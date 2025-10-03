Taylor Swift lấy chồng nhưng không bỏ cuộc chơi: Nhạc "hỗn" chưa từng thấy, hở bạo đốt mắt

Taylor Swift chính thức phát hành album phòng thu số 12 - The Life of a Showgirl.

11h trưa ngày 3/10 (giờ Việt Nam), Taylor Swift chính thức ra mắt album phòng thu thứ 12 trong sự nghiệp mang tên The Life of a Showgirl. Đây là dự án nối tiếp The Tortured Poets Department (2024), nhưng mang màu sắc hoàn toàn đối lập: vui tươi, sôi động và đậm chất pop. Trong podcast New Heights của bạn trai Travis Kelce và anh trai Jason Kelce, Taylor Swift tiết lộ toàn bộ ý tưởng album đến từ thời điểm cô thực hiện chặng châu Âu của The Eras Tour năm 2024. Tour diễn hoành tráng, làm nên lịch sử, Taylor lại muốn ghi lại “mọi thứ diễn ra sau bức màn” – những khoảnh khắc riêng tư, sự kiệt sức xen lẫn hưng phấn khi “sống cuộc đời của một vũ nữ” sau mỗi đêm diễn.

Nữ ca sĩ gọi đây là một “sự trở lại có ý thức với nhạc pop thẳng thắn”, trái ngược với âm hưởng trữ tình và có phần u tối của album trước. Cô khẳng định mục tiêu của mình là tạo ra “những giai điệu truyền cảm đến mức bạn gần như phát điên”, cùng phần lời sắc nét và có chủ đích rõ ràng. Các nhà phê bình quốc tế cũng đánh giá The Life of a Showgirl vui tươi, giàu năng lượng hơn nhiều so với The Tortured Poets Department.

Concept hở bạo đốt mắt:

Ảnh bìa album cũng gây chú ý khi Taylor chọn hình ảnh theo Phong cách cắt dán, chụp cô trong bồn tắm sau một đêm diễn. Đây là cách nữ ca sĩ thể hiện chủ đề album - sự cân bằng giữa đời thực và danh tiếng, cùng những góc nhìn riêng tư về tình yêu và cảm xúc cá nhân. Concept album táo bạo chưa từng thấy, Taylor Swift diện lên mình những bộ cánh cắt xẻ táo bạo, tái hiện hình ảnh vũ nữ hào nhoáng, đúng tinh thần “showgirl”.

The Life of a Showgirl bao gồm 12 ca khúc: The Fate of Ophelia (đĩa đơn dẫn đường), Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, Ruin The Friendship, Actually Romantic, WihLit, Wood, Cancelled!, Honey và ca khúc chủ đề The Life of a Showgirl - hợp tác cùng Sabrina Carpenter, cũng là màn kết hợp duy nhất trong album. Taylor Swift đã hết “đày đọa”, bước sang kỷ nguyên mới tươi sáng, người nghe như nhìn thấy nữ ca sĩ của era 1989 đã quay trở lại.

Song song với phát hành nhạc, Taylor tổ chức sự kiện điện ảnh The Official Release Party of a Showgirl dài 89 phút, chiếu tại hơn 100 quốc gia từ ngày 3/10 đến hết ngày 5/10. Khán giả có cơ hội thưởng thức MV độc quyền của The Fate of Ophelia, lyric video cùng những chia sẻ cá nhân của Taylor về quá trình sáng tác.

Ngoài phiên bản digital, album còn phát hành loạt bản vật lý độc quyền. Vinyl có nhiều màu sắc và tên gọi khác nhau, trong đó nổi bật là The Crowd Is Your King Edition (Summertime Spritz Pink Shimmer Vinyl) dành riêng cho Target. Các bản CD cũng được phát hành với ba phiên bản: It’s Beautiful, It’s Frightening và It’s Rapturous, đi kèm poster và hình ảnh chưa từng công bố.

Rolling Stone chấm album 5 sao

Ngay sau khi phát hành album, Taylor Swift nhận được cơn mưa lời khen từ các tạp chí âm nhạc lớn. Billboard khen ngợi, Rolling Stone chấm album The Life of a Showgirl 5 sao, đồng thời nhận định đây là “màn trình diễn tuyệt vời nhất”. Album phát hành trong thời điểm Taylor Swift vừa công bố đính hôn với Travis Kelce. Giới chuyên môn khen ngợi, dù lấy chồng thì Taylor vẫn giữ vững phong độ, không hề “bỏ cuộc chơi”. Năm nay, Taylor Swift thực sự hạnh phúc viên mãn khi cả tình yêu và sự nghiệp đều thăng hoa.

Track mở đầu - The Fate of Ophelia

Những track được yêu thích nhất hiện tại là The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor,... Dân tình cũng bắt đầu nghiên cứu lyric của Taylor, điểm danh những cái tên bị “Rắn chúa” ngầm nhắc đến. Charli XCX là cái tên nóng nhất lúc này, khi ca khúc Actually Romantic được cho là “diss ngầm” nữ ca sĩ người Anh. Đây cũng là album có nhiều “ngôn từ trưởng thành” nhất trong các album Taylor Swift từng phát hành. Nghe kỹ ca từ, fan sốt rần rần vì Taylor Swift không ngại đề cập đến những từ nhạy cảm. “Công chúa đồng quê” trưởng thành, trở thành pop girl nóng bỏng, “mỏ hỗn” hơn bao giờ hết.

“Công chúa đồng quê” trưởng thành, trở thành pop girl nóng bỏng, “mỏ hỗn” hơn bao giờ hết

Trước giờ phát hành, The Life of a Showgirl đã kịp ghi nhận một cột mốc đáng nể: trở thành album có số lượng pre-save cao nhất lịch sử Spotify, phá kỷ lục do chính Taylor lập trước đó. Thành tích này tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ của nữ ca sĩ, người gần như chưa bao giờ đánh mất vị thế biểu tượng pop toàn cầu sau hơn 15 năm đứng trên đỉnh cao. Taylor Swift hứa hẹn sẽ thiết lập thêm nhiều cột mốc streaming với album này.

Taylor Swift hào nhoáng và lộng lẫy trong kỷ nguyên mới:

