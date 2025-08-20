Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đạo diễn phim Mưa Đỏ nói về lý do chọn bài hát của Nguyễn Văn Chung làm nhạc phim

14:31 20/08/2025
Đạo diễn phim Mưa Đỏ đã thể hiện sự xúc động, trăn trở khi chia sẻ về 'đứa con tinh thần'.
Hoà Minzy hát nhạc phim Mưa Đỏ. Nguồn video: TikTok 24hshowbizvtv
 

Trong thời gian gần đây, bộ Phim Mưa Đỏ đã trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả Việt. Không chỉ bởi đề tài chiến tranh đầy tính nhân văn, bộ phim còn gây chú ý bởi sự đầu tư chỉn chu từ kịch bản, dàn diễn viên cho tới khâu sản xuất hậu kỳ. Ngay từ khi công bố dự án, Mưa Đỏ đã khiến người xem tò mò bởi cách tiếp cận mới mẻ, khác biệt, đồng thời mở ra nhiều kỳ vọng về một tác phẩm điện ảnh có thể để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng.

Hình ảnh ê-kíp phim Mưa Đỏ. Ảnh: Facebook Đặng Thái Huyền Hình ảnh ê-kíp phim Mưa Đỏ. Ảnh: Facebook Đặng Thái Huyền
 

Mới đây, nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền, người đứng sau dự án Mưa Đỏ, đã có những chia sẻ chân thành với truyền thông về hành trình thực hiện bộ phim. Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất chính là việc lựa chọn ca khúc chủ đề. Ban đầu, nhiều người cho rằng ê-kíp sẽ chọn bài Còn gì đẹp hơn của  Nguyễn Hùng, tuy nhiên cuối cùng đạo diễn lại quyết định sử dụng Nỗi đau giữa hòa bình, sáng tác của Nguyễn Văn Chung do Hoà Minzy thể hiện.

Giải thích về quyết định này, nữ đạo diễn cho biết: “Tôi muốn sử dụng bài hát này đồng hành cùng phim và thể hiện hai lớp ý nghĩa. Ca khúc Còn gì đẹp hơn phản ánh tâm trạng người lính ra trận, luôn nhớ về người thân. Nhưng bài hát chủ đề phải nâng tầm, phải chạm tới nỗi đau và cốt lõi nhất của chiến tranh – đó là người mẹ”. Đặng Thái Huyền cũng thẳng thắn phủ nhận việc lựa chọn Nguyễn Văn Chung và Hoà Minzy vì cả hai hiện đang là nhân vật được công chúng quan tâm. 

Đạo diễn phim Mưa Đỏ đã bỏ ra nhiều tâm tư, công sức cho 'đứa con tinh thần'. Ảnh: Facebook Đặng Thái Huyền Đạo diễn phim Mưa Đỏ đã bỏ ra nhiều tâm tư, công sức cho "đứa con tinh thần". Ảnh: Facebook Đặng Thái Huyền
 
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chụp ảnh với diễn viên Nguyễn Phương Nam, đảm nhận vai Tạ trong phim Mưa Đỏ. Ảnh: Facebook Nguyễn Văn Chung Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chụp ảnh với diễn viên Nguyễn Phương Nam, đảm nhận vai Tạ trong phim Mưa Đỏ. Ảnh: Facebook Nguyễn Văn Chung

Bên cạnh đó, nữ đạo diễn nhấn mạnh rằng Mưa Đỏ được xử lý hậu kỳ ngay tại trường quay. Cô không cho phép bản thân thoả hiệp trong công việc: “Khi đi quay về, tôi lập tức vào phòng dựng để xem toàn bộ cảnh hôm nay. Nếu có gì chưa ưng, ngay hôm sau tôi sẽ bổ sung quay lại. Nếu Mưa Đỏ có vấn đề chưa thành công, thì đó là lỗi của đạo diễn, không thể đổ cho ai”.

Không chỉ có sự tận tâm của đạo diễn, các diễn viên tham gia Mưa Đỏ cũng thể hiện sự nghiêm túc trong từng vai diễn. Đỗ Nhật Hoàng, một trong những gương mặt trẻ góp mặt trong phim, tiết lộ rằng toàn bộ dàn diễn viên đã được tập luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng trong vòng hai tuần trước khi bước vào phim trường.

Dàn diễn viên chính của phim Mưa Đỏ. Ảnh: Facebook Đỗ Nhật Hoàng Dàn diễn viên chính của phim Mưa Đỏ. Ảnh: Facebook Đỗ Nhật Hoàng

Nam diễn viên chia sẻ: “Tôi sẽ không nói mình là người thể hiện vai diễn này tốt nhất, nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi tin mình là người hợp vai và đủ thuyết phục. Tôi luôn đọc bình luận, theo dõi phản ứng của khán giả về bộ phim”. Anh cũng bật mí về một cảnh quay hành động đặc biệt, kéo dài gần một tháng với nhiều góc máy khác nhau để mang lại trải nghiệm chân thật nhất cho khán giả. 

Ngoài Đỗ Nhật Hoàng, diễn viên Hạ Anh cũng đảm nhận một vai trò quan trọng trong Mưa Đỏ. Sau khi theo dõi phim, cô xúc động chia sẻ: “Tôi hy vọng bộ phim sẽ mang đến nhiều giá trị, giúp khán giả hiểu hơn về lịch sử và sự khốc liệt của chiến tranh”.

