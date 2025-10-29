Giá vàng tăng trở lại

Với mức tăng gần 2 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng 29/10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã lần lượt hồi phục về 146,9 triệu/lượng và 147,8 triệu/lượng.

Giá vàng trong nước bất ngờ đảo chiều, tăng mạnh gần 2 triệu mỗi lượng trong phiên giao dịch sáng 29/10. Ảnh: Việt Linh.

Sau chuỗi ngày lao dốc không phanh, thị trường vàng sáng 29/10 bất ngờ đảo chiều. Chỉ trong một giờ mở cửa giao dịch, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt bứt phá gần 2 triệu đồng/lượng, thắp lại kỳ vọng cho nhà đầu tư sau giai đoạn điều chỉnh dữ dội nhất trong cả tháng qua.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đang neo giá vàng miếng ở mức 114,9 - 146,9 triệu đồng/lượng, tương đương tăng 1,8 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước. Biên độ chênh lệch mua - bán giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Không riêng SJC, loạt doanh nghiệp vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng SJC.

Sau cú rơi hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng một tuần, cú bật sáng nay được xem như “làn gió ngược” giúp vàng miếng tạm thoát khỏi vùng đáy. Nếu tính riêng trong tháng 10, vàng miếng vẫn ghi nhận mức tăng gần 9 triệu đồng/lượng.

Với sản phẩm vàng nhẫn, diễn biến tăng mạnh cũng xảy ra tương tự. Giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của Công ty SJC tăng mạnh trở lại, giao dịch quanh 142,8 - 145,3 triệu đồng/lượng, tức bật lên hơn 1,6 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

DOJI cũng tăng giá nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng thêm 1,8 triệu đồng, lên vùng 143,8 - 146,8 triệu đồng/lượng; trong khi Phú Quý mạnh tay hơn khi cộng tới 1,9 triệu đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ giá vàng nhẫn tròn trơn đi ngang ở 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng, mức cao nhất thị trường cùng với Bảo Tín Mạnh Hải - doanh nghiệp hiện niêm yết giá mua vào tới 145,8 triệu đồng/lượng. Việc hai thương hiệu này giữ mức giá đỉnh cho thấy nguồn cầu tại khu vực Hà Nội vẫn rất mạnh, bất chấp những biến động liên tiếp của thị trường.

Đợt tăng mới của giá vàng trong nước đang song hành với đà hồi phục của giá vàng thế giới. Kim loại quý giao ngay tăng thêm 15 USD/ounce (+0,4%), trở lại vùng 3.966 USD/ounce, sau khi thị trường chứng kiến làn sóng bán tháo mạnh trong phiên trước.

Giới đầu tư hiện dồn mọi sự chú ý vào cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), nơi Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến công bố quyết định cắt giảm lãi suất thêm 0,25%, đánh dấu lần hạ thứ hai liên tiếp nhằm hỗ trợ thị trường việc làm Mỹ. Tuy nhiên, bức tranh chính sách chưa hề rõ ràng khi nội bộ Fed đang chia rẽ sâu sắc, nhất là khi chính phủ Mỹ đang đóng cửa và chưa thể công bố dữ liệu kinh tế chính thức.

Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa tính thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 126 triệu đồng/lượng, tức thấp hơn vàng miếng trong nước gần 21 triệu đồng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 22 triệu đồng/lượng.