Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn CƯỚI!

Màn “đánh úp” hỷ sự này khiến dân tình choáng váng.

Nửa đêm 28/10 - rạng sáng 29/10, Tiên Nguyễn - ái nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn bất ngờ thông báo kết hôn. Trong bài đăng của mình, Tiên Nguyễn tiết lộ những khoảnh khắc ngọt ngào nhất khi chụp ảnh cưới cùng nửa kia, đặc biệt là khoảnh khắc khóa môi cực lãng mạn.

Clip chụp ảnh cưới của Tiên Nguyễn

Về nửa kia của Tiên Nguyễn, đến thời điểm hiện tại, cô vẫn hoàn toàn giữ kín danh tính, chưa từng được công khai từ trước đến nay. Thông tin duy nhất được tiết lộ từ clip cưới là chồng sắp cưới của ái nữ là người nước ngoài.

Ngoài ra, ekip thực hiện bộ ảnh cưới và clip cho Tiên Nguyễn cũng cập nhật thêm một số thông tin. Theo đó, cặp đôi đã lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào này tại London (Anh) để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại nhất trong đời. Song thời gian và địa điểm tổ chức các nghi lễ và đám cưới chính thức của ái nữ vẫn chưa được tiết lộ.

Ảnh cưới Tiên Nguyễn trên ELLE Italia

Phía dưới bài đăng của Tiên Nguyễn, các thành viên trong gia đình tỷ phú cùng với nhiều người nổi tiếng như Á hậu Thảo Nhi Lê, Băng Di, Văn Mai Hương, Lilthu, Hoàng Ku,... để lại bình luận chúc mừng.

Đặc biệt, thiếu gia Hiếu Nguyễn - em trai Tiên Nguyễn, dù rất hiếm khi xuất hiện trên MXH cũng phải bình luận: “Wow!! My sister is all grown up” (Tạm dịch: Wow!! Chị gái tôi đã trưởng thành thật rồi!”.

Bình luận của bạn bè, người thân nổi tiếng dành cho Tiên Nguyễn

Về phía cư dân mạng, ngoài những lời chúc phúc cho cặp đôi, nhiều người còn dự đoán quy mô đám cưới ái nữ. Bởi lẽ không ai đoán được hỷ sự này sẽ khủng cỡ nào để tương xứng với vị trí con gái cưng của “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn.

Tiên Nguyễn có tên đầy đủ là Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái út của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) và bà Lê Hồng Thủy Tiên, cựu diễn viên nổi tiếng một thời, hiện là CEO IPPG. Xuất thân trong gia đình được mệnh danh là sở hữu “đế chế” hàng hiệu tại Việt Nam, Tiên Nguyễn được chú ý không chỉ bởi danh xưng rich kid mà còn bởi cách cô định hình hình ảnh bản thân - thời thượng, độc lập và có định hướng sự nghiệp rõ ràng.

Tiên Nguyễn và tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Tiên từng theo học cấp 3 tại Việt Nam, học đại học ở RMIT và sau đó sang Anh để học Thạc sĩ. Dù luôn được xem là sinh ra từ vạch đích, cô đã sớm tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình từ vị trí nhỏ nhất. Tiên Nguyễn từng bán hàng quầy giảm giá để lấy kinh nghiệm trong công việc kinh doanh gia đình.

Hiện tại, Tiên Nguyễn là Phó Tổng Giám đốc Phát triển Thời trang Cao cấp tại IPPG, trực tiếp phụ trách mảng thời trang qua công ty DAFC - đơn vị phân phối hàng loạt thương hiệu xa xỉ như Dior, Burberry, Rolex, Dolce & Gabbana... Vì vậy không chỉ nổi tiếng trong giới kinh doanh, Tiên Nguyễn còn là gương mặt quen thuộc tại các Tuần lễ Thời trang Quốc tế, thường xuất hiện trong các bộ trang phục hàng hiệu sang trọng, thần thái chẳng kém fashionista đình đám nào.

Về hoạt động xã hội, Tiên Nguyễn còn giữ vai trò Giám đốc Quỹ Vì Cộng Đồng IPP, phụ trách các hoạt động thiện nguyện và xã hội. Với vị trí của mình, cô cũng thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện, đồng thời lan tỏa thông điệp về trách nhiệm xã hội của thế hệ doanh nhân trẻ.

Một số hình ảnh của Tiên Nguyễn

S.A - Ảnh: IGNV