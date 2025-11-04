Loạt phim Hoa ngữ gây sốt trong năm 2025 mà khán giả yêu thích thể loại này không thể bỏ qua.

Năm 2025 được đánh giá là một năm sôi động của truyền hình Trung Quốc với nhiều dự án lớn từ dòng Phim cổ trang. Tuy nhiên, theo các diễn đàn người xem và bảng điểm Douban, việc phim Hoa ngữ được đánh giá là hot và đạt chất lượng khủng lại là điều hiếm. Nhiều bộ phim Hoa ngữ mặc dù được quảng bá rầm rộ nhưng điểm số lại khiêm tốn. Tính riêng trong năm 2025, chỉ 5 bộ phim Hoa ngữ cổ trang dưới đây được chấm điểm Douban trên 7.

Top 5 phim Hoa ngữ cổ trang hot nhất năm 2025: Phim có Dương Dương vẫn thua một siêu phẩm.

1. Quốc Sắc Phương Hoa - Dương Tử, Lý Hiện (7.8 điểm)

Chiến thắng dòng phim Hoa ngữ cổ trang năm nay thuộc về Quốc Sắc Phương Hoa với sự tham gia của Dương Tử và Lý Hiện. Bộ phim Hoa ngữ này được chia thành hai phần. Phần đầu của Quốc Sắc Phương Hoa đã khiến khán giả vô cùng kinh ngạc. Mặc dù các bộ phim cổ trang cùng đề tài khác được phát sóng sau đó nhưng ban đầu khán giả dự đoán bộ phim này sẽ không có thành tích ấn tượng. Tuy nhiên, Quốc Sắc Phương Hoa vẫn xuất sắc nhận được đánh giá tốt và đạt điểm cao 7,8 trên Douban.

Quốc Sắc Phương Hoa - Dương Tử, Lý Hiện (7.8 điểm) (Ảnh: Weibo).

Quốc Sắc Phương Hoa sở hữu cốt truyện chân thực, khắc họa tinh tế hành trình vượt qua nghịch cảnh và trưởng thành của nữ chính trong xã hội phong kiến hà khắc. Chất lượng sản xuất xuất sắc, tái hiện hoàn hảo bầu không khí thời Đường, với trang phục và lối trang điểm tinh tế. Phần hai của Quốc Sắc Phương Hoa, khởi chiếu trong kỳ nghỉ hè, đã nhận được 7.0 điểm trên Douban. Tuy thấp hơn một chút so với phần đầu nhưng cái kết không hề gây thất vọng, và phản ứng hóa học giữa Dương Tử và Lý Hiện trong lần hợp tác thứ hai vẫn rất mạnh mẽ, tạo nên một cái kết hoàn hảo cho toàn bộ tác phẩm.

2. Vô Ưu Độ - Tống Tổ Nhi, Nhậm Gia Luân (7.5 điểm)

Vô Ưu Độ cũng là một bộ phim Hoa ngữ cổ trang gây bất ngờ của năm 2025. Ban đầu, bộ phim này đã bị hoãn chiếu 3 năm nên không nhận được nhiều sự chú ý khi mới ra mắt. Tuy nhiên, cốt truyện mới lạ, bầu không khí hồi hộp và siêu nhiên được xây dựng tốt đã tạo nên một câu chuyện rất thú vị, thu hút khán giả. Thậm chí có khán giả còn nhận xét rằng Vô Ưu Độ có dư vị sâu sắc, khó quên sau khi xem xong. Diễn xuất của dàn diễn viên trong phim hoàn toàn không làm khán giả thất vọng nên được chấm 7.5 điểm trên Douban.

Vô Ưu Độ - Tống Tổ Nhi, Nhậm Gia Luân (7.5 điểm) (Ảnh: Weibo).

Vô Ưu Độ đạt tổng cộng 1,2 tỷ lượt xem sau khi kết thúc phát sóng. Điều này chứng minh đây cũng là một bộ phim thần tượng cổ trang rất thành công trong năm 2025. Sự kết hợp của Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi đã được đón nhận nồng nhiệt. Cốt truyện của Vô Ưu Độ kể về câu chuyện của Huyền Diệp, một thợ săn quỷ có xuất thân bí ẩn, và Bán Hạ, một cô gái thông minh và dễ thương. Cả hai cùng nhau trải qua những vụ án kỳ lạ và bí ẩn trong một thế giới nơi con người và yêu quái cùng tồn tại.

