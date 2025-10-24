Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Âm nhạc

Từ bản rap Việt bị khai tử

10:18 24/10/2025
Từ vỏ bọc của underground (thế giới ngầm), nhiều rapper thoải mái đưa ca từ tục tĩu, thậm chí là nhắc tên chất cấm vào bài nhạc. Song, không ít trường hợp bị khán giả lên án và rồi nhận cái giá đắt.

Ổ quỷ - bản rap của nhóm rapper Dangrangto, DMT, TeuYungBoi và Rocky CDE - từng là cơn sốt làm rung chuyển giới rap Việt. Trong thời điểm cái tên Dangrangto và Rocky CDE nổi lên từ trận beef (công kích nhau), Ổ quỷ tăng view chóng mặt và sớm vượt mốc 10 triệu lượt nghe/xem trên YouTube. Song, chỉ thời gian ngắn sau đó, Ổ quỷ bị khai tử trên mọi nền tảng.

Lý do Ổ quỷ biến mất khỏi bản đồ nhạc Việt vẫn là bí ẩn với giới rap. Khán giả tìm thấy sự trùng hợp về việc Ổ quỷ bị xóa ngay thời điểm Dangrangto lên sóng truyền hình. Tuy nhiên, cũng vì một lý do bí ẩn, rapper đình đám của Rap Việt mùa 4 lại không lên sóng chung kết. Từ đây, khán giả đã đặt ra câu hỏi, phải chăng các sản phẩm âm nhạc tranh cãi đã khiến Dangrangto bị tước mất cơ hội?

img-2289.jpg
Ổ quỷ bị xóa sổ ngay thời điểm Dangrangto lên sóng truyền hình.

Nhạc rap vẫn gây tranh cãi

Sự nhạy cảm trong ca từ nhạc rap được đào xới lại và đang là đề tài thu hút tranh luận trên mạng xã hội. Loạt rapper chuyên làm nhạc với ca từ nhạy cảm như Bình Gold và Andree bị điểm tên.

Hieuthuhai có câu rap nhạy cảm trong bản rap Trình. Giữa tâm bão, nam rapper khẳng định viết lyrics trong bản rap Trình là để châm biếm, không có ý cổ xúy tệ nạn.

Nhìn lại quá khứ, tranh cãi về ca từ nhạy cảm ở rap Việt không mới. Những câu rap nhạy cảm của Hieuthuhai cũng chẳng là gì nếu so sánh với sự táo bạo của nhiều rapper trong giới underground. Điển hình như bản rap Ổ quỷ, các rapper viết thẳng: "Tao sẽ chill cùng em nếu như nhà của em có cỏ Mỹ / Ơ thôi không hâm anh không chơi cỏ Mỹ", hoặc là "Năm hoa K giao nhận tao gọi là bỏ sỉ".

Ổ quỷ đã bị "khai tử", dù đang trên đường trở thành bản hit đình đám của lịch sử rap Việt, giúp các rapper nhận về doanh thu nhạc số khổng lồ. Trước khi biến mất, Ổ quỷ đã bị một bộ phận khán giả lên án vì ca từ nhạy cảm. Việc các rapper mạnh tay gạt bỏ bản nhạc chính là hành động để tự cứu mình trước khi tình hình phức tạp hơn.

Những từ nhạy cảm liên quan đến chất cấm như "mai thúy", "cocain", "đường K", "cần sa", "cỏ", xuất hiện nhan nhản ở các sản phẩm nhạc rap. Các rapper cố bẻ lái bằng việc đảo ngược vần, hoặc chủ động mix giọng để bẻ âm khi phát ra những từ như vậy trong bài nhạc.

Rapper cố nhồi nhét từ ngữ nhạy cảm, chất cấm để thể hiện cái gọi là "chất", "sống thật" như ca tụng từ một bộ phận khán giả. Điều này không giúp bài nhạc của họ hay hơn, hoặc dễ để trở nên nổi tiếng hơn. Thay vào đó, sự xuất hiện kiểu như từ "Mai thúy" trong bản rap Trình chỉ khiến rapper ôm họa vào người.

screenshot-2025-10-23-at-234756.png
screenshot-2025-10-23-at-234749.png

Lời cảnh báo của Hieuthuhai.

