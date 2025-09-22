'Tử chiến trên không' - vụ cướp máy bay nghẹt thở nhưng còn tiếc nuối

Sự kiện cướp máy bay từng rúng động Việt Nam một thời được tái hiện theo phong cách phim hành động Hollywood, vừa cuốn hút nhưng cũng đầy thách thức với người xem.

Sau khi Địa đạo đã chứng minh đề tài chiến tranh vẫn có thể thắng lớn tại phòng vé, Mưa đỏ trở thành Phim Việt ăn khách nhất lịch sử, thì Tử chiến trên không - tác phẩm lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật năm 1978 - tiếp tục ra rạp, mang theo hy vọng rằng một dự án về lịch sử sẽ một lần nữa bùng nổ.

Tử chiến trên không không có quy mô đồ sộ, hoành tráng như Địa đạo hay Mưa đỏ. Tác phẩm lại mang đậm không khí giật gân/hành động - vốn không phải thể loại được ưa chuộng tại rạp Việt. Tuy nhiên, với việc được cầm trịch bởi một đạo diễn đã chứng minh được thực lực, cùng dàn ê-kíp “chắc tay” của điện ảnh trong nước, phim vẫn cho thấy bản thân nó là một dự án tiềm năng.

Chất hành động mang hình hài Hollywood

Tử chiến trên không mở đầu bằng vụ cướp trên không đầu tiên sau 1975, khi không tặc bất ngờ tấn công và chiếm được một máy bay dân dụng. Sự kiện này thúc đẩy các thế lực chống phá nhà nước thêm phần manh động, đẩy hàng không Việt Nam vào tình trạng luôn nguy hiểm.

Cuộc đụng độ trọng tâm của phim diễn ra ít tháng sau đó, khi bốn tên tội phạm của chế độ cũ làm giả giấy tờ, giấu vũ khí trong người để lên chuyến bay. Bọn chúng cũng áp dụng lại chiến thuật từng thành công cướp được chiếc máy bay trước đó. Tưởng chừng kế hoạch sẽ trót lọt, song điều chúng không ngờ tới là Bình (Thanh Sơn) - một chiến sĩ đào tạo lực lượng cảnh vệ hàng không - cũng có mặt trên chuyến bay. Từ đây, bộ phim tái hiện cuộc đối đầu nghẹt thở giữa tổ bay, các tiếp viên và cảnh vệ với bọn không tặc có vũ trang.

Tạo hình của Thái Hoà trong phim.

Cầm trịch phim là đạo diễn Hàm Trần - người từng được đào tạo tại Đại học California, ngôi trường nằm ngay trung tâm Hollywood, có mối quan hệ trực tiếp với ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ. Vì thế, không quá khó hiểu khi vị đạo diễn đã vận dụng những nguyên tắc làm phim hành động cơ bản của Hollywood để tạo nên Tử chiến trên không: từ cấu trúc ba hồi rõ ràng, nhân vật anh hùng điển hình, nhịp dựng nhanh tạo kịch tính, cho đến thông điệp về công lý luôn là đích đến của các phim hành động truyền thống.

Tử chiến trên không không mất quá nhiều thời gian để cuốn khán giả vào bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Từ sự kiện cướp máy bay đầu tiên, phim lập tức trưng trổ những khung cảnh máu me gây sốc. Nhịp điệu gấp gáp ấy được duy trì xuyên suốt; ngay cả khi buộc phải chậm lại để khán giả có thời gian tiếp nhận nhân vật và bối cảnh, tác phẩm vẫn giữ được cảm giác khẩn trương nhờ vào tiết tấu thoại nhanh cùng việc rút ngắn thời lượng giữa các cảnh.

Cách đạo diễn Hàm Trần điều phối các phân đoạn hành động cũng tài tình. Thực chất, những màn đánh đấm trong phim không quá đa dạng hay ấn tượng về mặt thị giác, song điểm đặc biệt nằm ở sự tinh xảo trong cách xử lý cảnh quay (đa phần sử dụng ống kính góc rộng), khi hình ảnh cho phép khán giả theo dõi trọn vẹn từng động tác chiến đấu của nhân vật, dù tất cả diễn ra trong một không gian vô cùng chật hẹp.

Chất giật gân của phim được đẩy lên cao trào nhờ những hình ảnh máu me táo bạo bậc nhất, đặc biệt ở các cảnh Long (Thái Hoà) tra tấn những nữ tiếp viên. Những màn đánh đấm, đối đầu nối đuôi nhau không ngơi nghỉ mang đến một bữa tiệc hành động mãn nhãn. Người xem thậm chí có thể cảm nhận rõ âm thanh của từng cú đấm, những loại vũ khí sắc nhọn, và đặc biệt là tiếng động cơ máy bay khi cất cánh.

