Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Nữ ca sĩ bị ghét bỏ vì mặc đồ hở hang

16:40 03/11/2025
Việc Baek Yerin mặc trang phục xuyên thấu, làm lộ cả đồ lót khiến cô từ giọng ca được yêu thích đang bị chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội Hàn Quốc.
Baek Yerin anh 1

Tại đêm nhạc 2025 Flash and Core được tổ chức cách đây ít ngày tại Hàn Quốc, cựu thành viên nhóm nhạc nữ 15& của JYP Entertainment, Baek Yerin đã biểu diễn những ca khúc nổi tiếng. Tuy nhiên, sau đêm nhạc, nữ ca sĩ vướng tranh cãi vì vấn đề trang phục.
Baek Yerin anh 2Baek Yerin anh 3

Khi biểu diễn ca khúc Another Season With You, Baek Yerin xuất hiện với bộ váy mỏng màu xanh nhạt. Chiếc váy làm nổi bật vóc dáng thanh mảnh và những hình xăm độc đáo của nữ ca sĩ.
Baek Yerin anh 4Baek Yerin anh 5

Tuy nhiên, bộ váy có chất liệu xuyên thấu mỏng manh, xẻ tà cao táo bạo đã để lộ nội y của Baek Yerin. Nửa trên váy có lớp lót, nhưng nửa dưới lại mỏng tang làm lộ hoàn toàn bộ đồ bên trong cùng tông màu da. Bộ đồ càng hở hang khi Baek Yerin đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Baek Yerin anh 6Baek Yerin anh 7

Ngay lập tức, video ghi lại tiết mục Another Season With You của Baek Yerin lan truyền trên mạng xã hội và kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Số đông khán giả cho rằng nữ ca sĩ mặc trang phục quá hở hang.
Baek Yerin anh 8Baek Yerin anh 9

Trong tiết mục khác, Baek Yerin mặc chiếc váy trắng trễ nải với chất liệu ren hở hang không kém.
Baek Yerin anh 10

Trong đêm nhạc, Baek Yerin chọn một số trang phục gợi cảm khác, chẳng hạn corset kết hợp quần ôm sát. “Trang phục và hình xăm của cô ấy thật lố bịch”, “Con trai tôi và tôi đã đến buổi hòa nhạc của cô ấy để nghe nhạc. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại phải chọn trang phục như thế. Lần sau, chúng tôi sẽ không đi nữa”, “Có phải xu hướng mới hiện nay là đưa nghệ sĩ lên sân khấu trong tình trạng bán khỏa thân không?”, “Thật là lố bịch. Cô ấy nhất định phải mặc đồ như thế sao?”, khán giả Hàn Quốc bức xúc bày tỏ về trang phục của Yerin.
Baek Yerin anh 11

Baek Yerin sinh năm 1997, ra mắt trong nhóm nhạc gồm 2 thành viên của JYP Entertainment là 15&. Năm 2012, bộ đôi này ra mắt với single đầu tiên I Dream. Sau khi nhóm nhạc tan rã, Yerin phát triển sự nghiệp solo. Cô được biết tới nhờ giọng hát đẹp, trong sáng và nội lực.
