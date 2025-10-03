Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Các tỉnh ven biển khẩn trương ứng phó bão số 11 (Matmo)

16:23 03/10/2025
Nhiều tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số 11 (Matmo) đang áp sát Vịnh Bắc Bộ.

Theo thông tin cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 11 (Matmo) đang di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 25km/h theo hướng Tây Tây Bắc và sẽ áp sát khu vực Vịnh Bắc Bộ trong những ngày tới với cường độ rất mạnh.

Vùng áp thấp nhiệt đới tiền thân bão số 11 ở Philippines sáng 1.10. Ảnh: Philippine Weather System/Pacific Storm Update Vùng áp thấp nhiệt đới tiền thân bão số 11 ở Philippines sáng 1.10. Ảnh: Philippine Weather System/Pacific Storm Update

Đến 07 giờ ngày 06/10, tâm bão được dự báo đã đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần, nằm trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ với cường độ cấp 10, giật cấp 13. Toàn bộ khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Tây Bắc Bắc Biển Đông được cảnh báo ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của cơn bão, nhiều địa phương đã khẩn trương ban hành chỉ đạo ứng phó. Tỉnh Hưng Yên đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, tàu thuyền để chủ động phòng tránh; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn và tổ chức trực ban nghiêm túc.

Tương tự, thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các địa phương và đơn vị liên quan thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Các cơ quan truyền thông được đề nghị tăng cường thông tin để người dân chủ động ứng phó.
Vị trí tâm bão số 11 Matmo vào 4h40 sáng 3.10. Ảnh: PAGASA Vị trí tâm bão số 11 Matmo vào 4h40 sáng 3.10. Ảnh: PAGASA

Trước đó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia cũng đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ, thông báo cho tàu thuyền và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

