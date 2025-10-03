Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Âm nhạc

Taylor Swift lấy chồng nhưng không bỏ cuộc chơi: Nhạc "hỗn" chưa từng thấy, hở bạo đốt mắt

16:16 03/10/2025
Taylor Swift chính thức phát hành album phòng thu số 12 - The Life of a Showgirl.

11h trưa ngày 3/10 (giờ Việt Nam), Taylor Swift chính thức ra mắt album phòng thu thứ 12 trong sự nghiệp mang tên The Life of a Showgirl. Đây là dự án nối tiếp The Tortured Poets Department (2024), nhưng mang màu sắc hoàn toàn đối lập: vui tươi, sôi động và đậm chất pop. Trong podcast New Heights của bạn trai Travis Kelce và anh trai Jason Kelce, Taylor Swift tiết lộ toàn bộ ý tưởng album đến từ thời điểm cô thực hiện chặng châu Âu của The Eras Tour năm 2024. Tour diễn hoành tráng, làm nên lịch sử, Taylor lại muốn ghi lại “mọi thứ diễn ra sau bức màn” – những khoảnh khắc riêng tư, sự kiệt sức xen lẫn hưng phấn khi “sống cuộc đời của một vũ nữ” sau mỗi đêm diễn.

53167894113167039264880898874715503690430905n Taylor Swift chính thức ra mắt album phòng thu thứ 12 trong sự nghiệp mang tên The Life of a Showgirl

Nữ ca sĩ gọi đây là một “sự trở lại có ý thức với nhạc pop thẳng thắn”, trái ngược với âm hưởng trữ tình và có phần u tối của album trước. Cô khẳng định mục tiêu của mình là tạo ra “những giai điệu truyền cảm đến mức bạn gần như phát điên”, cùng phần lời sắc nét và có chủ đích rõ ràng. Các nhà phê bình quốc tế cũng đánh giá The Life of a Showgirl vui tươi, giàu năng lượng hơn nhiều so với The Tortured Poets Department.

Concept hở bạo đốt mắt:

55759491413569129024671913044617932160908263n
55727408413569130524671764081341124419604352n
55820396013569131924671625845790001528416191n

Ảnh bìa album cũng gây chú ý khi Taylor chọn hình ảnh theo Phong cách cắt dán, chụp cô trong bồn tắm sau một đêm diễn. Đây là cách nữ ca sĩ thể hiện chủ đề album - sự cân bằng giữa đời thực và danh tiếng, cùng những góc nhìn riêng tư về tình yêu và cảm xúc cá nhân. Concept album táo bạo chưa từng thấy, Taylor Swift diện lên mình những bộ cánh cắt xẻ táo bạo, tái hiện hình ảnh vũ nữ hào nhoáng, đúng tinh thần “showgirl”. 

The Life of a Showgirl bao gồm 12 ca khúc: The Fate of Ophelia (đĩa đơn dẫn đường), Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, Ruin The Friendship, Actually Romantic, WihLit, Wood, Cancelled!, Honey và ca khúc chủ đề The Life of a Showgirl - hợp tác cùng Sabrina Carpenter, cũng là màn kết hợp duy nhất trong album. Taylor Swift đã hết “đày đọa”, bước sang kỷ nguyên mới tươi sáng, người nghe như nhìn thấy nữ ca sĩ của era 1989 đã quay trở lại. 

55717426413569127758005372719988488858230548n Song song với phát hành nhạc, Taylor tổ chức sự kiện điện ảnh The Official Release Party of a Showgirl

Song song với phát hành nhạc, Taylor tổ chức sự kiện điện ảnh The Official Release Party of a Showgirl dài 89 phút, chiếu tại hơn 100 quốc gia từ ngày 3/10 đến hết ngày 5/10. Khán giả có cơ hội thưởng thức MV độc quyền của The Fate of Ophelia, lyric video cùng những chia sẻ cá nhân của Taylor về quá trình sáng tác.

Ngoài phiên bản digital, album còn phát hành loạt bản vật lý độc quyền. Vinyl có nhiều màu sắc và tên gọi khác nhau, trong đó nổi bật là The Crowd Is Your King Edition (Summertime Spritz Pink Shimmer Vinyl) dành riêng cho Target. Các bản CD cũng được phát hành với ba phiên bản: It’s Beautiful, It’s Frightening và It’s Rapturous, đi kèm poster và hình ảnh chưa từng công bố.

