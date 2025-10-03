Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Khám phá

Không khí lạnh miền Bắc trong tháng 10 xuống thấp nhất bao nhiêu độ?

16:29 03/10/2025
Trong tháng 10, miền Bắc chính thức bước vào giai đoạn giao mùa, khi những đợt không khí lạnh đầu tiên bắt đầu tràn xuống, mang theo nhiều thay đổi rõ rệt về thời tiết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 10/2025 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5–1°C, song miền Bắc vẫn xuất hiện 3–4 đợt không khí lạnh yếu đến trung bình, tạo cảm giác se lạnh vào đêm và sáng sớm.

Trong tháng 10, những đợt không khí lạnh đầu tiên sẽ tràn về miền Bắc. Ảnh minh hoạ/Nguồn: Dân Việt Trong tháng 10, những đợt không khí lạnh đầu tiên sẽ tràn về miền Bắc. Ảnh minh hoạ/Nguồn: Dân Việt

Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ ban ngày trong tháng 10 phổ biến 28–31°C, có thời điểm lên đến 33°C. Về đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm xuống 21–24°C. Ở các tỉnh vùng núi, một số nơi có thể rét nhẹ với mức dưới 18°C khi không khí lạnh hoạt động mạnh hơn. Các chuyên gia nhận định, đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu, các đợt rét đậm, rét hại thường sẽ tập trung vào tháng 11 và tháng 12.

Không khí lạnh kết hợp với các hình thái thời tiết khác còn có thể gây mưa rào và dông trên diện rộng, trong đó một số khu vực có khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh. Lượng mưa trong tháng 10 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm. Điều này làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại đô thị, cũng như lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Không khí lạnh kết hợp với các hình thái thời tiết khác có thể gây mưa. Ảnh minh hoạ Không khí lạnh kết hợp với các hình thái thời tiết khác có thể gây mưa. Ảnh minh hoạ

Trên biển, tác động của gió mùa Đông Bắc khi tăng cường có thể khiến vịnh Bắc Bộ và khu vực Biển Đông xuất hiện gió mạnh cấp 6–7, sóng cao từ 2–3m, gây khó khăn cho hoạt động hàng hải và đánh bắt thủy sản. Ngoài ra, từ tháng 10 đến cuối năm, dự báo Biển Đông có khoảng 4–5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó 1–2 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân miền Bắc cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để có kế hoạch ứng phó kịp thời. Người già và trẻ nhỏ nên giữ ấm cơ thể trong những ngày nhiệt độ về đêm xuống thấp. Người dân vùng núi cần đề phòng mưa lớn bất thường, chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Tháng 10 được coi là thời điểm chuyển mùa quan trọng, khi không khí lạnh bắt đầu hoạt động và sẽ ngày càng gia tăng cường độ trong những tháng tới. Sự chủ động của người dân trong ứng phó sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn và ổn định sản xuất, sinh hoạt.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/khong-khi-lanh-tai-mien-bac-trong-thang-10-thap-nhat-bao-nhieu-do-202510031306413987.html
Cùng chủ đề
Hậu trường dịch vụ “nuôi bà đẻ” siêu sang: Có nơi giá vượt 10 triệu/ngày, đắt đỏ nhưng liệu có xứng đáng? Khám phá
Hậu trường dịch vụ “nuôi bà đẻ” siêu sang: Có nơi giá vượt 10 triệu/ngày, đắt đỏ nhưng liệu có xứng đáng?

Sinh con khó 10, sau sinh khó 100.

Hot girl Hàn Quốc bị nghi ngờ không có thật vì 'quá xinh đẹp' Khám phá
Hot girl Hàn Quốc bị nghi ngờ không có thật vì 'quá xinh đẹp'

Ngoài gương mặt sáng, nụ cười đẹp, Lee Ye Dam còn hút hàng chục nghìn người theo dõi trên mạng...

9 điều cha mẹ “nghiện điện thoại” thường làm mà không nhận ra trông tệ đến mức nào Khám phá
9 điều cha mẹ “nghiện điện thoại” thường làm mà không nhận ra trông tệ đến mức nào

Nhiều cha mẹ mải mê với chiếc điện thoại đến mức vô tình bỏ quên cảm xúc và mong muốn...

Cảnh tượng mới nhất tại Trung tâm triển lãm quốc gia: Người đông kín lối, xếp hàng dài chờ thử các trải nghiệm Khám phá
Cảnh tượng mới nhất tại Trung tâm triển lãm quốc gia: Người đông kín lối, xếp hàng dài chờ thử các trải nghiệm

Khung cảnh sôi động, tấp nập tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia những ngày này khiến nơi đây trở...

