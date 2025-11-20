Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Không nhận ra TP.HCM năm 1980

13:46 20/11/2025
Cảnh TP.HCM chớm đón khách du lịch, chưa có nhiều xe máy năm 1980 được nhiếp ảnh gia Hà Lan Ab Stokvis ghi lại. Lúc này, các công trình kiến trúc nổi tiếng đã được xây dựng.
du lich TP.HCM anh 1

Khoảng cuối năm 1979, nhiếp ảnh gia Ab Stokvis (người Hà Lan) cùng một đoàn thiện nguyện, gồm các nhà báo, chuyên gia y tế đến Việt Nam thăm các cơ sở y tế và trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi, vô gia cư. Sau những ngày ở Hà Nội, Hải Phòng, Huế và Đà Nẵng, đoàn của ông đến

Ngã 4 Lý Tự Trọng - Đồng Khởi (nay thuộc phường Sài Gòn) đông người dân qua lại, bảng tên đường vẫn còn vẽ tay. Năm 1980, xe đạp là phương tiện phổ biến nhất, dễ dàng nhìn thấy dòng người đạp xe đi làm theo đoàn. Xe máy rất hiếm, chủ yếu là xe Honda 67, Vespa, Lambretta, Mobylette còn sót lại từ trước năm 1975.
du lich TP.HCM anh 3du lich TP.HCM anh 4du lich TP.HCM anh 5du lich TP.HCM anh 6

Khung cảnh trước chợ Bến Thành (nay thuộc phường Bến Thành). Hình ảnh xe bán đồ ăn sáng, trái cây khiến không khí buổi sáng tại đây nhộn nhịp. Lúc này, vòng xoay Quách Thị Trang chưa xây dựng, vẫn là giao lộ chữ thập với các tòa nhà cũ và đường rộng.
du lich TP.HCM anh 7

Góc đường Lê Lợi - Nguyễn Trung Trực - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (nay thuộc phường Sài Gòn), ở giữa là Phòng trà Quốc tế trước năm 1975. Nhiếp ảnh gia Stokvis từng nhận xét cuộc sống của người dân TP.HCM thời điểm đó còn nghèo, đến năm 1986 bắt đầu thịnh vượng về kinh tế. Từ sau 1995, TP.HCM sôi động khách du lịch nước ngoài, khu vực trung tâm (Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Bùi Viện) luôn nhộn nhịp.
du lich TP.HCM anh 8

Năm 1980, đường 30/4 (nay là đường Lê Duẩn) tấp nập xe cộ, hàng cây cổ thụ 2 bên đường dẫn vào Dinh Thống Nhất đã được trồng thẳng tắp. Thời Pháp, con đường này mang tên Norodom, sau năm 1955 đổi thành Thống Nhứt.
du lich TP.HCM anh 9

Nằm ở góc đường Lê Lợi - Đồng Khởi (trước là đường Nguyễn Huệ), thương xá TAX (thương xá cao cấp) xây theo kiến trúc hiện đại phương Tây với mặt tiền kính, nhưng không rườm rà như kiến trúc Pháp xưa. Bên trong sàn lát gạch bóng, quầy kệ gọn gàng. Các tầng trưng bày nhiều hàng hóa ít thấy thời điểm đó như quần áo, giày dép, đồ gia dụng, thực phẩm nhập khẩu. Trên vỉa hè trước thương xá vẫn còn nhiều người bán hàng rong. Hiện tại, toà nhà thương xá không còn kinh doanh sầm uất, mà trở thành không gian văn hóa và triển lãm.
du lich TP.HCM anh 10du lich TP.HCM anh 11

Khung cảnh trước nhà thờ Đức Bà (ảnh trái) và Bưu điện Trung tâm (ảnh phải) năm 1980. Có thể thấy, hai công trình vẫn còn nguyên vẹn kiến trúc đến hiện tại. Song, từ năm 2017, nhà thờ bước vào đợt trùng tu quy mô lớn. Riêng Bưu điện Trung tâm vẫn mở cửa đón khách tham quan, ký gửi hàng hoá, bưu tín. Công trình này mang hơi thở của kiến trúc châu Âu cuối thế kỷ 19 với đồng hồ treo giữa mặt tiền và mái ngói đỏ. Bên trong là nhiều quầy lưu niệm phục vụ du khách trong và ngoài nước.
du lich TP.HCM anh 12

Nhà hát Thành phố hoàn thành xây dựng năm 1900, được xem là trung tâm văn hóa - nghệ thuật hàng đầu TP.HCM thời điểm đó, nằm hướng ra công trường Lam Sơn - quảng trường rộng trước nhà hát. Mặt tiền ấn tượng với nhiều cột corinthian, cửa vòm cao, ban công sắt trang trí công phu. Bên trong sảnh lớn với trần cao, đèn chùm cổ điển, ghế gỗ bọc nệm. Hệ thống âm thanh và ánh sáng còn nhiều hạn chế nhưng phù hợp biểu diễn ca múa nhạc, cải lương, kịch giai đoạn 1980-1990.
du lich TP.HCM anh 13

Góc đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học (nay thuộc phường Sài Gòn) luôn trong cảnh đông đúc. Xe đạp, xe buýt cũ chạy theo tuyến chen chúc vào giờ cao điểm. Các cửa hàng ven đường khan hiếm hàng hoá, nhiều thứ phải mua theo tem phiếu.
du lich TP.HCM anh 14du lich TP.HCM anh 15du lich TP.HCM anh 16du lich TP.HCM anh 17

Từ khách sạn Caravelle (trước là khách sạn Độc Lập) nhìn xuống xung quanh có thể thấy Nhà thờ Hồi giáo Jamia Al-Musulman, đường Đông Du, ngã 4 Đồng Khởi - Mạc Thị Bưởi, khách sạn Bông Sen, khách sạn Continental Palace và toàn cảnh công trường Lam Sơn.
du lich TP.HCM anh 18

Trên một con đường trung tâm, nhiều áp phích giới thiệu phim được dựng trên vỉa hè.
Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/khong-nhan-ra-tphcm-nam-1980-post1604296.html
Cùng chủ đề
Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai Đời sống
Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và rạng sáng 21/11, khu vực phía...

Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay Đời sống
Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay

Andy Byron, cựu CEO Astronomer, đã âm thầm bán căn hộ ở khu Tribeca (New York, Mỹ) sau bê bối...

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo Đời sống
Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo

Áp lực bán tháo gia tăng sau báo cáo việc làm Mỹ tháng 9 tốt hơn dự báo, khiến thị...

Giá xăng dầu quay đầu giảm Đời sống
Giá xăng dầu quay đầu giảm

Từ 15h ngày 20/11, giá xăng RON 95 giảm 30 đồng/lít xuống 20.540 đồng/lít. Tính từ đầu năm, mặt hàng...

Tạm ngừng khai thác Cảng hàng không Tuy Hòa Đời sống
Tạm ngừng khai thác Cảng hàng không Tuy Hòa

Do ảnh hưởng ngập lụt, sân bay Tuy Hòa (TBB), tỉnh Đắk Lắk, tạm ngưng khai thác từ 10h -...

Khách mang 252 triệu đồng tiền lẻ mua xe, đại lý phải huy động 3 người khiêng Đời sống
Khách mang 252 triệu đồng tiền lẻ mua xe, đại lý phải huy động 3 người khiêng

Người đàn ông ở Lạng Sơn mang theo thùng tiền mệnh giá nhỏ, thanh toán gần nửa giá trị chiếc...

Mới cập nhật
Kết quả bất công cho tuyển Việt Nam

Kết quả bất công cho tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam đã phải nhận một kết quả được xem là bất công trước Malaysia, khiến hành trình năm 2025 của thầy trò HLV Kim Sang Sik trở nên không trọn vẹn.

9 giờ trước Bóng đá

Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai

Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và rạng sáng 21/11, khu vực phía Đông các tỉnh từ TP. Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận một đợt mưa lớn mới.

9 giờ trước Đời sống

Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay

Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay

Andy Byron, cựu CEO Astronomer, đã âm thầm bán căn hộ ở khu Tribeca (New York, Mỹ) sau bê bối bị bắt gặp thân mật với cấp dưới Kristin Cabot tại buổi hòa nhạc Coldplay.

9 giờ trước Đời sống

AFC phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia

AFC phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố loạt án phạt dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng hai CLB hàng đầu Johor Darul Ta’zim (JDT) và Selangor FC liên quan tới các giải đấu châu lục.

9 giờ trước Bóng đá

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

Trong chung kết Miss Universe 2025, người đẹp Mexico Fatima Bosch đã được gọi tên ở thứ hạng cao nhất.

9 giờ trước Showbiz

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo

Áp lực bán tháo gia tăng sau báo cáo việc làm Mỹ tháng 9 tốt hơn dự báo, khiến thị trường chứng khoán, cổ phiếu AI và tiền số giảm mạnh, giá vàng cũng giảm theo.

9 giờ trước Đời sống

Anome: Tài sản game được token hóa, định giá và giao dịch chuẩn thị trường

Anome: Tài sản game được token hóa, định giá và giao dịch chuẩn thị trường

Anome là nền tảng mọi vật phẩm trong game trở thành tài sản số thực sự nhờ công nghệ token hóa NFT, được định giá minh bạch và giao dịch dễ dàng trên thị trường. Biến thời gian chơi game trở thành giá trị thực chưa bao giờ đơn giản đến thế!

9 giờ trước Giải trí

Haruko tối ưu hóa chi phí, nâng tầm trải nghiệm với dòng ghế massage giá rẻ

Haruko tối ưu hóa chi phí, nâng tầm trải nghiệm với dòng ghế massage giá rẻ

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà tăng cao, các dòng ghế massage giá rẻ ngày càng được nhiều gia đình Việt ưa chuộng. Haruko thương hiệu thiết bị chăm sóc sức khỏe uy tín, nhanh chóng đáp ứng xu hướng này bằng các sản phẩm tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng.

12 giờ trước SỨC KHỎE

Những mẫu màn hình ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua cho sinh viên

Những mẫu màn hình ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua cho sinh viên

Với nhu cầu học tập online, làm bài tập và giải trí nhẹ, sinh viên ngày nay cần một chiếc màn hình có kích thước vừa đủ, hiển thị tốt và chi phí phải chăng. Trong phân khúc đó, màn hình ViewSonic 24 inch luôn nổi bật nhờ chất lượng hiển thị ổn định, độ bền cao và mức giá dễ tiếp cận. Dù ngân sách hạn chế, sinh viên vẫn có thể chọn được màn hình đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, làm việc nhóm và sử dụng đa nhiệm. Bài viết này sẽ gợi ý những mẫu ViewSonic 24 inch giá rẻ đáng mua nhất năm 2025.

1 ngày trước Thiết bị

Giá xăng dầu quay đầu giảm

Giá xăng dầu quay đầu giảm

Từ 15h ngày 20/11, giá xăng RON 95 giảm 30 đồng/lít xuống 20.540 đồng/lít. Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã có 26 lần tăng giá và 22 lần giảm giá.

1 ngày trước Đời sống