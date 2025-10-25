Nối gót Đỗ Thị Hà, một Á hậu chính thức làm dâu hào môn vào sáng nay, nhan sắc khiến dân tình 'xỉu up xỉu down'

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc 'đỉnh của chóp', nàng Á hậu còn khiến khán giả ngưỡng mộ vì câu chuyện tình ngọt ngào tựa cổ tích.

Sáng 25/10, mạng xã hội rộn ràng trước thông tin Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu chính thức theo chồng về dinh sau thời gian dài hẹn hò với bạn trai doanh nhân. Hôn lễ được tổ chức tại một nhà thờ lớn ở TP.HCM trong không khí ấm cúng, sang trọng nhưng không kém phần lãng mạn.

Theo chia sẻ từ bạn bè thân thiết, chú rể là người ngoài ngành Giải trí, hiện giữ vị trí chủ tịch một công ty về lĩnh vực khách sạn và Du lịch. Dù kín tiếng trong đời tư, anh vẫn luôn được biết đến là người thành đạt, điềm đạm và hết lòng ủng hộ sự nghiệp nghệ thuật của Quỳnh Châu.

Xuất hiện trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, thiết kế ôm sát khoe trọn đường cong và vai trần thanh thoát, Quỳnh Châu khiến dân tình không khỏi "xỉu up xỉu down" vì nhan sắc rạng ngời. Nụ cười hạnh phúc, ánh mắt rưng rưng khi cô bước vào lễ đường đã khiến nhiều khán giả xúc động. Hình ảnh người đẹp sánh bước bên chú rể lịch lãm, nắm tay làm lễ giữa tiếng chuông nhà thờ ngân vang khiến khoảnh khắc càng thêm trọn vẹn.

Hôn lễ được tổ chức tại một nhà thờ lớn ở TP.HCM trong không khí ấm cúng của gia đình hai bên.

Trước đó, nàng Á hậu từng gây chú ý khi hé lộ khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn trong không gian lãng mạn. Nhiều đồng nghiệp trong Showbiz đều gửi lời chúc mừng, khen cô xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn sau nhiều năm nỗ lực và cống hiến.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu được biết đến là gương mặt quen thuộc trong làng giải trí. Cô khởi đầu với vai trò người mẫu, sau đó thử sức ở nhiều cuộc thi nhan sắc và từng ghi dấu với danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022. Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, vóc dáng chuẩn, cô còn gây thiện cảm với hình ảnh năng động, thông minh và tác phong chuyên nghiệp khi đảm nhận vai trò MC cho nhiều chương trình lớn.

Sau đám cưới đình đám của Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng thiếu gia Viết Vương, hôn lễ của Chế Nguyễn Quỳnh Châu tiếp tục khiến khán giả bàn tán sôi nổi.

Hiện những hình ảnh trong lễ cưới của Á hậu Quỳnh Châu vẫn đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Người hâm mộ không chỉ gửi lời chúc phúc mà còn dành nhiều lời khen cho nhan sắc ngày càng thăng hạng và thần thái rạng rỡ của "nàng dâu hào môn" mới của showbiz Việt.

