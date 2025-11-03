Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Soobin, Sơn Tùng công khai nói thẳng về fandom của nhau giữa 'tâm bão'

19:52 03/11/2025
Phần giao lưu liên quan đến hiềm khích giữa 2 fandom lớn nhất nhì showbiz của Soobin và Sơn Tùng gây chú ý

Tối 2/11, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) trở thành “chảo lửa” khi một concert quy tụ loạt nghệ sĩ đình đám diễn ra, gồm Sơn Tùng M-TP, Soobin, Trúc Nhân, Vũ Cát Tường, Phương Mỹ Chi, Dương Domic, RHYDER… Dù có sự góp mặt của nhiều ngôi sao, tâm điểm chú ý của khán giả lại thuộc về hai cái tên đỉnh lưu nhất Vpop hiện nay: Sơn Tùng M-TP và Soobin, đặc biệt là sau màn khẩu chiến giữa hai fandom Sky và Kingdom những ngày trước đó.

Poster chương trình gây tranh cãi giữa 2 fandom, nhận về 'bão' phẫn nộ Poster chương trình gây tranh cãi giữa 2 fandom, nhận về "bão" phẫn nộ

Ngay từ khi poster chính thức của chương trình được công bố, mạng xã hội đã bùng nổ tranh cãi. Trong hình, Sơn Tùng và Soobin cùng xuất hiện ở vị trí trung tâm, song kích thước chân dung của Sơn Tùng chỉ nhỉnh hơn đôi chút. Chi tiết tưởng nhỏ này lại châm ngòi cho mâu thuẫn giữa hai cộng đồng fan. Một bên cho rằng Sơn Tùng là “vedette”, xứng đáng được nổi bật hơn, trong khi bên kia khẳng định Soobin hoàn toàn đủ vị thế để đứng song hành. Dưới phần bình luận, hàng nghìn ý kiến tranh cãi dữ dội nổ ra, thậm chí có người tuyên bố sẽ bỏ show.

Không chỉ dừng lại trên mạng, cuộc đối đầu còn lan ra ngoài đời thực. Fan Soobin chơi lớn khi bao trọn 5 màn hình LED ngoài trời tại phố đi bộ, phát hình ảnh nam ca sĩ 240 lượt mỗi ngày để cổ vũ. Đáp lại, fan Sơn Tùng tạo nên biển xanh lightstick rực rỡ trong phần trình diễn của thần tượng, khiến bầu không khí vừa sôi động vừa căng thẳng như hai chiến tuyến thực thụ.

Xuất hiện giữa tâm điểm chú ý, Soobin giữ phong thái tự tin và đốt cháy sân khấu bằng loạt bản mashup đỉnh cao như Người Việt, Trống cơm, Blackjack, Superstar và Dancing in the Dark, Daydream. Sau khi kết thúc phần trình diễn, nam ca sĩ dừng lại, mỉm cười và nói: “Chúng ta là người Việt Nam, nên hãy luôn yêu thương nhau nhé! Kingdom ơi! Sky ơi! Monkey ơi! Dopamine ơi! Tất cả hãy cùng yêu thương nhau!”. 

Soobin tại đêm nhạc. Ảnh: S-Class Soobin tại đêm nhạc. Ảnh: S-Class

Câu nói giản dị ấy lập tức khiến hàng nghìn khán giả reo hò, hòa mình vào bầu không khí vui vẻ và tích cực. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này lan truyền mạnh mẽ trên TikTok và Twitter, nhận hàng chục nghìn lượt yêu thích. Nhiều người khen Soobin “cao tay”, “văn minh” khi khéo léo xoa dịu mâu thuẫn mà không cần nhắc thẳng đến drama.

Ngay sau đó, Sơn Tùng M-TP xuất hiện với phong thái vedette quen thuộc. Nam ca sĩ giữ bí mật setlist đến phút chót, lần lượt thể hiện Hãy trao cho anh (intro), mashup Buông đôi tay nhau ra - Gương mặt đáng thương và kết lại bằng bản phối mới của Em của ngày hôm qua. 

Sơn Tùng tại đêm nhạc. Ảnh: MTP Forever Love Sơn Tùng tại đêm nhạc. Ảnh: MTP Forever Love

Không nhắc trực tiếp đến vụ việc, nhưng Sơn Tùng để lại một câu nói khiến khán giả đồng loạt vỗ tay: “Chúng ta không cần chiến thắng ai cả, chỉ cần chiến thắng chính mình của ngày hôm qua là được”. Nhiều fan cho rằng đây chính là cách anh khéo léo gửi gắm thông điệp tích cực, hướng khán giả trở lại với tinh thần âm nhạc thay vì những tranh cãi không đáng có.

Sau đêm diễn, mạng xã hội tràn ngập những video ghi lại khoảnh khắc cả Sơn Tùng và Soobin cùng tỏa sáng trên sân khấu. Không còn cảnh “biển đen im lặng” hay sự chia rẽ như nhiều người lo ngại, thay vào đó là hàng nghìn khán giả cùng hát, cùng quẩy hết mình. Phần lớn bình luận đều cho rằng chính cách ứng xử tinh tế của hai nghệ sĩ đã giúp hạ nhiệt căng thẳng, đưa không khí đêm nhạc trở lại đúng tinh thần kết nối và sẻ chia mà âm nhạc luôn hướng tới.

Từ một tấm poster tưởng chừng nhỏ nhặt, vụ việc giữa hai fandom Sky và Kingdom suýt nữa đã châm ngòi cho cuộc chiến không đáng có. Nhưng chỉ bằng vài lời nói giản dị, Soobin và Sơn Tùng đã khéo léo lật ngược thế cờ, chứng minh rằng Vpop không chỉ có cạnh tranh mà còn có sự tôn trọng và đoàn kết. 