Vỏ bọc mong manh của rapper

Vì ca từ nhạy cảm, bao gồm cả những lyrics mang tính chửi thề, gợi dục và cổ xúy tệ nạn, nhiều rapper Việt phải trả giá. Đã có trường hợp bị xử phạt hành chính vì bài nhạc nhạy cảm, khiến dư luận bức xúc. Tuy nhiên, nhiều rapper vẫn vô tư trong khâu sáng tác, để rồi gánh lấy hậu quả.

Vỏ bọc duy nhất để các rapper tự tin viết ca từ như ý muốn, nằm ở cái gọi là văn hóa rap/hip hop. Nhạc rap Việt thời chưa phát triển từng có nhiều năm cho phép rapper làm bất cứ điều gì họ muốn. Song, khi rap bùng nổ, lan đến nhiều tầng lớp khán giả, sự tự do của rapper bó hẹp lại.

Văn hóa của underground rap (thế giới ngầm) giờ không còn là vỏ bọc an toàn cho rapper thỏa sức sáng tác. Một bản nhạc rap, ngay cả khi rapper đăng tải trên nền tảng underground như Soundcloud vẫn có thể "viral". Cả khi họ đăng nhạc ở các trang cá nhân, khán giả vẫn chú ý tới.

Thực tế là trong 5 năm gần đây, các bản nhạc của rap Việt đã bớt lộn xộn. Nhiều rapper đã có sự nghiệp tươi sáng và cạnh tranh sòng phẳng trên đường đua âm nhạc. Những rapper thành công trên thị trường nhạc Việt hiện tại, đa số đều linh hoạt theo thời cuộc, ưu tiên hướng đến thị hiếu khán giả đại chúng và né tránh những thứ tạo nên nhạy cảm của nhạc rap.

Làng rap Việt vẫn mải tranh cãi chuyện đâu là rapper mất chất và đâu là rapper giữ được chất. Thực tế là sự thay đổi không chỉ đến từ vài cá nhân, mà chất hay không chất, đến từ cục diện xoay chuyển của một làng rap Việt, với số đông là những rapper đặt cho sự nghiệp bản thân nhiều mục tiêu lớn thay vì bất chấp tất cả vì cái tôi.

Và khi cục diện làng rap thay đổi, những yếu tố đi ngược Xu hướng sẽ bị đào thải. Đó là loạt bản nhạc phải biến mất, do chính tay rapper xóa đi, hoặc bị buộc xóa như Để ai cần của Bray và YoungH.

Theo tienphong.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://tienphong.vn/tu-ban-rap-viet-bi-khai-tu-post1789901.tpo
Cùng chủ đề
Bích Phương khoe lưng trần khiến khán giả 'phát sốt' Âm nhạc
Bích Phương khoe lưng trần khiến khán giả 'phát sốt'

Hình ảnh của Bích Phương khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Park Bom tuyên chiến YG Entertainment vì đã tham ô, lừa đảo số tiền hàng trăm tỷ không đếm xuể Âm nhạc
Park Bom tuyên chiến YG Entertainment vì đã tham ô, lừa đảo số tiền hàng trăm tỷ không đếm xuể

Động thái bất ngờ của Park Bom gây chấn động giới showbiz.

MAMA 2025 và 'cuộc chia tay' thế hệ 9x Âm nhạc
MAMA 2025 và 'cuộc chia tay' thế hệ 9x

MAMA 2025 không chỉ là buổi lễ tôn vinh âm nhạc mà còn là cột mốc chuyển giao thế hệ...

Taylor Swift lấy chồng nhưng không bỏ cuộc chơi: Nhạc "hỗn" chưa từng thấy, hở bạo đốt mắt Âm nhạc
Taylor Swift lấy chồng nhưng không bỏ cuộc chơi: Nhạc "hỗn" chưa từng thấy, hở bạo đốt mắt

Taylor Swift chính thức phát hành album phòng thu số 12 - The Life of a Showgirl.

G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có! Âm nhạc
G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có!

G-Dragon chính thức công bố seat map và giá vé concert tại Hà Nội.

HOT: G-Dragon xác nhận tổ chức concert tại Hà Nội vào tháng 11! Âm nhạc
HOT: G-Dragon xác nhận tổ chức concert tại Hà Nội vào tháng 11!

