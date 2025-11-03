Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc chiếm đoạt khoảng 1.458 lượng vàng: Quy đổi bằng bao nhiêu tiền theo giá thời điểm đó?

Theo Bộ Công an, ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (địa chỉ: 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty - có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Trương Ngọc Ánh tại Cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, Công ty TNHH BĐS Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo Pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án toà nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (cũ). Riêng dự án này, ông M đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/01/2008, dự án toà nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 04 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng. Trong đó, Ánh mới thanh toán 3000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Như vậy, từ kết quả điều tra nêu trên, diễn viên Trương Ngọc Ánh có thể đã chiếm đoạt khoảng 1.458 lượng vàng.

Trương Ngọc Ánh có thể đã chiếm đoạt khoảng 1.458 lượng vàng.

Chia sẻ về cách tính thiệt hại trong các vụ án có tài sản là vàng, trao đổi với Tri Thức - Znews, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng cơ quan điều tra bắt buộc phải quy đổi vàng sang tiền Việt Nam (VNĐ) để xác định giá trị thiệt hại cụ thể.

Tuy nhiên, giá trị vàng sẽ không tính theo giá hiện hành, mà căn cứ vào giá trên thị trường tại thời điểm hành vi phạm tội xảy ra.

Theo dữ liệu thị trường, trong giai đoạn tháng 1/2008, giá vàng miếng SJC chủ yếu được giao dịch quanh mức 17 triệu đồng/lượng. Nếu quy đổi theo mức giá này, 1.458 lượng vàng mà nhà sản xuất, diễn viên Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc chiếm đoạt có giá trị ước tính khoảng 25 tỷ đồng tại thời điểm xảy ra hành vi.

Tuy nhiên đây chỉ là phép tính tham khảo, nhằm giúp hình dung quy mô tài sản trong vụ việc, không phải kết luận chính thức của cơ quan điều tra.

Trong vụ việc này, công chúng cũng đang quan tâm mức án phạt dành cho Trương Ngọc Ánh, sau loạt kết luận điều tra từ cơ quan công an. Chia sẻ với Tiền Phong, Tiến sĩ - Luật sư Lê Bá Thường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật và Văn hóa Doanh nghiệp, hành vi của Trương Ngọc Ánh có nhiều dấu hiệu cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đây là tội có cấu thành vật chất, nghĩa là tội phạm được coi là hoàn thành kể từ khi thiệt hại thực tế xảy ra. Trong trường hợp xác định giá trị chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, người phạm tội có thể đối diện mức án từ 12 đến 20 năm tù, kèm hình phạt bổ sung như phạt tiền, tịch thu tài sản hoặc cấm hành nghề.

Điều đáng chú ý là vụ án có yếu tố nhà đầu tư nước ngoài nhưng không ảnh hưởng đến thẩm quyền xét xử. Theo quy định, vụ án hình sự được giải quyết theo nơi xảy ra hành vi phạm tội. Yếu tố nước ngoài chỉ khiến quá trình tố tụng cần bổ sung thủ tục phiên dịch hoặc gửi tài liệu qua đường ngoại giao nếu người bị hại không có mặt tại Việt Nam. Phần bồi thường dân sự có thể được giải quyết cùng trong vụ án hoặc tách ra theo thủ tục tố tụng dân sự.

Liên quan đến vụ việc của Trương Ngọc Ánh, Bộ Công an thông tin, tháng 12/2007, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân.

Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về Công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.

(Tổng hợp)