55887034113907245959534105316926318012132637n Rolling Stone chấm album 5 sao

Ngay sau khi phát hành album, Taylor Swift nhận được cơn mưa lời khen từ các tạp chí âm nhạc lớn. Billboard khen ngợi, Rolling Stone chấm album The Life of a Showgirl 5 sao, đồng thời nhận định đây là “màn trình diễn tuyệt vời nhất”. Album phát hành trong thời điểm Taylor Swift vừa công bố đính hôn với Travis Kelce. Giới chuyên môn khen ngợi, dù lấy chồng thì Taylor vẫn giữ vững phong độ, không hề “bỏ cuộc chơi”. Năm nay, Taylor Swift thực sự hạnh phúc viên mãn khi cả tình yêu và sự nghiệp đều thăng hoa. 

Track mở đầu - The Fate of Ophelia

Những track được yêu thích nhất hiện tại là The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor,... Dân tình cũng bắt đầu nghiên cứu lyric của Taylor, điểm danh những cái tên bị “Rắn chúa” ngầm nhắc đến. Charli XCX là cái tên nóng nhất lúc này, khi ca khúc Actually Romantic được cho là “diss ngầm” nữ ca sĩ người Anh. Đây cũng là album có nhiều “ngôn từ trưởng thành” nhất trong các album Taylor Swift từng phát hành. Nghe kỹ ca từ, fan sốt rần rần vì Taylor Swift không ngại đề cập đến những từ nhạy cảm. “Công chúa đồng quê” trưởng thành, trở thành pop girl nóng bỏng, “mỏ hỗn” hơn bao giờ hết. 

55754432011128288143929574869145690372384722n “Công chúa đồng quê” trưởng thành, trở thành pop girl nóng bỏng, “mỏ hỗn” hơn bao giờ hết

Trước giờ phát hành, The Life of a Showgirl đã kịp ghi nhận một cột mốc đáng nể: trở thành album có số lượng pre-save cao nhất lịch sử Spotify, phá kỷ lục do chính Taylor lập trước đó. Thành tích này tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ của nữ ca sĩ, người gần như chưa bao giờ đánh mất vị thế biểu tượng pop toàn cầu sau hơn 15 năm đứng trên đỉnh cao. Taylor Swift hứa hẹn sẽ thiết lập thêm nhiều cột mốc streaming với album này.

Taylor Swift hào nhoáng và lộng lẫy trong kỷ nguyên mới:

5576312461356913319133816844783324150972046n
55742765013811063606899325693332624958377170n
53842952013262939055290918265958371857620387n

Tuyết Anh

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/taylor-swift-lay-chong-nhung-khong-bo-cuoc-choi-nhac-hon-chua-tung-thay-ho-bao-dot-mat-a577351.html
Cùng chủ đề
G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có! Âm nhạc
G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có!

G-Dragon chính thức công bố seat map và giá vé concert tại Hà Nội.

HOT: G-Dragon xác nhận tổ chức concert tại Hà Nội vào tháng 11! Âm nhạc
HOT: G-Dragon xác nhận tổ chức concert tại Hà Nội vào tháng 11!

Sau hàng loạt đồn đoán, cuối cùng G-Dragon cũng chính thức xác nhận mang concert Übermensch đến Hà Nội.

Trưởng nhóm SNSD đang giao lưu với fan Việt thì gặp sự cố, lập tức đi vào cánh gà, BTC vội vã xin lỗi Âm nhạc
Trưởng nhóm SNSD đang giao lưu với fan Việt thì gặp sự cố, lập tức đi vào cánh gà, BTC vội vã xin lỗi

Sự cố xảy ra với Taeyeon trong đêm diễn tại Việt Nam khiến BTC phải lên tiếng xin lỗi.

Sốc nặng trước số tiền Rosé kiếm được từ MV 'APT' Âm nhạc
Sốc nặng trước số tiền Rosé kiếm được từ MV 'APT'

Thu nhập của Rosé thật đáng nể!

Hòa Minzy: 'Làm sản phẩm về quê hương, đất nước đúng là chẳng dễ dàng' Âm nhạc
Hòa Minzy: 'Làm sản phẩm về quê hương, đất nước đúng là chẳng dễ dàng'

Hòa Minzy chia sẻ về thành công của sản phẩm âm nhạc mới.

