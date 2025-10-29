'Độc lạ' Miss Universe năm nay: Thí sinh giả làm búp bê, tự đóng gói chính mình trong hộp nhựa trong suốt

Đại diện Estonia tham gia Miss Universe không ngần ngại 'chơi lớn' ngay từ màn chào sân.

Mới đây, đại diện Estonia tại Miss Universe 2025 là người đẹp Brigitta Schaback đã gây “bão mạng” khi xuất hiện tại sân bay với màn chào sân độc đáo chưa từng có. Thay vì xuất hiện với trang phục đơn giản như các thí sinh khác, người đẹp 28 tuổi quyết định hóa thân thành búp bê, đứng trong hộp nhựa trong suốt được trang trí bắt mắt và phải nhờ người kéo đi.

Hình ảnh sáng tạo này nhanh chóng lan truyền rộng rãi, thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và khán giả quốc tế. Nhiều người nhận xét Brigitta có tư duy quảng bá thông minh và khác biệt, giúp cô nổi bật ngay từ những ngày đầu lên đường dự thi.

Brigitta Schaback thể hiện sự "chịu chơi" khi tự hoá thân thành búp bê trên đường đến địa điểm thi Miss Universe. Ảnh: IGNV

Đại diện Estonia đã khiến dân tình được phen "hú hồn" với màn hoá trang độc đáo. Ảnh: IGNV

Trước đó, Brigitta Schaback đã vượt qua chín thí sinh khác để đăng quang Miss Universe Estonia 2025 trong đêm chung kết diễn ra ngày 30/9 tại Lâu đài Lagedi (Loo). Người đẹp cũng xuất sắc giành thêm giải “Người đẹp được yêu thích nhất” (People’s Choice Award) và được Valeria Vasilieva là Miss Universe Estonia 2024 trao lại vương miện.

Sau đăng quang, Brigitta nhanh chóng bước vào giai đoạn chuẩn bị cho hành trình đại diện Estonia tại Miss Universe 2025. Không chỉ sở hữu nhan sắc cuốn hút và vóc dáng nổi bật, tân hoa hậu còn được biết đến là doanh nhân, người mẫu và nhà hoạt động xã hội.

Nhan sắc xinh đẹp của Brigitta Schaback. Ảnh: IGNV

Đại diện Estonia đến với Miss Universe năm nay sở hữu thân hình nóng bỏng. Ảnh: missuniverse.estonia

Brigitta Schaback theo đuổi phong cách cá tính, gai góc trước khi trở thành hoa hậu. Ảnh: IGNV

Brigitta có bằng Cử nhân Khoa học Máy tính và là người sáng lập tổ chức phi chính phủ Voice of Change, chuyên hoạt động vì bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Với hình ảnh mạnh mẽ, hiện đại và tinh thần nhân văn, Brigitta Schaback được kỳ vọng sẽ là đối thủ đáng gờm tại Miss Universe 2025.