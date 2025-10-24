Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Rộ clip Diệu Nhi khoe vòng bụng giữa tin đồn mang thai

14:45 24/10/2025
Trước những tin đồn mang thai lần 3, Diệu Nhi đã đăng tải clip này trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng liên tục bàn tán xôn xao về tin đồn Diệu Nhi đang mang thai lần thứ ba. Tuy nhiên, giữa những đồn đoán chưa được xác thực, nữ diễn viên lại khiến dân tình "bật ngửa" khi đăng tải một đoạn clip ngắn trên mạng xã hội, vô tình để lộ vòng bụng phẳng lì, qua đó gián tiếp phủ nhận mọi lời đồn đại.

 
Khoảnh khắc Diệu Nhi để lộ vòng eo của mình giữa tin đồn mang thai (Video: FBNV). Khoảnh khắc Diệu Nhi để lộ vòng eo của mình giữa tin đồn mang thai (Video: FBNV).

Trong clip, Diệu Nhi xuất hiện với kiểu tóc bob trẻ trung, diện outfit Thể thao năng động gồm áo croptop ôm sát và chân váy ngắn. Cô tự tin tạo dáng, biểu cảm tinh nghịch và tràn đầy năng lượng. Điều khiến người xem chú ý nhất chính là vòng eo thon gọn, săn chắc, hoàn toàn trái ngược với những lời đồn đoán cô đang mang bầu. Chỉ sau ít giờ đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng loạt bình luận khen ngợi vóc dáng của nữ diễn viên.

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài ngày càng thăng hạng, Diệu Nhi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự khéo léo khi ứng xử trước tin đồn. Cô không hề lên tiếng phản bác hay giải thích dài dòng, mà chỉ nhẹ nhàng dùng hình ảnh thực tế để khẳng định tình trạng hiện tại. Cách đáp trả tinh tế này càng khiến người hâm mộ thêm yêu mến và nể phục tính cách vui vẻ, thông minh của cô.

Diệu Nhi và Anh Tú là một trong những cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm lớn của khán giả (Ảnh: FBNV). Diệu Nhi và Anh Tú là một trong những cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm lớn của khán giả (Ảnh: FBNV).

Diệu Nhi và Anh Tú hiện là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất Showbiz Việt. Sau khi công khai về chung một nhà, cả hai vẫn giữ thói quen hạn chế chia sẻ đời tư, thay vào đó tập trung cho công việc nghệ thuật. Dù vậy, qua những khoảnh khắc hiếm hoi được chia sẻ, khán giả dễ dàng nhận thấy tình cảm gắn bó, bền chặt của cặp đôi. Anh Tú nhiều lần thể hiện sự quan tâm và trân trọng dành cho vợ, còn Diệu Nhi vẫn giữ nét hóm hỉnh, duyên dáng vốn có.

Ở tuổi ngoài 30, Diệu Nhi được nhận xét là ngày càng mặn mà và quyến rũ hơn. Sau khi làm mẹ, cô vẫn duy trì được thân hình săn chắc, vòng eo nhỏ nhắn cùng làn da sáng mịn. Nhiều người hâm mộ không tiếc lời khen rằng Diệu Nhi ngày càng nhuận sắc và sở hữu Phong cách Thời trang tinh tế, hiện đại hơn.

Nhan sắc Diệu Nhi ngày càng thăng hạng, khiến netizen phải trầm trồ (Ảnh: FBNV). Nhan sắc Diệu Nhi ngày càng thăng hạng, khiến netizen phải trầm trồ (Ảnh: FBNV).
Diệu Nhi - một người nghệ sĩ duyên dáng, thông minh và bản lĩnh (Ảnh: FBNV). Diệu Nhi - một người nghệ sĩ duyên dáng, thông minh và bản lĩnh (Ảnh: FBNV).

Có thể nói, với chỉ một đoạn clip ngắn, Diệu Nhi không chỉ khéo léo dập tắt tin đồn mà còn chứng minh phong độ nhan sắc và sự tự tin đáng ngưỡng mộ của mình. Hình ảnh người phụ nữ vừa duyên dáng, vừa bản lĩnh của cô tiếp tục ghi điểm mạnh trong lòng công chúng, minh chứng rằng, sau ánh hào quang nghệ thuật, Diệu Nhi vẫn luôn biết cách giữ gìn và lan tỏa năng lượng tích cực đến người hâm mộ.

