Yonhap News đưa tin ca sĩ kiêm diễn viên Ok Taecyeon kết hôn vào mùa xuân tới. Công ty quản lý Fifty One K của Ok Taecyeon thông báo vào 1/11: "Diễn viên Ok Taecyeon hứa dành trọn cuộc đời mình cho một người mà anh đã hẹn hò từ lâu".
Vị hôn thê của Taecyeon không hoạt động trong ngành Giải trí và đám cưới của hai người được tổ chức riêng tư vào đầu năm 2026.
|
Ok Taecyeon chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Ảnh: News1.
Ngày 1/11, Ok Taecyeon cũng đăng một bức thư viết tay lên mạng xã hội. Trong bức thư, thành viên nhóm 2PM Tâm sự: "Tôi đã hứa dành trọn cuộc đời còn lại của mình cho một người đã hiểu và tin tưởng tôi từ lâu. Chúng tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nhau và cùng nhau bước đi trong tương lai.
Nam ca sĩ cũng bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ. Anh bày tỏ: "Tôi bắt đầu tham gia Superstar Survival khi 19 tuổi và tôi có thể đi xa đến thế này là nhờ các bạn luôn ở bên tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để đền đáp tình yêu và sự tin tưởng các bạn dành cho tôi với tư cách một thành viên của 2PM, một diễn viên và là một Taecyeon như các bạn đã biết".
Ok Taecyeon (sinh năm 1988) ra mắt vào năm 2008 với nhóm nhạc 2PM. Họ nổi tiếng với hình tượng “dã thú” mạnh mẽ, nam tính cùng nhiều bài hát như Hands Up, Again & Again, Heartbeat, I’ll Be Back…
Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào 2010 thông qua bộ Phim truyền hình Cinderella's Sister, sau đó tham gia nhiều dự án khác như Dream High, Vincenzo, The First Night with the Duke…
Bạn muốn tình yêu hay một mối quan hệ?
Tình yêu không phải một mối quan hệ. Tình yêu tạo ra mối liên kết nhưng không phải một mối quan hệ. Mối quan hệ là một trạng thái đã hoàn thành hoặc kết thúc. Mối quan hệ là một danh từ, là một thời kỳ đã qua, giống như tuần trăng mật đã kết thúc. Vậy nên không còn niềm vui, nhiệt huyết nào vì mọi thứ đã qua rồi.
Trong một thế giới đầy biến động, nơi sự lo lắng và bất an trở thành trạng thái thường trực, Can Trường của Osho là lời mời gọi người đọc bước vào hành trình sống can đảm, sống thật, sống toàn vẹn với chính mình.