Điểm danh những loại vũ khí đoàn quân đội quốc tế mang đến A80 Khám phá
Điểm danh những loại vũ khí đoàn quân đội quốc tế mang đến A80

Các quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh...

Nóng: Một hãng giày thể thao nổi tiếng sắp bị bán Khám phá
Nóng: Một hãng giày thể thao nổi tiếng sắp bị bán

Chủ sở hữu muốn bán thương hiệu nổi tiếng này để "cắt lỗ".

Mới cập nhật
Bão giật cấp 15 tiến sát Biển Đông, miền Bắc lại đối mặt nguy cơ gió giật và mưa lớn

Bão giật cấp 15 tiến sát Biển Đông, miền Bắc lại đối mặt nguy cơ gió giật và mưa lớn

Bão giật cấp 15 đang tiến sát Biển Đông, Bắc Bộ cần chủ động đề phòng gió giật mạnh và mưa lớn trong những ngày tới.

4 giờ trước Đời sống

Các tỉnh ven biển khẩn trương ứng phó bão số 11 (Matmo)

Các tỉnh ven biển khẩn trương ứng phó bão số 11 (Matmo)

Nhiều tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số 11 (Matmo) đang áp sát Vịnh Bắc Bộ.

4 giờ trước Đời sống

Dính đại họa "nhập lậu", Malaysia gục ngã trước Lào?

Dính đại họa "nhập lậu", Malaysia gục ngã trước Lào?

Vứt bỏ đi 7 cầu thủ "nhập lậu" lại đang khủng hoảng tinh thần, không loại trừ khả năng ĐT Malaysia thậm chí sẽ mất điểm, hoặc thua tuyển Lào.

4 giờ trước Bóng đá

Miền Bắc sắp mưa to 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc sắp mưa to 3 ngày liên tiếp

Do ảnh hưởng của bão số 11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An sẽ đón một đợt mưa to đến rất to.

4 giờ trước Đời sống

Taylor Swift lấy chồng nhưng không bỏ cuộc chơi: Nhạc "hỗn" chưa từng thấy, hở bạo đốt mắt

Taylor Swift lấy chồng nhưng không bỏ cuộc chơi: Nhạc "hỗn" chưa từng thấy, hở bạo đốt mắt

Taylor Swift chính thức phát hành album phòng thu số 12 - The Life of a Showgirl.

4 giờ trước Âm nhạc

Cục Điện ảnh xử lý vụ phim của Triệu Lộ Tư có đường lưỡi bò

Cục Điện ảnh xử lý vụ phim của Triệu Lộ Tư có đường lưỡi bò

Về việc tập 16 phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có cảnh "đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền lãnh thổ, vi phạm pháp luật Việt Nam, Cục Điện ảnh cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan có báo cáo giải trình đầy đủ, tổ chức kiểm tra, xác minh trách nhiệm.

4 giờ trước Phim

16 đội xuất sắc vào chung kết Samsung Solve for Tomorrow 2025

16 đội xuất sắc vào chung kết Samsung Solve for Tomorrow 2025

Samsung Việt Nam chính thức công bố danh sách 16 đội thi xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết Samsung Solve for Tomorrow năm 2025, trong đó gồm 8 đội Bảng A (Bảng THCS) và 8 đội từ Bảng B (Bảng THPT).

8 giờ trước CÔNG NGHỆ

G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có!

G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có!

G-Dragon chính thức công bố seat map và giá vé concert tại Hà Nội.

8 giờ trước Âm nhạc

Hiện trường kinh hoàng vụ sập gãy hoàn toàn đường dẫn lên cây cầu ở Tuyên Quang

Hiện trường kinh hoàng vụ sập gãy hoàn toàn đường dẫn lên cây cầu ở Tuyên Quang

Vụ việc xảy ra lúc 0h15 sáng nay 3/10.

9 giờ trước Đời sống

Tuyên bố 'không thể tuyển dụng Gen Z' gây tranh cãi

Tuyên bố 'không thể tuyển dụng Gen Z' gây tranh cãi

Nhiều nhà tuyển dụng ở Mỹ cho rằng người trẻ thiếu kỹ năng cơ bản để thích nghi với môi trường làm việc. Thiếu sót này khiến họ bị gán nhãn "chưa sẵn sàng bước vào thị trường lao động".

1 ngày trước GEN Z