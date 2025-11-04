Ngỡ ngàng trước gương mặt khác lạ của Ngọc Trinh

Hình ảnh khác lạ của Ngọc Trinh khiến nhiều khán giả nhận không ra.

Ngọc Trinh mới đây khiến mạng xã hội “bùng nổ” khi đăng tải loạt ảnh giữa trời tuyết trắng trên trang cá nhân. Trong khung hình, người đẹp diện áo len đen, găng tay cùng tông, khoe làn da trắng nổi bật trên nền tuyết. Mái tóc nâu sáng cùng bờ môi hồng và đôi mắt to tròn khiến cô mang vẻ đẹp khác lạ – vừa trong trẻo như búp bê, vừa lạnh lùng đầy cuốn hút.

Ngọc Trinh mới đây khiến mạng xã hội “bùng nổ” khi đăng tải loạt ảnh giữa trời tuyết trắng trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi cho diện mạo “xinh như nhân vật trong game”, không ít cư dân mạng lại tỏ ra bất ngờ trước gương mặt có phần khác lạ của “nữ hoàng nội y” và nghi ngờ người đẹp có thể mới can thiệp mỹ: “Nhìn Ngọc Trinh lạ nhỉ” hay “Không nhận ra luôn, tưởng idol Hàn”.

Trước nhiều nghi vấn, một số khán giả đã lên tiếng giải thích rằng loạt ảnh của Ngọc Trinh chỉ được chụp và xử lý bằng các ứng dụng chỉnh ảnh. Thậm chí, một số bình luận còn khẳng định họ từng thử dùng và cho ra kết quả tương tự, nhấn mạnh việc hình ảnh “ảo” hơn ngoài đời là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Thực tế, hiệu ứng chỉnh ảnh này đang lan rộng mạnh mẽ trên mạng xã hội thời gian gần đây. Không chỉ khán giả trẻ mà nhiều nghệ sĩ Việt cũng bị cuốn vào trào lưu này.

Nhìn ảnh khác lạ khiến Ngọc Trinh vướng nghi vấn can thiệp thẩm mỹ. (Ảnh: FBNV)

Dù loạt ảnh lần này chỉ được tạo hiệu ứng nhờ ứng dụng chỉnh sửa, song trong suốt sự nghiệp, Ngọc Trinh cũng không ít lần vướng nghi vấn “dao kéo” để hoàn thiện ngoại hình. Từ những ngày đầu bước chân vào Showbiz đến hiện tại, có thể dễ dàng nhận thấy sự thay đổi trong diện mạo của cô: làn da ngày càng trắng sáng, các đường nét gương mặt trở nên hài hòa và sắc sảo hơn.

Chính điều đó khiến công chúng nhiều lần đặt câu hỏi về “bí quyết” giữ nhan sắc của “nữ hoàng nội y”. Trước những đồn đoán, Ngọc Trinh cũng thẳng thắn thừa nhận có can thiệp thẩm mỹ “nhẹ” để bản thân tự tin và chỉn chu hơn khi xuất hiện trước công chúng. Với cô, việc Làm đẹp không chỉ là nhu cầu cá nhân mà còn là cách duy trì hình ảnh của một nghệ sĩ biết đầu tư và hiểu rõ giá trị thương hiệu của chính mình.

Nhờ đó, mỗi lần xuất hiện, Ngọc Trinh đều trở thành tâm điểm chú ý – dù là qua Phong cách Thời trang, phát ngôn hay chỉ đơn giản là một loạt ảnh đời thường. Giữa làng Giải trí đầy biến động, việc biết cách làm mới hình ảnh và tạo chủ đề đúng thời điểm chính là lý do giúp cái tên Ngọc Trinh luôn giữ được sức hút suốt nhiều năm qua.