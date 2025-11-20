Biểu cảm lạ của Song Hye Kyo khi Son Ye Jin thắng giải Ảnh hậu

Khoảnh khắc gượng cười tại Rồng Xanh khiến Song Hye Kyo bị nghi có thái độ lạnh lùng với Son Ye Jin.

Liên hoan Phim Rồng Xanh - lễ trao giải danh giá bậc nhất của điện ảnh Hàn Quốc - vốn luôn thu hút sự chú ý không chỉ bởi những tác phẩm xuất sắc mà còn bởi những khoảnh khắc ứng xử của nghệ sĩ trên hàng ghế khách mời. Tuy nhiên, trong lễ trao giải năm nay, tâm điểm không nằm ở sân khấu trao giải mà lại xuất phát từ một biểu cảm thoáng qua của Song Hye Kyo khi Son Ye Jin được xướng tên chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên chính phim điện ảnh xuất sắc nhất. Một cái nhếch miệng nhẹ, một ánh mắt thay đổi trong giây lát đã đủ để mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt suy đoán, đặc biệt là nghi vấn Song Hye Kyo khinh thường Son Ye Jin - người hiện là vợ của Hyun Bin, bạn trai cũ của cô.

Song Hye Kyo gây tranh cãi khi có thái độ lạnh nhạt tại lễ trao giải Rồng Xanh 2025 (Ảnh: Naver).

Dù bản thân sự việc vẫn gây tranh cãi, không thể khẳng định thái độ thật sự của Song Hye Kyo nhưng cách công chúng phản ứng lại phản ánh rõ rệt mức độ ảnh hưởng của ba ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc.

Sự việc bắt đầu từ khoảnh khắc Song Hye Kyo xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp của lễ trao giải. Thay vì rạng rỡ như mọi lần, cô bị nhiều khán giả nhận xét lười biếng đến mức không buồn phản ứng. Cô mỉm cười ba phần cho có, bảy phần lạnh lùng, động tác thoáng như một cái khịt mũi khiến cư dân mạng bắt đầu bàn tán.

Khoảng khắc Song Hye Kyo phản ứng với chiến thắng của Son Ye Jin gây sốt (Ảnh: Sohu).

Sự nghi ngờ càng tăng khi Song Hye Kyo gần như biến mất khỏi thảm đỏ Rồng Xanh, điều vốn hiếm khi xảy ra đối với một ngôi sao hạng A có mặt trong danh sách đề cử. Việc cô không tham gia giao lưu báo chí, xuất hiện chớp nhoáng rồi nhanh chóng rời khỏi sự kiện càng tạo thêm khoảng trống cho suy luận của người hâm mộ.

Mạng xã hội lập tức nổ ra hàng loạt bình luận phân tích từng chuyển động nhỏ trên gương mặt cô. Có người chế giễu, có người bênh vực. Một bộ phận khán giả cho rằng biểu cảm của Song Hye Kyo thờ ơ đến mức suýt khịt mũi, trong khi phe còn lại khẳng định công chúng đã quá nhạy cảm khi cố tình “đọc vị” những biểu cảm không thể xác định ý nghĩa thật sự.

Trong quá khứ, Son Ye Jin đã ba lần được vinh danh tại các giải thưởng uy tín: Rồng Xanh, Baeksang và Grand Bell. Cô được xem là một trong những nữ diễn viên hiếm hoi đạt được “Grand Slam” trong hệ thống giải thưởng lớn của Hàn Quốc. Ngược lại, Song Hye Kyo dù sở hữu sự nổi tiếng vượt trội, phim truyền hình ăn khách và tầm ảnh hưởng rộng khắp châu Á, nhưng hành trình chinh phục những giải thưởng điện ảnh lớn của cô lại đầy gian nan. Mỗi lần được đề cử, cô luôn gặp phải đối thủ mạnh hoặc những gương mặt trẻ bất ngờ bứt phá.

Năm nay, sự đối đầu gián tiếp trở nên đặc biệt hơn khi Song Hye Kyo và Son Ye Jin cùng có mặt trong danh sách đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Truyền thông lập tức dồn tâm điểm vào họ bởi một lý do riêng tư không thể bỏ qua: Song Hye Kyo từng yêu Hyun Bin, trong khi Son Ye Jin là vợ của anh, giờ đây là mẹ của con trai Hyun Bin.

Chính bối cảnh ấy khiến mọi khoảnh khắc giữa hai người trở thành tâm điểm soi xét của hàng triệu khán giả.

Chiến thắng thuyết phục của Son Ye Jin tại Rồng Xanh năm nay (Ảnh: Sohu).

Thời khắc Son Ye Jin được xướng tên là người chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, ống kính lập tức chia đôi màn hình. Bên trái là Son Ye Jin há hốc mồm vì bất ngờ, đôi mắt sáng lên, gương mặt rạng rỡ khó tin. Bên phải là Song Hye Kyo với biểu cảm được cộng đồng mạng “mổ xẻ” đến từng giây.

Khóe miệng cô nhếch nhẹ lên, như một nụ cười miễn cưỡng. Giây tiếp theo, môi cụp xuống, ánh mắt chuyển hướng, tạo nên cảm giác như cô đang kìm nén điều gì đó. Một số cư dân mạng sắc sảo bình luận rằng chỉ cần cô hít mạnh hơn một chút là có thể nghe thành… tiếng khịt mũi. Không ai có thể khẳng định, nhưng điều chắc chắn là biểu cảm ấy đã tạo nên một làn sóng tranh luận dữ dội.

Từ sự kiện Rồng Xanh năm nay, có thể thấy công chúng vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Song Hye Kyo, Son Ye Jin và Hyun Bin - không chỉ bởi tài năng mà còn vì mối liên hệ đặc biệt giữa họ trong quá khứ và hiện tại. Khoảnh khắc gây tranh cãi của Song Hye Kyo có thể chỉ là một lát cắt ngẫu nhiên, hoặc cũng có thể phản ánh cảm xúc thật thoáng qua của cô. Nhưng điều chắc chắn là dư luận đã góp phần biến câu chuyện thành một hiện tượng truyền thông lớn.

Dẫu vậy, điều quan trọng nhất vẫn là công nhận nỗ lực nghệ thuật của mỗi diễn viên. Son Ye Jin xứng đáng với chiếc cúp cô nhận được. Song Hye Kyo dù không chiến thắng nhưng vẫn là một trong những gương mặt có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của làn sóng Hallyu. Nếu cô trở lại mạnh mẽ và giành chiến thắng ở kỳ Rồng Xanh tiếp theo, đó sẽ là cái kết đẹp cho câu chuyện nhiều tranh cãi này.