Song cũng do vậy, tác phẩm là thách thức không nhỏ với một bộ phận khán giả. Nhịp phim dồn dập, các chuyển cảnh diễn ra ở tốc độ cao, kết hợp với những cú lia máy đột ngột đôi khi dễ gây chóng mặt. Thực tế, Hàm Trần vẫn cài cắm một số yếu tố gây cười để làm giãn nhịp độ căng thẳng của phim, đơn cử như cặp đôi chồng già - vợ trẻ. Dù vậy, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để khiến phim dễ xem hơn đối với những khán giả chưa quen với thể loại này.

Phim tái hiện vụ cướp máy bay có thật.

Diễn xuất đồng đều nhưng còn tiếc nuối, kịch bản dễ đoán

Dành phần lớn thời lượng cho các phân đoạn hành động, dễ hiểu khi các nhân vật trong phim gần như không có những chuyển biến tâm lý rõ rệt. Thực tế, Hàm Trần vẫn cố gắng đan cài thông điệp gia đình vào tác phẩm, hòng tạo chiều sâu nội dung. Mỗi người trên chuyến bay đều mang theo một mối bận tâm riêng: Bình nóng lòng trở về để đón đứa con đầu lòng, cặp đôi cơ phó và tiếp viên vừa mới có “tin vui”, hay thậm chí cả những kẻ phản diện cũng chỉ mong gia đình mình có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, có lẽ vì e ngại việc đi sâu vào câu chuyện tình cảm cá nhân sẽ làm chậm nhịp phim, mất đi sự kịch tính, nên cách xử lý của đạo diễn chưa tới nơi tới chốn. Ngay cả những nhân vật tuyến chính như Bình hay Sơn (Ma Ran Đô) cũng không để lại nhiều ấn tượng về tính cách.

Thay vào đó, chính tuyến phản diện mới là bên có những nhân vật dễ thu hút sự chú ý của khán giả. Đó là mối quan hệ cha con giữa hai tên không tặc Long và Sửu - những kẻ yêu thương nhau nhưng vụng về trong cách thể hiện; hay cách kẻ cầm đầu làm mọi thứ để bảo vệ vợ con. Những phản diện này gieo cảm giác hồi hộp, lo lắng, bởi ai cũng hiểu rằng không có giới hạn nào cho một kẻ đã mất đi tất cả.

Việc xây dựng kịch bản dễ đoán cũng khiến Tử chiến trên không chưa thể chạm tới điểm bùng nổ cảm xúc ở hồi cuối. Nhân vật trùm cuối lẩn khuất giữa các hành khách thực chất không quá khó đoán, bởi phim thiếu những chi tiết đủ sức đánh lạc hướng người xem. Vì vậy, khi hắn lộ diện, cảm giác bất ngờ gần như không có. Cái kết từ đó cũng khá nhạt nhòa, khi không tạo được cảm giác khác biệt so với phần lớn thời lượng căng thẳng của phim.

Thanh Sơn có nhiều cải thiện trong diễn xuất.

Diễn xuất của dàn diễn viên tương đối đồng đều, không ai thể hiện dưới sức nhưng cũng không có màn trình diễn thật sự vượt trội. Các diễn viên đều chịu khó lăn xả, hoàn thành trọn vẹn những phân cảnh hành động. Tuy nhiên, do thiếu những khoảnh khắc có chiều sâu tâm lý nên chưa ai để lại ấn tượng thật sự mạnh mẽ.

Thái Hoà, khi được giao một vai phản diện sở trường, vẫn thể hiện trọn vẹn những gì anh đã làm tốt bấy lâu nay với sự nội lực quen thuộc. Nhân vật Long hiện lên trên màn ảnh là một tên không tặc máu lạnh, biến thái, tra tấn điên cuồng. Kaity Nguyễn không có nhiều đất diễn, bởi phần lớn xoay quanh những cảnh khóc lóc hay bị tra tấn. Người "lột xác" nhất có lẽ là Thanh Sơn và Lợi Trần (vai Hải), những gương mặt cho thấy sự tiến bộ rõ rệt so với những vai diễn trước đây.

Câu chuyện và cách thể hiện của Tử chiến trên không dễ khiến bộ phim bị so sánh với những tác phẩm hành động quốc tế. Và với những khán giả thường xuyên tiếp cận thể loại phim bom tấn, đứa con tinh thần của Hàm Trần có lẽ vẫn chưa đủ sức gây ấn tượng mạnh.

Tuy vậy, trong bối cảnh thị trường nội địa, Tử chiến trên không vẫn là một tác phẩm đầy sức nặng, thậm chí có thể xem là sở hữu chất lượng thuộc hàng tốt nhất thị trường những năm gần đây.