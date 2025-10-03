Không khí lạnh miền Bắc trong tháng 10 xuống thấp nhất bao nhiêu độ?

Trong tháng 10, miền Bắc chính thức bước vào giai đoạn giao mùa, khi những đợt không khí lạnh đầu tiên bắt đầu tràn xuống, mang theo nhiều thay đổi rõ rệt về thời tiết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 10/2025 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5–1°C, song miền Bắc vẫn xuất hiện 3–4 đợt không khí lạnh yếu đến trung bình, tạo cảm giác se lạnh vào đêm và sáng sớm.

Trong tháng 10, những đợt không khí lạnh đầu tiên sẽ tràn về miền Bắc. Ảnh minh hoạ/Nguồn: Dân Việt

Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ ban ngày trong tháng 10 phổ biến 28–31°C, có thời điểm lên đến 33°C. Về đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm xuống 21–24°C. Ở các tỉnh vùng núi, một số nơi có thể rét nhẹ với mức dưới 18°C khi không khí lạnh hoạt động mạnh hơn. Các chuyên gia nhận định, đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu, các đợt rét đậm, rét hại thường sẽ tập trung vào tháng 11 và tháng 12.

Không khí lạnh kết hợp với các hình thái thời tiết khác còn có thể gây mưa rào và dông trên diện rộng, trong đó một số khu vực có khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh. Lượng mưa trong tháng 10 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm. Điều này làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại đô thị, cũng như lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Không khí lạnh kết hợp với các hình thái thời tiết khác có thể gây mưa. Ảnh minh hoạ

Trên biển, tác động của gió mùa Đông Bắc khi tăng cường có thể khiến vịnh Bắc Bộ và khu vực Biển Đông xuất hiện gió mạnh cấp 6–7, sóng cao từ 2–3m, gây khó khăn cho hoạt động hàng hải và đánh bắt thủy sản. Ngoài ra, từ tháng 10 đến cuối năm, dự báo Biển Đông có khoảng 4–5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó 1–2 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân miền Bắc cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để có kế hoạch ứng phó kịp thời. Người già và trẻ nhỏ nên giữ ấm cơ thể trong những ngày nhiệt độ về đêm xuống thấp. Người dân vùng núi cần đề phòng mưa lớn bất thường, chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Tháng 10 được coi là thời điểm chuyển mùa quan trọng, khi không khí lạnh bắt đầu hoạt động và sẽ ngày càng gia tăng cường độ trong những tháng tới. Sự chủ động của người dân trong ứng phó sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn và ổn định sản xuất, sinh hoạt.