Đào Quang Huy – Người kể chuyện bằng tiếng đàn violin Âm nhạc
Đào Quang Huy – Người kể chuyện bằng tiếng đàn violin

Sinh năm 1997, Đào Quang Huy đã dành hơn một thập kỷ để sống cùng âm nhạc. Với anh, cây...

Mới cập nhật
Không khí lạnh miền Bắc trong tháng 10 xuống thấp nhất bao nhiêu độ?

Không khí lạnh miền Bắc trong tháng 10 xuống thấp nhất bao nhiêu độ?

Trong tháng 10, miền Bắc chính thức bước vào giai đoạn giao mùa, khi những đợt không khí lạnh đầu tiên bắt đầu tràn xuống, mang theo nhiều thay đổi rõ rệt về thời tiết.

3 giờ trước Khám phá

Bão giật cấp 15 tiến sát Biển Đông, miền Bắc lại đối mặt nguy cơ gió giật và mưa lớn

Bão giật cấp 15 tiến sát Biển Đông, miền Bắc lại đối mặt nguy cơ gió giật và mưa lớn

Bão giật cấp 15 đang tiến sát Biển Đông, Bắc Bộ cần chủ động đề phòng gió giật mạnh và mưa lớn trong những ngày tới.

3 giờ trước Đời sống

Các tỉnh ven biển khẩn trương ứng phó bão số 11 (Matmo)

Các tỉnh ven biển khẩn trương ứng phó bão số 11 (Matmo)

Nhiều tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số 11 (Matmo) đang áp sát Vịnh Bắc Bộ.

3 giờ trước Đời sống

Dính đại họa "nhập lậu", Malaysia gục ngã trước Lào?

Dính đại họa "nhập lậu", Malaysia gục ngã trước Lào?

Vứt bỏ đi 7 cầu thủ "nhập lậu" lại đang khủng hoảng tinh thần, không loại trừ khả năng ĐT Malaysia thậm chí sẽ mất điểm, hoặc thua tuyển Lào.

3 giờ trước Bóng đá

Miền Bắc sắp mưa to 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc sắp mưa to 3 ngày liên tiếp

Do ảnh hưởng của bão số 11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An sẽ đón một đợt mưa to đến rất to.

3 giờ trước Đời sống

Cục Điện ảnh xử lý vụ phim của Triệu Lộ Tư có đường lưỡi bò

Cục Điện ảnh xử lý vụ phim của Triệu Lộ Tư có đường lưỡi bò

Về việc tập 16 phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có cảnh "đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền lãnh thổ, vi phạm pháp luật Việt Nam, Cục Điện ảnh cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan có báo cáo giải trình đầy đủ, tổ chức kiểm tra, xác minh trách nhiệm.

3 giờ trước Phim

16 đội xuất sắc vào chung kết Samsung Solve for Tomorrow 2025

16 đội xuất sắc vào chung kết Samsung Solve for Tomorrow 2025

Samsung Việt Nam chính thức công bố danh sách 16 đội thi xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết Samsung Solve for Tomorrow năm 2025, trong đó gồm 8 đội Bảng A (Bảng THCS) và 8 đội từ Bảng B (Bảng THPT).

8 giờ trước CÔNG NGHỆ

G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có!

G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có!

G-Dragon chính thức công bố seat map và giá vé concert tại Hà Nội.

8 giờ trước Âm nhạc

Hiện trường kinh hoàng vụ sập gãy hoàn toàn đường dẫn lên cây cầu ở Tuyên Quang

Hiện trường kinh hoàng vụ sập gãy hoàn toàn đường dẫn lên cây cầu ở Tuyên Quang

Vụ việc xảy ra lúc 0h15 sáng nay 3/10.

8 giờ trước Đời sống

Tuyên bố 'không thể tuyển dụng Gen Z' gây tranh cãi

Tuyên bố 'không thể tuyển dụng Gen Z' gây tranh cãi

Nhiều nhà tuyển dụng ở Mỹ cho rằng người trẻ thiếu kỹ năng cơ bản để thích nghi với môi trường làm việc. Thiếu sót này khiến họ bị gán nhãn "chưa sẵn sàng bước vào thị trường lao động".

1 ngày trước GEN Z