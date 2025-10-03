Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hiện trường kinh hoàng vụ sập gãy hoàn toàn đường dẫn lên cây cầu ở Tuyên Quang

11:20 03/10/2025
Vụ việc xảy ra lúc 0h15 sáng nay 3/10.
Hiện trường kinh hoàng vụ sập gãy hoàn toàn đường dẫn lên cây cầu ở Tuyên Quang- Ảnh 1.

Sáng 3/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tuyên Quang xác nhận với báo Dân Trí, trên địa bàn xã Nà Hang vừa xảy ra sự cố sụt lún nghiêm trọng, gây sập và đứt gãy đường dẫn lên cầu Tát Luông.

Hiện trường kinh hoàng vụ sập gãy hoàn toàn đường dẫn lên cây cầu ở Tuyên Quang- Ảnh 2.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h15 cùng ngày, tại km177+300 tuyến tỉnh lộ 185 đoạn qua xã Nà Hang, phần đường dẫn lên mố M1 cầu Tát Luông bất ngờ bị sụt lún, khiến mặt đường nứt gãy và hư hỏng nghiêm trọng.

Hiện trường kinh hoàng vụ sập gãy hoàn toàn đường dẫn lên cây cầu ở Tuyên Quang- Ảnh 3.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Nà Hang đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương căng dây, dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo, đồng thời tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn, đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Hiện trường kinh hoàng vụ sập gãy hoàn toàn đường dẫn lên cây cầu ở Tuyên Quang- Ảnh 4.

Cầu Tát Luông là tuyến giao thông quan trọng kết nối trung tâm huyện Nà Hang với nhiều xã lân cận. Do đó, chính quyền địa phương đang khẩn trương phối hợp với ngành giao thông để sớm khắc phục, đảm bảo an toàn đi lại cho người dân.

Hiện trường kinh hoàng vụ sập gãy hoàn toàn đường dẫn lên cây cầu ở Tuyên Quang- Ảnh 5.

Bà Bùi Thị Xuyên, Chủ tịch UBND xã Nà Hang, cho biết trên báo VnExpress rằng vụ sập gãy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu là do nhiều ngày mưa lớn, nước suối dâng cao đánh mạnh vào mố cầu.

Hiện trường kinh hoàng vụ sập gãy hoàn toàn đường dẫn lên cây cầu ở Tuyên Quang- Ảnh 6.

Cầu Tát Luông được xây dựng từ năm 2014, gồm hai làn xe, rộng 10 m, dài 150 m, có hai mố cầu chính.

Hiện trường kinh hoàng vụ sập gãy hoàn toàn đường dẫn lên cây cầu ở Tuyên Quang- Ảnh 7.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị bà con nhân dân khi tham gia giao thông khu vực này cần chú ý quan sát, không đi qua cầu, chọn tuyến đường an toàn khác để di chuyển. ực lượng Công an sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác thường trực tại hiện trường, phối hợp với chính quyền và ngành chức năng tổ chức canh gác, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng hướng dẫn người dân di chuyển an toàn qua các tuyến đường thay thế. Đồng thời, tăng cường tuần tra, nắm tình hình tại các khu vực cầu, cống, đường giao thông có nguy cơ sạt lở, sụt lún để kịp thời phát hiện, xử lý, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Ảnh:  Công an xã Nà Hang, Tùng Lê

Thái Hà
Theo m.doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://m.doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hien-truong-kinh-hoang-vu-sap-gay-hoan-toan-duong-dan-len-cay-cau-o-tuyen-quang-a577290.html
