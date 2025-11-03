Ruồi, nhặng bâu vào đồ ăn, người bán có thể bị phạt tiền triệu

Bộ Y tế đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt nhiều hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, trong đó có việc sử dụng nguyên liệu bẩn, hóa chất cấm và phụ gia không rõ nguồn gốc.

Bộ Y tế đề xuất phạt 60-80 triệu đồng nếu sử dụng hóa chất, thuốc cấm hoặc chưa được phép lưu hành trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Ảnh minh họa: Đào Phương - Huệ Lâm.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 115/2018/NĐ-CP và Nghị định 124/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Tăng mức phạt để tăng tính răn đe

Theo Bộ Y tế, sau thời gian áp dụng, Nghị định 115/2018/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế như thiếu quy định làm căn cứ xác định hành vi vi phạm, một số chế tài chưa phù hợp thực tiễn, mức phạt còn thấp, chưa đủ sức răn đe.

Do đó, dự thảo nghị định mới đề xuất tăng mức xử phạt từ 1 đến 2 lần đối với nhiều hành vi vi phạm, đặc biệt là các vi phạm liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu, hóa chất, phụ gia trong sản xuất và chế biến là thực phẩm.

Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất sửa đổi Điều 4, tăng mức phạt từ gấp 2 đến 3 lần giá trị sản phẩm vi phạm (thay vì 1-2 lần như hiện hành) cho các hành vi:

Sử dụng nguyên liệu đã quá hạn hoặc không ghi hạn sử dụng;Sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ;Sử dụng sản phẩm từ động, thực vật chưa được kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật theo quy định.

Đối với hành vi sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc vượt giới hạn, Bộ Y tế đề xuất mức phạt cao hơn đáng kể:

20-40 triệu đồng nếu sử dụng chất, hóa chất quá hạn hoặc không ghi hạn sử dụng (hiện là 10-20 triệu);40-60 triệu đồng nếu sử dụng chất vượt giới hạn hoặc không đáp ứng quy chuẩn an toàn;60-80 triệu đồng nếu sử dụng hóa chất, thuốc cấm hoặc chưa được phép lưu hành trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Kinh doanh thức ăn đường phố vi phạm có thể bị phạt đến 6 triệu đồng

Dự thảo cũng điều chỉnh các quy định xử phạt trong kinh doanh thức ăn đường phố, lĩnh vực thường xuyên bị phản ánh về điều kiện an toàn thực phẩm.

Ảnh: Phương Thảo.

Theo đó, mức phạt được tăng gấp đôi so với hiện hành:

1-2 triệu đồng đối với hành vi không che đậy thức ăn, để côn trùng xâm nhập, không dùng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín; 2-6 triệu đồng với các hành vi như sử dụng dụng cụ chế biến không bảo đảm vệ sinh, dùng nước bẩn để rửa thực phẩm, người chế biến mắc bệnh truyền nhiễm, hoặc sử dụng phụ gia không rõ nguồn gốc.

Dự thảo cũng đề xuất phạt từ 3-5 triệu đồng với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có chỉ tiêu an toàn vượt ngưỡng. Nếu giá trị thực phẩm vi phạm lớn hơn 3 triệu đồng, mức phạt sẽ tính 1-2 lần giá trị hàng hóa vi phạm.

Đồng thời, phạt 1-2 triệu đồng với hành vi kinh doanh thực phẩm bị hỏng, mốc, bụi bẩn; và 2-6 triệu đồng nếu cơ sở bày bán bị côn trùng, động vật gây hại xâm nhập hoặc vi phạm điều kiện bảo quản thực phẩm.

Bộ Y tế cho biết việc sửa đổi nghị định là cần thiết nhằm bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống Pháp luật. Theo quy định tại khoản 1, Điều 27 Nghị định 78/2025/NĐ-CP, Cục An toàn thực phẩm đã gửi văn bản đề nghị Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế đăng tải toàn bộ hồ sơ dự thảo nghị định để lấy ý kiến rộng rãi từ các tổ chức và cá nhân có liên quan.