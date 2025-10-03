Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Miền Bắc sắp mưa to 3 ngày liên tiếp

16:18 03/10/2025
Do ảnh hưởng của bão số 11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An sẽ đón một đợt mưa to đến rất to.

Theo bản tin mới nhất từ  Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão Matmo (cơn bão số 11).

Lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Miền Bắc sắp mưa to 3 ngày liên tiếp- Ảnh 1.

Mưa lớn dài ngày có thể gây ngập lụt tại các khu đô thị (Ảnh: MXH).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 3 và ngày 4/10

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Duy Anh

