (sinh năm 1988) ra mắt vào năm 2008 với nhóm nhạc 2PM. Họ nổi tiếng với hình tượng “dã thú” mạnh mẽ, nam tính cùng nhiều bài hát như Hands Up, Again & Again, Heartbeat, I’ll Be Back…

Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào 2010 thông qua bộ Phim truyền hình Cinderella's Sister, sau đó tham gia nhiều dự án khác như Dream High, Vincenzo, The First Night with the Duke…