3. Phàm Nhân Tu Tiên - Dương Dương, Kim Thần (7,5 điểm)

Phàm Nhân Tu Tiên đạt điểm số 7.5 trên Douban, được đánh giá rất cao đối với một bộ phim nam chủ trong những năm gần đây. Phàm Nhân Tu Tiên là câu chuyện về Hàn Lập, một chàng trai nông thôn bình thường nhưng đầy trí tuệ, kiên cường, trên con đường tu tiên đầy hiểm nguy. Anh phải dựa vào nỗ lực và mưu trí để vượt qua mọi thử thách, đối mặt với kẻ thù, và từng bước vươn lên từ một phàm nhân trở thành một cường giả bất tử. Bộ phim nhấn mạnh thông điệp về sự kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ.

Phàm Nhân Tu Tiên - Dương Dương, Kim Thần (7,5 điểm) (Ảnh: Weibo).

Tuy nhịp phim khá chậm và không có quá nhiều tình tiết kịch tính nhưng khán giả cần xem hết ba tập đầu thì phim mới bắt đầu bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất. Bù lại, những cảnh quay ngoại cảnh của phim được đánh giá rất đẹp mắt và có giá trị nghệ thuật rất cao. Diễn xuất của Dương Dương cũng tự nhiên hơn nhiều, không hề gây cảm giác nặng nề như các tác phẩm trước. Tạo hình cổ trang của anh vẫn rất điển trai, thu hút rất nhiều fan.

4. Tàng Hải Truyện - Tiêu Chiến, Trương Tịnh Nghi (7.1 điểm)

Tàng Hải Truyện kể về hành trình trả thù và minh oan cho gia tộc của Uông Tàng Hải, một cậu bé chứng kiến cả nhà bị diệt môn khi còn nhỏ. Mười năm sau, anh trở lại kinh thành với thân phận mới, làm cố vấn dưới trướng kẻ thù (Bình Tân Hầu), để từng bước thâm nhập vào triều đình, giải mã âm mưu và vạch trần kẻ xấu. Bộ phim kết hợp các yếu tố huyền bí, trinh thám, quyền mưu và phong thủy, tập trung khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật và những màn đấu trí căng thẳng.

Tàng Hải Truyện - Tiêu Chiến, Trương Tịnh Nghi (7.1 điểm).

Tàng Hải Truyện, một bộ phim cổ trang lấy nam chính làm trung tâm, đã nhận được cả lời khen ngợi từ giới phê bình lẫn lượng người xem cao ngất ngưởng. Phim mở màn với rating 7.1 trên Douban. Tuy tình cảm không phải là trọng tâm nhưng phim cũng không kém phần lôi cuốn với cái kết viên mãn. Chính điều này đã dẫn đến sự phổ biến rộng rãi của phim với lượng người xem trực tuyến đạt con số đáng kinh ngạc 2,1 tỷ lượt xem. Tập cuối của phim để lại nhiều nút thắt, khiến nhiều khán giả mong chờ phần hai.

5. Thư Quyển Nhất Mộng - Lý Nhất Đồng, Lưu Vũ Ninh (7.1 điểm)

Thư quyển nhất mộng là một bộ phim hài cổ trang với nội dung xoay quanh việc nữ diễn viên Tống Tiểu Ngư bất ngờ xuyên không vào bộ phim mà cô đóng, trở thành nữ chính Tống Nhất Mộng, người có số phận bi thảm bị nam chính Nam Hành ngược đãi đến chết. Bộ phim khai thác yếu tố châm biếm các mô-típ ngôn tình sáo rỗng, nhưng lại mang đến chiều sâu khi các nhân vật dần thức tỉnh, đấu tranh để tự quyết định số phận của mình thay vì tuân theo kịch bản được lập trình sẵn.

Thư Quyển Nhất Mộng - Lý Nhất Đồng, Lưu Vũ Ninh (7.1 điểm) (Ảnh: Weibo).

Thư Quyển Nhất Mộng là bộ phim tình cảm cổ trang rất thành công năm 2025 với hơn 1,1 tỷ lượt xem trực tuyến và được đánh giá cao. Cốt truyện nhẹ nhàng, hài hước, khiến khán giả sẽ bị cuốn hút chỉ sau một tập phim và không thể dừng lại. Mạch phim nhanh, đầy những tình tiết bất ngờ, khó đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cái kết phim cũng không tệ, được đánh giá là có nhiều ý nghĩa.