Sau hàng loạt đồn đoán, cuối cùng G-Dragon cũng chính thức xác nhận mang concert Übermensch đến Hà Nội.

Mới cập nhật
Rộ clip Diệu Nhi khoe vòng bụng giữa tin đồn mang thai

Rộ clip Diệu Nhi khoe vòng bụng giữa tin đồn mang thai

Trước những tin đồn mang thai lần 3, Diệu Nhi đã đăng tải clip này trên mạng xã hội.

6 giờ trước Showbiz

Đợt rét đậm ở miền Bắc

Đợt rét đậm ở miền Bắc

Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc rét sớm, trong khi Nam Bộ được dự báo nắng nóng xuất hiện sớm từ đầu tháng 3/2026.

7 giờ trước Đời sống

Giá vàng trồi sụt thất thường, nên đầu tư hay chuyển sang 'ôm' bạc?

Giá vàng trồi sụt thất thường, nên đầu tư hay chuyển sang 'ôm' bạc?

Giá vàng tăng quá cao, khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến bạc với mức giá rẻ hơn và mức độ tăng giá khá tốt, tuy nhiên đây có phải kênh đầu tư an toàn?

7 giờ trước Đời sống

Visual đẹp chưa từng thấy của Lưu Diệc Phi

Visual đẹp chưa từng thấy của Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi được nhận xét giống hệt một nàng công chúa với tạo hình sang chảnh, đầy cuốn hút.

7 giờ trước Showbiz

Bích Phương khoe lưng trần khiến khán giả 'phát sốt'

Bích Phương khoe lưng trần khiến khán giả 'phát sốt'

Hình ảnh của Bích Phương khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

7 giờ trước Âm nhạc

Đồng Phục Phương Hoa – Công ty may đồng phục gần 15 năm kinh nghiệm tại Hà Nội

Đồng Phục Phương Hoa – Công ty may đồng phục gần 15 năm kinh nghiệm tại Hà Nội

Đồng phục không chỉ là trang phục tập thể, mà còn là công cụ khẳng định thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp. Với hơn 14 năm kinh nghiệm, Công ty TNHH Sản Xuất Đồng Phục Phương Hoa (Đồng Phục HP) đã khẳng định vị thế trong ngành may đồng phục Việt Nam nhờ năng lực sản xuất vượt trội và dịch vụ tận tâm.

7 giờ trước Kinh doanh

Giá vàng bật tăng sau 2 ngày rơi mạnh

Giá vàng bật tăng sau 2 ngày rơi mạnh

Sáng nay (24/10), giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại sau khi 2 ngày giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 149,5 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn cao nhất 153,5 triệu đồng/lượng.

11 giờ trước Đời sống

Lương Bằng Quang liên tục gào khóc trước lúc bị bắt

Lương Bằng Quang liên tục gào khóc trước lúc bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam nhạc sĩ Lương Bằng Quang để điều tra hành vi "đưa hối lộ" liên quan vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

12 giờ trước Pháp luật

Bí ẩn nhân vật Lê Sỹ Cường trong vụ án Ngân 98 - Lương Bằng Quang

Bí ẩn nhân vật Lê Sỹ Cường trong vụ án Ngân 98 - Lương Bằng Quang

Sau khi bị khởi tố về hành vi "Đưa hối lộ", vợ chồng Ngân 98 - Lương Bằng Quang tiếp tục khiến dư luận chú ý khi nhân vật trung gian Lê Sỹ Cường, người nhận 8 tỷ đồng để "chạy án", bị xem là mắt xích quan trọng trong vụ việc.

12 giờ trước Pháp luật

TP Hồ Chí Minh đăng cai Hội nghị thế giới về Thể thao đại chúng lần 10

TP Hồ Chí Minh đăng cai Hội nghị thế giới về Thể thao đại chúng lần 10

Hội nghị thế giới về Thể thao đại chúng (Mass Participation World - MPW), phối hợp cùng Sunrise Events Vietnam (SEV), chính thức công bố kỳ hội nghị thường niên lần thứ 10 (MPW25) sẽ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh trong 2 ngày 4-5/12/2025.

22 giờ trước THỂ THAO